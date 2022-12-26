Тур: 19. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
15' Желтая карточкаМенез Жереми
34' Желтая карточкаШимич Лоренцо
40' Желтая карточкаДионизи Федерико
44' Желтая карточкаКваранта Данило
62' Желтая карточкаГондо Седрик
0:1
64' ГолРивас Ригоберто
73' Желтая карточкаПьероцци Никколо
90' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
90' Желтая карточкаЧичерелли Эмануэле
90'+7
Ход матча
15'
34'
40'
44'
62'
64'
0:1
73'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
409 Количество передач 361
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.93 Победа «Асколи»
27
Эрамо
Мирко
15
Гондо
Седрик
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Асколи
Реджина
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
72
67
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|5 (1)
|0.26
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.21
|Коллоколо Микеле
|3
|0.16
|Боттегин Эрик
|3
|0.16
|Чичиретти Амато
|2
|0.11
|Шимич Лоренцо
|2
|0.11
|Калигара Фабрицио
|1
|0.05
|Мендеш Педру
|1
|0.05
|Лунгой Кристофер
|1
|0.05
|Донати Франческо
|1
|0.05
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|5
|0.26
|Менез Жереми
|4
|0.21
|Канотто Луиджи
|4
|0.21
|Эрнани Азеведо
|4 (3)
|0.21
|Ривас Ригоберто
|3
|0.16
|Пьероцци Никколо
|2
|0.11
|Гальоло Риккардо
|2
|0.11
|Гори Габриэле
|2
|0.11
|Майер Жан
|1
|0.05
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.05
|Льотти Даниэле
|1
|0.05
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.05
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондо Седрик
|6
|2
|Беллучи Джузеппе
|6
|1
|Фаласко Никола
|6
|1
|Калигара Фабрицио
|3
|1
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Шимич Лоренцо
|3
|0
|Кваранта Данило
|3
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Чичиретти Амато
|2
|0
|Адьяпонг Клод
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|0
|1
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальоло Риккардо
|5
|0
|Пьероцци Никколо
|5
|0
|Ционек Тьяго
|3
|1
|Менез Жереми
|4
|0
|Майер Жан
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|4
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Реджина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
1
Асколи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Реджина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
14
17
Асколи
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Реджина
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
19
18
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
2
29%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
14%
3
16%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
6
43%
3
16%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Забито
23
30
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
3
13%
5
17%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
1
4%
6
20%
46-60
3
13%
6
20%
61-75
9
39%
5
17%
76-90
Пропущено
24
16
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
5
31%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3
Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3
Реджина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3
Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0
Результаты матчей
Асколи
Реджина
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Асколи
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
37
72
19
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
54
37
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
811
109
316
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|3
|4
|28 - 11
|39
|2.
|19
|11
|3
|5
|30 - 16
|36
|3.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|20 - 13
|33
|4.
|0:1
|19
|7
|9
|3
|29 - 18
|30
|5.
|19
|7
|8
|4
|30 - 20
|29
|6.
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|7.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|8.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|9.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|10.
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|11.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|12.
|19
|7
|4
|8
|28 - 28
|25
|13.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|14.
|19
|5
|7
|7
|22 - 27
|22
|15.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|16.
|19
|4
|8
|7
|21 - 23
|20
|17.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|18.
|19
|4
|7
|8
|13 - 24
|19
|19.
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|15 - 2
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|1:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|14.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|15 - 11
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|17.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|18.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|3.
|0:1
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8