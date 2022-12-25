Тур: 15. Стадион: Газиантеп.
0'
1' Желтая карточкаГювенч Гюнай
25' Желтая карточкаН'Куду Жорж-Кевин
28' Желтая карточкаЕвтович Марко
1:0
71' ГолФигейредо Жоау
81' Желтая карточкаЭрсой Эртугрул
1:1
86' ГолВегхорст Ваут
90' Желтая карточкаМеркель Александр
90' Желтая карточкаУчан Салих
90'+8
Ход матча
1'
28'
71'
1:0
81'
86'
1:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
317 Количество передач 560
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
77
Мераш
Умут
20
Уйсал
Неджип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Газиантеп
Бешикташ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигейредо Жоау
|6
|0.43
|Максим Александру
|3 (1)
|0.21
|Маркович Лазар
|2
|0.14
|Сагаль Анхело
|2
|0.14
|Эрсой Эртугрул
|2
|0.14
|Соялп Фуркан
|1
|0.07
|Меркель Александр
|1
|0.07
|Пекхарт Томаш
|1
|0.07
|Евтович Марко
|1
|0.07
|Кызылдаг Арда
|1
|0.07
|Гювенч Гюнай
|0
|0
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Джилободжи Папи
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|7
|0.5
|Мулека Джексон
|4
|0.29
|Тосун Дженк
|4 (1)
|0.29
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.29
|Геззаль Рашид
|2 (1)
|0.14
|Сануч Тайиб
|2
|0.14
|Розье Валентен
|1
|0.07
|Учан Салих
|1
|0.07
|Алли Деле
|1
|0.07
|Масуаку Артур
|0
|0
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
|Редмонд Натан
|0
|0
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Саисс Ромен
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрсой Эртугрул
|4
|1
|Кициу Стелиос
|5
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Джилободжи Папи
|4
|0
|Соялп Фуркан
|4
|0
|Максим Александру
|3
|0
|Маркович Лазар
|3
|0
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|Фигейредо Жоау
|3
|0
|Меркель Александр
|2
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тосун Дженк
|3
|1
|Редмонд Натан
|3
|0
|Учан Салих
|3
|0
|Саисс Ромен
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Узунхан Эмреджан
|1
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Соуза Жосеф
|2
|0
|Масуаку Артур
|2
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Велинтон Соуза
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Вардар Беркай
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Бешикташ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
10
Газиантеп
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
7
14
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Бешикташ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
11
24
Голы по времени матча
Забито
10
14
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
36%
2
14%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Забито
21
28
8 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
4
19%
5
18%
1-15
4
19%
6
21%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
6
29%
2
7%
46-60
5
24%
3
11%
61-75
2
10%
5
18%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
4
21%
5
28%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
21%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Болуспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Газиантеп - Кютахьяспор 2:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2
Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сарыер 4:0 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2
Бешикташ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1
Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Бешикташ - Серик Беледиеспор 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Аланьяспор - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Кайсериспор 1:0
Результаты матчей
Газиантеп
Бешикташ
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
5
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
43
15
34
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
410
77
212
59
113
212
113
113
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|8 (3)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|7 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7