Тур: 15. Стадион: Конья Бююкшехир.
2:2
Конец матча
0'
1:0
22' ПенальтиХаджиахметович Амир
43' Желтая карточкаХассан Ахмед
1:1
65' ГолFurkan Bayir
75' Желтая карточкаКальво Франсиско
1:2
78' ПенальтиХассан Ахмед
90' Желтая карточкаИкпеазу Уче
2:2
90' ПенальтиХаджиахметович Амир
90' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
90' Желтая карточкаДумбия Идрисса
90' Желтая карточкаФерхат Зинедин
90' Желтая карточкаБалковец Юре
90'+17
Ход матча
22'
43'
65'
1:1
75'
78'
1:2
90'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
446 Количество передач 491
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 Тотал больше 2,5
22
Огюз
Ахмет
14
Дикмен
Сонер
20
Аксой
Фатих
97
Лусамба
Арно
93
Хассан
Ахмед
70
Oguz
Aydin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
-
29 Икпеазу УчеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Хассан АхмедНападающий
-
70 Oguz AydinНападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Francesco Farioli
История личных встреч
Коньяспор
Аланьяспор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.86
1.43
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|4 (1)
|0.27
|Демир Мухаммет
|4 (1)
|0.27
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.13
|Хаджиахметович Амир
|2 (2)
|0.13
|Кальво Франсиско
|2
|0.13
|Цекици Эндри
|2
|0.13
|Паш Бруно
|1
|0.07
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
|Дикмен Сонер
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хассан Ахмед
|4 (1)
|0.27
|Эдуарду Уилсон
|3
|0.2
|Балковец Юре
|3
|0.2
|Бекироглу Эфкан
|3
|0.2
|Думбия Идрисса
|2
|0.13
|Кандеяш Даниэл
|1 (1)
|0.07
|Фер Лерой
|1
|0.07
|Лусамба Арно
|1
|0.07
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0.07
|Furkan Bayir
|1
|0.07
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|Кавалейру Иван
|0
|0
|Ферхат Зинедин
|0
|0
|Oguz Aydin
|0
|0
|Таргаллин Уссама
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|6
|1
|Кальво Франсиско
|6
|0
|Икпеазу Уче
|3
|1
|Шехич Ибрагим
|2
|1
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|3
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Демир Мухаммет
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Михаляк Конрад
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фер Лерой
|7
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Кандеяш Даниэл
|4
|0
|Аксой Фатих
|4
|0
|Думбия Идрисса
|4
|0
|Furkan Bayir
|4
|0
|Гюнеш Умут
|3
|0
|Балковец Юре
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Эдуарду Уилсон
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Ферхат Зинедин
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|Oguz Aydin
|1
|0
|Yusuf Ozdemir
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аланьяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
6
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Аланьяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
10
10
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Аланьяспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
4
18
0 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
4
22%
61-75
2
50%
3
17%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
17%
5
25%
61-75
4
22%
7
35%
76-90
Пропущено
11
27
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
27%
3
11%
1-15
1
9%
6
22%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
3
27%
3
11%
46-60
1
9%
6
22%
61-75
2
18%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2
Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Эюпспор 3:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Аланьяспор - Адана Демирспор 0:0
Аланьяспор - Сакарьяспор 3:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Галатасарай - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 3:3 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4 Аланьяспор - Амедспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 0:1
Результаты матчей
Коньяспор
Аланьяспор
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
35
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
411
78
114
312
114
114
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|8 (3)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|7 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7