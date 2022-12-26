Тур: 9. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
15'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.67 Обе забьют – да
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
20
Иззо
Пол
3
Кадете
4
Rai
IV
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Noah Botic
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
14 Барнетт ДжейЗащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
15
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Среднее время на гол
49
54
Всего голов
17
25
Голов в среднем за матч
1.42
2.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
43
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|2
|0.25
|Nicolas Milanovic
|2
|0.25
|Пэйн Коннор
|1
|0.13
|Килкенни Нил
|1
|0.13
|Рисдон Джош
|1
|0.13
|Диаманти Алессандро
|1
|0.13
|Тратт Джейкоб
|1
|0.13
|Уэлс Лаклан
|1
|0.13
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икономидис Крис
|1
|0.2
|Бриллант Джошуа
|1
|0.2
|Д'Агостино Николас
|1
|0.2
|Нани Луиш
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Топор-Стэнли Николай
|1
|2
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Думбия Тонго
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Нани Луиш
|1
|0
|Кадете
|1
|0
|Броксхэм Ли
|1
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Rai IV
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
3
0
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед 58 - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
13
16
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|17 - 10
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|8
|2
|4
|2
|16 - 14
|10
|6.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|9.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|3 (3)
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Вестерн Юнайтед
|Топор-Стэнли Николай
|2 1
|Макартур
|Нун Крэйг
|4