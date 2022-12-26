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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Асколи
0:1
Конец матча
Реджина
0'
15' Желтая карточка
Менез Жереми
34' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
40' Желтая карточка
Дионизи Федерико
44' Желтая карточка
Кваранта Данило
62' Желтая карточка
Гондо Седрик
0:1
64' Гол
Ривас Ригоберто
73' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
90' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
90' Желтая карточка
Чичерелли Эмануэле
90'+7

Ход матча

15'
 
Менез Жереми
34'
Шимич Лоренцо
 
40'
Дионизи Федерико
 
44'
Кваранта Данило
 
54'
Фальцерано Марчелло
Донати Франческо
 
59'
Бюхель Марсель
Эрамо Мирко
 
62'
Гондо Седрик
 
64'
0:1
Ривас Ригоберто
70'
 
Чичерелли Эмануэле
Канотто Луиджи
73'
 
Пьероцци Никколо
76'
Мендеш Педру
Дионизи Федерико
 
76'
Лунгой Кристофер
Кваранта Данило
 
76'
 
Гори Габриэле
Менез Жереми
76'
 
Льотти Даниэле
Фаббиан Джованни
79'
 
Кампорезе Микеле
Ривас Ригоберто
80'
 
Кризетиг Лоренцо
Майер Жан
90'
 
Ди Кьяра Джанлука
90'
 
Чичерелли Эмануэле

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 409 Количество передач 361
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Леали
Никола
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
20
Донати
Франческо
21
Simone
Giordano
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
8
Калигара
Фабрицио
15
Гондо
Седрик
9
Дионизи
Федерико
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
20
Эрнани
Азеведо
37
Майер
Жан
14
Фаббиан
Джованни
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
Асколи
3-5-2
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Асколи
Реджина

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
2:1
СB
0:3
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
2:1
СB
1:2
СB
1:3

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

72
67

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 5 (1) 0.26
Дионизи Федерико 4 (1) 0.21
Коллоколо Микеле 3 0.16
Боттегин Эрик 3 0.16
Чичиретти Амато 2 0.11
Шимич Лоренцо 2 0.11
Калигара Фабрицио 1 0.05
Мендеш Педру 1 0.05
Лунгой Кристофер 1 0.05
Донати Франческо 1 0.05
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 5 0.26
Менез Жереми 4 0.21
Канотто Луиджи 4 0.21
Эрнани Азеведо 4 (3) 0.21
Ривас Ригоберто 3 0.16
Пьероцци Никколо 2 0.11
Гальоло Риккардо 2 0.11
Гори Габриэле 2 0.11
Майер Жан 1 0.05
Кризетиг Лоренцо 1 0.05
Льотти Даниэле 1 0.05
Ломбарди Алессандро 1 0.05
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондо Седрик 6 2
Беллучи Джузеппе 6 1
Фаласко Никола 6 1
Калигара Фабрицио 3 1
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Боттегин Эрик 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Шимич Лоренцо 3 0
Кваранта Данило 3 0
Джоване Самуэль 3 0
Леали Никола 2 0
Чичиретти Амато 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Донати Франческо 2 0
Коллоколо Микеле 0 1
Бюхель Марсель 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальоло Риккардо 5 0
Пьероцци Никколо 5 0
Ционек Тьяго 3 1
Менез Жереми 4 0
Майер Жан 4 0
Фаббиан Джованни 4 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Коломби Симоне 2 0
Ди Кьяра Джанлука 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Эрнани Азеведо 2 0
Равалья Федерико 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Оби Джоэл 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0

Результаты матчей

Асколи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Реджина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
1
Асколи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Реджина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

14
17
Асколи
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Реджина
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

19
18

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
2
29%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
14%
3
16%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
6
43%
3
16%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Забито

23
30
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
3
13%
5
17%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
1
4%
6
20%
46-60
3
13%
6
20%
61-75
9
39%
5
17%
76-90

Пропущено

24
16
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
5
31%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3
Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3
Реджина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3
Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0

Результаты матчей

Асколи
Реджина

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Асколи
Реджина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
7
2
1
9
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
8
11
1.5
10
9
3
16
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 19 11 3 5 30 - 16 36
3.
Дженоа
 1:0 19 9 6 4 20 - 13 33
4.
Бари
 0:1 19 7 9 3 29 - 18 30
5.
Пиза
 19 7 8 4 30 - 20 29
6.
Парма
 19 7 6 6 25 - 20 27
7.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
8.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
9.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
10.
Кальяри
 19 6 7 6 23 - 23 25
11.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
12.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
13.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
14.
Комо
 19 5 7 7 22 - 27 22
15.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
16.
СПАЛ
 19 4 8 7 21 - 23 20
17.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
18.
Читтаделла
 19 4 7 8 13 - 24 19
19.
Перуджа
 19 5 4 10 16 - 24 19
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 10 5 3 2 14 - 12 18
3.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
4.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 1:0 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
13.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
14.
Бари
 0:1 9 2 5 2 15 - 11 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Перуджа
 9 3 2 4 7 - 11 11
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 1:0 10 6 1 3 11 - 7 19
3.
Бари
 0:1 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
12.
Парма
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 12 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Кваранта Данило получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Шимич Лоренцо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Менез Жереми получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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