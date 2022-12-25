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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Коньяспор
2:2
Конец матча
Аланьяспор
0'
1:0
22' Пенальти
Хаджиахметович Амир
43' Желтая карточка
Хассан Ахмед
1:1
65' Гол
Furkan Bayir
75' Желтая карточка
Кальво Франсиско
1:2
78' Пенальти
Хассан Ахмед
90' Желтая карточка
Икпеазу Уче
2:2
90' Пенальти
Хаджиахметович Амир
90' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
90' Желтая карточка
Думбия Идрисса
90' Желтая карточка
Ферхат Зинедин
90' Желтая карточка
Балковец Юре
90'+17

Ход матча

22'
Хаджиахметович Амир
1:0
43'
 
Хассан Ахмед
46'
Паш Бруно
Павичич Домагой
 
59'
 
Кавалейру Иван
Бекироглу Эфкан
59'
 
Кандеяш Даниэл
Ферхат Зинедин
59'
 
Yusuf Ozdemir
Перейра Педру
65'
1:1
Furkan Bayir
(Кавалейру Иван)
69'
Диуф Маме Бирам
Дикмен Сонер
 
74'
 
Думбия Идрисса
Гюнеш Умут
75'
Кальво Франсиско
 
77'
Мурич Роберт
Бютюки Зюмер
 
78'
1:2
Хассан Ахмед
88'
Икпеазу Уче
Демир Мухаммет
 
88'
 
Балковец Юре
Oguz Aydin
88'
Демиртапа Кархаман
Кальво Франсиско
 
90'
Икпеазу Уче
 
90'
Хаджиахметович Амир
2:2
90'
Демирбаг Адиль
 
90'
 
Думбия Идрисса
90'
 
Ферхат Зинедин
90'
 
Балковец Юре

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 446 Количество передач 491
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
10
Павичич
Домагой
14
Дикмен
Сонер
7
Бютюки
Зюмер
9
Демир
Мухаммет
13
Рунарссон
Рунар
20
Аксой
Фатих
8
Фер
Лерой
4
Furkan
Bayir
27
Перейра
Педру
II
10
Ферхат
Зинедин
6
Гюнеш
Умут
97
Лусамба
Арно
11
Бекироглу
Эфкан
93
Хассан
Ахмед
70
Oguz
Aydin
Коньяспор
4-1-4-1
Аланьяспор
3-4-1-2

История личных встреч

Коньяспор
Аланьяспор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
2:1
ТМК
1:0
С
2:4
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
2:3
С
2:3
К
4:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.86
1.43

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 4 (1) 0.27
Демир Мухаммет 4 (1) 0.27
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.13
Хаджиахметович Амир 2 (2) 0.13
Кальво Франсиско 2 0.13
Цекици Эндри 2 0.13
Паш Бруно 1 0.07
Огюз Ахмет 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Дикмен Сонер 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хассан Ахмед 4 (1) 0.27
Эдуарду Уилсон 3 0.2
Балковец Юре 3 0.2
Бекироглу Эфкан 3 0.2
Думбия Идрисса 2 0.13
Кандеяш Даниэл 1 (1) 0.07
Фер Лерой 1 0.07
Лусамба Арно 1 0.07
Ярдымджи Эренджан 1 0.07
Furkan Bayir 1 0.07
Караджа Эфеджан 0 0
Кавалейру Иван 0 0
Ферхат Зинедин 0 0
Oguz Aydin 0 0
Таргаллин Уссама 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 6 1
Кальво Франсиско 6 0
Икпеазу Уче 3 1
Шехич Ибрагим 2 1
Огюз Ахмет 3 0
Юлгюн Огулджан 3 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Паш Бруно 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Демир Мухаммет 1 0
Цекици Эндри 1 0
Михаляк Конрад 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фер Лерой 7 0
Караджа Эфеджан 4 0
Кандеяш Даниэл 4 0
Аксой Фатих 4 0
Думбия Идрисса 4 0
Furkan Bayir 4 0
Гюнеш Умут 3 0
Балковец Юре 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Эдуарду Уилсон 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Ферхат Зинедин 1 0
Перейра Педру II 1 0
Бекироглу Эфкан 1 0
Oguz Aydin 1 0
Yusuf Ozdemir 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аланьяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
6
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Аланьяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

10
10
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Аланьяспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

13
16

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

4
18
0 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
4
22%
61-75
2
50%
3
17%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

18
20
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
17%
5
25%
61-75
4
22%
7
35%
76-90

Пропущено

11
27
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
27%
3
11%
1-15
1
9%
6
22%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
3
27%
3
11%
46-60
1
9%
6
22%
61-75
2
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2
Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Эюпспор 3:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Аланьяспор - Адана Демирспор 0:0
Аланьяспор - Сакарьяспор 3:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Галатасарай - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 3:3 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4 Аланьяспор - Амедспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 0:1

Результаты матчей

Коньяспор
Аланьяспор

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
7
8
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 9 3 2 25 - 11 30
2.
Фенербахче
 14 9 2 3 36 - 16 29
3.
Адана Демирспор
 14 7 6 1 26 - 15 27
4.
Истанбул Башакшехир
 14 8 3 3 22 - 16 27
5.
Трабзонспор
 14 7 5 2 21 - 16 26
6.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
7.
Бешикташ
 14 6 5 3 27 - 19 23
8.
Кайсериспор
 14 7 2 5 20 - 15 23
9.
Аланьяспор
 15 4 6 5 21 - 26 18
10.
Газиантеп
 14 4 5 5 20 - 20 17
11.
Анкарагюджю
 14 4 4 6 18 - 21 16
12.
Антальяспор
 13 5 1 7 19 - 23 16
13.
Гиресунспор
 14 4 4 6 14 - 21 16
14.
Касымпаша
 14 4 3 7 12 - 24 15
15.
Хатайспор
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Сивасспор
 15 3 5 7 15 - 20 14
17.
Фатих Карагюмрюк
 14 3 4 7 25 - 29 13
18.
Истанбулспор
 14 2 2 10 13 - 28 8
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 16 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 8 6 1 1 22 - 11 19
2.
Истанбул Башакшехир
 8 5 1 2 13 - 10 16
3.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
4.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
5.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
6.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
8.
Аланьяспор
 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
11.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
12.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
13.
Фатих Карагюмрюк
 7 2 2 3 14 - 13 8
14.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Сивасспор
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 8 2 1 5 7 - 17 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 6 0 1 5 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 7 3 2 2 12 - 12 11
6.
Фенербахче
 6 3 1 2 14 - 5 10
7.
Кайсериспор
 7 3 1 3 9 - 8 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 6 2 2 2 5 - 7 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Хатайспор
 7 2 0 5 4 - 11 6
15.
Аланьяспор
 8 1 3 4 10 - 18 6
16.
Антальяспор
 5 2 0 3 7 - 9 6
17.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 7 1 2 4 11 - 16 5
19.
Умраниеспор
 6 0 3 3 8 - 13 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 8 (3)
Бешикташ Вегхорст Ваут 7 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
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