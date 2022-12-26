Тур: 19. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
45' Желтая карточкаБрунори Маттео
1:0
50' ГолГалацци Николас
1:1
52' ГолСегре Джакопо
70' Желтая карточкаБизоли Димитри
80' Желтая карточкаМорео Стефано
90'+5
Ход матча
45'
50'
52'
1:1
70'
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
545 Количество передач 462
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.12 Обе забьют – да
21
Лабойко
Якуб
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
14
Бро
Жереми
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Брешия
Палермо
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
115
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|5
|0.26
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.21
|Ндой Эмануэле
|2
|0.11
|Галацци Николас
|2
|0.11
|Морео Стефано
|2
|0.11
|Олзер Джакомо
|2
|0.11
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.05
|Кистана Андреа
|1
|0.05
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.05
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|9 (3)
|0.47
|Сегре Джакопо
|3
|0.16
|Элия Сальваторе
|3
|0.16
|Nicolo Valente
|2
|0.11
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.05
|Ivan Marconi
|1
|0.05
|Штулац Лео
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|6
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Карачич Фран
|5
|0
|Ндой Эмануэле
|4
|0
|Мангравити Массимилиано
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|3
|0
|Уар Матье
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Бизоли Димитри
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|5
|1
|Неделчару Ионуц
|5
|0
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Брунори Маттео
|4
|0
|Гомес Клаудио
|4
|0
|Nicolo Valente
|2
|1
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Бро Жереми
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Палермо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
6
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
6
9
Брешия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Палермо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
5
56%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
6
67%
0
0%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
33%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Забито
20
20
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
20%
8
40%
31-45
2
10%
7
35%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
7
35%
0
0%
76-90
Пропущено
26
21
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
6
23%
2
10%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
3
12%
5
24%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
6
23%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2
Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4
Палермо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1
Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2
Результаты матчей
Брешия
Палермо
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брешия
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
37
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
514
613
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|3
|4
|25 - 11
|36
|2.
|0:0
|19
|10
|4
|5
|29 - 16
|34
|3.
|18
|7
|9
|2
|29 - 17
|30
|4.
|18
|8
|6
|4
|19 - 13
|30
|5.
|0:0
|19
|6
|9
|4
|21 - 22
|27
|6.
|0:0
|19
|6
|9
|4
|29 - 20
|27
|7.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|23 - 18
|27
|8.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|9.
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|10.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|11.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|12.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|21 - 23
|23
|13.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|17 - 18
|23
|14.
|0:0
|19
|6
|5
|8
|26 - 28
|23
|15.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|21 - 27
|22
|16.
|0:0
|19
|4
|9
|6
|21 - 22
|21
|17.
|0:0
|19
|5
|5
|9
|21 - 26
|20
|18.
|0:1
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|19.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|17 - 30
|18
|20.
|0:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 24
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|0:0
|10
|2
|7
|1
|11 - 10
|13
|12.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|14.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|5
|1
|15 - 10
|11
|16.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|18.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|19.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|20.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|2.
|0:0
|10
|5
|2
|3
|10 - 7
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|0:0
|10
|1
|7
|2
|12 - 12
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|0:0
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|17.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|18.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|5 - 17
|7
|19.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|20.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8