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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Газиантеп
1:1
Конец матча
Бешикташ
0'
1' Желтая карточка
Гювенч Гюнай
25' Желтая карточка
Н'Куду Жорж-Кевин
28' Желтая карточка
Евтович Марко
1:0
71' Гол
Фигейредо Жоау
81' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
1:1
86' Гол
Вегхорст Ваут
90' Желтая карточка
Меркель Александр
90' Желтая карточка
Учан Салих
90'+8

Ход матча

1'
Гювенч Гюнай
 
25'
 
Н'Куду Жорж-Кевин
28'
Евтович Марко
 
46'
 
Учан Салих
Хатчинсон Атиба
46'
 
Редмонд Натан
Н'Куду Жорж-Кевин
67'
 
Мулека Джексон
Уйсал Неджип
67'
 
Масуаку Артур
Мераш Умут
71'
Фигейредо Жоау
(Соялп Фуркан)
1:0
73'
Сагаль Анхело
Соялп Фуркан
 
78'
Маркович Лазар
Фигейредо Жоау
 
81'
Эрсой Эртугрул
 
86'
1:1
Вегхорст Ваут
(Масуаку Артур)
88'
Кызылдаг Арда
Эскихеллач Мустафа
 
88'
Пехливан Халиль
Ганоушек Матей
 
90'
Меркель Александр
 
90'
 
Учан Салих

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 317 Количество передач 560
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
1
Гювенч
Гюнай
70
Кициу
Стелиос
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
16
Ганоушек
Матей
8
Евтович
Марко
52
Меркель
Александр
17
Эскихеллач
Мустафа
5
Соялп
Фуркан
44
Максим
Александру
25
Фигейредо
Жоау
34
Гюнок
Мерт
2
Розье
Валентен
23
Велинтон
Соуза
3
Сануч
Тайиб
77
Мераш
Умут
20
Уйсал
Неджип
13
Хатчинсон
Атиба
9
Тосун
Дженк
83
Фернандеш
Жедсон
7
Н'Куду
Жорж-Кевин
10
Вегхорст
Ваут
Газиантеп
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Бешикташ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
3:0
С
3:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 6 0.43
Максим Александру 3 (1) 0.21
Маркович Лазар 2 0.14
Сагаль Анхело 2 0.14
Эрсой Эртугрул 2 0.14
Соялп Фуркан 1 0.07
Меркель Александр 1 0.07
Пекхарт Томаш 1 0.07
Евтович Марко 1 0.07
Кызылдаг Арда 1 0.07
Гювенч Гюнай 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Джилободжи Папи 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 7 0.5
Мулека Джексон 4 0.29
Тосун Дженк 4 (1) 0.29
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.29
Геззаль Рашид 2 (1) 0.14
Сануч Тайиб 2 0.14
Розье Валентен 1 0.07
Учан Салих 1 0.07
Алли Деле 1 0.07
Масуаку Артур 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Редмонд Натан 0 0
Соуза Жосеф 0 0
Саисс Ромен 0 0
Йылмаз Картал 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрсой Эртугрул 4 1
Кициу Стелиос 5 0
Евтович Марко 4 0
Джилободжи Папи 4 0
Соялп Фуркан 4 0
Максим Александру 3 0
Маркович Лазар 3 0
Гювенч Гюнай 3 0
Фигейредо Жоау 3 0
Меркель Александр 2 0
Сагаль Анхело 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Тошка Алин 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тосун Дженк 3 1
Редмонд Натан 3 0
Учан Салих 3 0
Саисс Ромен 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Розье Валентен 3 0
Узунхан Эмреджан 1 1
Уйсал Неджип 2 0
Соуза Жосеф 2 0
Масуаку Артур 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Бингол Тайфур 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Велинтон Соуза 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Мулека Джексон 1 0
Вардар Беркай 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Бешикташ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
10
Газиантеп
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

7
14
Газиантеп
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Бешикташ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

11
24

Голы по времени матча

Забито

10
14
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
36%
2
14%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Забито

21
28
8 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
4
19%
5
18%
1-15
4
19%
6
21%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
6
29%
2
7%
46-60
5
24%
3
11%
61-75
2
10%
5
18%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
4
21%
5
28%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
21%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Болуспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Газиантеп - Кютахьяспор 2:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2
Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сарыер 4:0 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Антальяспор 5:2 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2
Бешикташ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0 Бешикташ - Шарлеруа 2:1
Бешикташ - Карагумрук 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Бешикташ - Серик Беледиеспор 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Аланьяспор - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Кайсериспор 1:0

Результаты матчей

Газиантеп
Бешикташ

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
5
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
4
3
1
5
2.5
3
4
1
5
3.5
2
5
1
5
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
7
7
2
12
2.5
5
9
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 9 3 2 25 - 11 30
2.
Фенербахче
 14 9 2 3 36 - 16 29
3.
Адана Демирспор
 14 7 6 1 26 - 15 27
4.
Истанбул Башакшехир
 14 8 3 3 22 - 16 27
5.
Трабзонспор
 14 7 5 2 21 - 16 26
6.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
7.
Бешикташ
 14 6 5 3 27 - 19 23
8.
Кайсериспор
 14 7 2 5 20 - 15 23
9.
Аланьяспор
 15 4 6 5 21 - 26 18
10.
Газиантеп
 14 4 5 5 20 - 20 17
11.
Анкарагюджю
 14 4 4 6 18 - 21 16
12.
Антальяспор
 13 5 1 7 19 - 23 16
13.
Гиресунспор
 14 4 4 6 14 - 21 16
14.
Касымпаша
 14 4 3 7 12 - 24 15
15.
Хатайспор
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Сивасспор
 15 3 5 7 15 - 20 14
17.
Фатих Карагюмрюк
 14 3 4 7 25 - 29 13
18.
Истанбулспор
 14 2 2 10 13 - 28 8
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 16 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 8 6 1 1 22 - 11 19
2.
Истанбул Башакшехир
 8 5 1 2 13 - 10 16
3.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
4.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
5.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
6.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
8.
Аланьяспор
 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
11.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
12.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
13.
Фатих Карагюмрюк
 7 2 2 3 14 - 13 8
14.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Сивасспор
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 8 2 1 5 7 - 17 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 6 0 1 5 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 7 3 2 2 12 - 12 11
6.
Фенербахче
 6 3 1 2 14 - 5 10
7.
Кайсериспор
 7 3 1 3 9 - 8 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 6 2 2 2 5 - 7 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Хатайспор
 7 2 0 5 4 - 11 6
15.
Аланьяспор
 8 1 3 4 10 - 18 6
16.
Антальяспор
 5 2 0 3 7 - 9 6
17.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 7 1 2 4 11 - 16 5
19.
Умраниеспор
 6 0 3 3 8 - 13 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 8 (3)
Бешикташ Вегхорст Ваут 7 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      28'
      Евтович Марко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Н'Куду Жорж-Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      1'
      Гювенч Гюнай получил желтую карточку от судьи
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