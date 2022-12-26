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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Брешия
1:1
Конец матча
Палермо
0'
45' Желтая карточка
Брунори Маттео
1:0
50' Гол
Галацци Николас
1:1
52' Гол
Сегре Джакопо
70' Желтая карточка
Бизоли Димитри
80' Желтая карточка
Морео Стефано
90'+5

Ход матча

45'
 
Брунори Маттео
50'
Галацци Николас
(Ндой Эмануэле)
1:0
52'
1:1
Сегре Джакопо
62'
Бенали Ахмед
Ндой Эмануэле
 
63'
Гарофало Винченцо
Ван Де Лои Томми
 
68'
 
Шарич Дарио
Дамьяни Самуэле
68'
 
Roberto Floriano
Видо Лука
70'
Бизоли Димитри
 
73'
Олзер Джакомо
Бьянки Флавио
 
80'
Морео Стефано
 
85'
Patrick Nuamah
Галацци Николас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 545 Количество передач 462
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Леццерини
Лука
25
Бизоли
Димитри
32
Папетти
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
21
Лабойко
Якуб
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
6
Галацци
Николас
9
Морео
Стефано
24
Бьянки
Флавио
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
48
Бетелла
Давиде
15
Ivan
Marconi
10
Ди
Мариано
Франческо
3
Сала
Марко
8
Сегре
Джакопо
21
Дамьяни
Самуэле
14
Бро
Жереми
9
Брунори
Маттео
19
Видо
Лука
Брешия
4-3-3
Палермо
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Палермо

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

СB
1:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:0
ТМС
2:2
СB
2:0
СB
1:1
СA
1:0
СA
3:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
115

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 5 0.26
Бьянки Флавио 4 (1) 0.21
Ндой Эмануэле 2 0.11
Галацци Николас 2 0.11
Морео Стефано 2 0.11
Олзер Джакомо 2 0.11
Бертаньоли Массимо 1 0.05
Кистана Андреа 1 0.05
Мангравити Массимилиано 1 0.05
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 9 (3) 0.47
Сегре Джакопо 3 0.16
Элия Сальваторе 3 0.16
Nicolo Valente 2 0.11
Ди Мариано Франческо 1 0.05
Ivan Marconi 1 0.05
Штулац Лео 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Roberto Floriano 0 0
Матею Алеш 0 0
Гомес Клаудио 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 6 1
Бенали Ахмед 5 0
Карачич Фран 5 0
Ндой Эмануэле 4 0
Мангравити Массимилиано 4 0
Ван Де Лои Томми 3 0
Уар Матье 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Бизоли Димитри 2 0
Морео Стефано 2 0
Кистана Андреа 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Вивиани Федерико 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 5 1
Неделчару Ионуц 5 0
Бетелла Давиде 3 1
Брунори Маттео 4 0
Гомес Клаудио 4 0
Nicolo Valente 2 1
Ди Мариано Франческо 3 0
Матею Алеш 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Бро Жереми 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0

Результаты матчей

Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Палермо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
6
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

6
9
Брешия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Палермо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
5
56%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
6
67%
0
0%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
33%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Забито

20
20
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
20%
8
40%
31-45
2
10%
7
35%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Пропущено

26
21
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
6
23%
2
10%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
3
12%
5
24%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
6
23%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2
Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4
Палермо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1
Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2

Результаты матчей

Брешия
Палермо

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брешия
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
5
14
1.5
6
13
1
18
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 11 3 4 25 - 11 36
2.
Реджина
 0:0 19 10 4 5 29 - 16 34
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 18 8 6 4 19 - 13 30
5.
Зюйдтироль
 0:0 19 6 9 4 21 - 22 27
6.
Пиза
 0:0 19 6 9 4 29 - 20 27
7.
Парма
 0:0 19 7 6 6 23 - 18 27
8.
Асколи
 0:0 19 6 8 5 24 - 22 26
9.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
10.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
11.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
12.
Кальяри
 0:0 19 5 8 6 21 - 23 23
13.
Беневенто
 0:0 19 5 8 6 17 - 18 23
14.
Модена
 0:0 19 6 5 8 26 - 28 23
15.
Комо
 1:0 19 5 7 7 21 - 27 22
16.
СПАЛ
 0:0 19 4 9 6 21 - 22 21
17.
Венеция
 0:0 19 5 5 9 21 - 26 20
18.
Читтаделла
 0:1 19 4 7 8 13 - 23 19
19.
Козенца
 0:0 19 4 6 9 17 - 30 18
20.
Перуджа
 0:0 19 4 5 10 14 - 24 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 0:0 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 0:0 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 0:0 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Кальяри
 0:0 10 4 4 2 12 - 12 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
8.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Комо
 1:0 10 4 3 3 10 - 10 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Зюйдтироль
 0:0 10 2 7 1 11 - 10 13
12.
Модена
 0:0 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
СПАЛ
 0:0 10 3 3 4 14 - 12 12
14.
Асколи
 0:0 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
16.
Козенца
 0:0 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Перуджа
 0:0 9 3 2 4 7 - 11 11
18.
Беневенто
 0:0 10 2 4 4 7 - 10 10
19.
Читтаделла
 0:1 9 2 4 3 7 - 12 10
20.
Венеция
 0:0 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Реджина
 0:0 10 5 2 3 10 - 7 17
3.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 0:0 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 0:0 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 0:0 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 0:0 9 3 3 3 12 - 11 12
9.
Модена
 0:0 10 3 2 5 11 - 16 11
10.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
Парма
 0:0 9 2 5 2 9 - 7 11
12.
Пиза
 0:0 10 1 7 2 12 - 12 10
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 0:1 10 2 3 5 6 - 11 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 0:0 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Кальяри
 0:0 9 1 4 4 9 - 11 7
18.
Козенца
 0:0 10 1 4 5 5 - 17 7
19.
Комо
 1:0 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Перуджа
 0:0 10 1 3 6 7 - 13 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Венеция Похьянпало Йоэль 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Фрозиноне Болока Даниэль 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Брунори Маттео получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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