Тур: 19. Стадион: Паоло Мацца.
0'
28' Желтая карточкаМарин Мариус
33' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
37' Желтая карточкаМурджа Алессандро
45' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
45' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
0:1
54' ГолСибилли Джузеппе
62' Вторая желтая карточкаМурджа Алессандро
65' Желтая карточкаМастину Джузеппе
80' Желтая карточкаБарба Федерико
83' Желтая карточкаТрипальделли Алессандро
83' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
90' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
90'+6
Ход матча
28'
33'
54'
0:1
65'
80'
83'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 23
-
5 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
413 Количество передач 293
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
27
Педа
Патрик
20
Matteo
Prati
99
Рабби
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Matteo PratiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
-
18 Matteo Arena
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
СПАЛ
Пиза
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|4
|0.21
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.21
|Майстро Фабио
|3
|0.16
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.11
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.11
|Рабби Симоне
|2
|0.11
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.05
|Финотто Маттиа
|1
|0.05
|Педа Патрик
|1
|0.05
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|7 (2)
|0.37
|Торрегросса Эрнесто
|5 (3)
|0.26
|Моруцан Олимпиу
|4 (1)
|0.21
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0.16
|Туре Идрисса
|2
|0.11
|Канестрелли Симоне
|2
|0.11
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.11
|Трамони Маттео
|1
|0.05
|Ионице Артур
|1
|0.05
|Барба Федерико
|1
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.05
|Трамони Лисандру
|1
|0.05
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Карточки
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|8
|1
|Меккарьелло Бьяджо
|5
|1
|Педа Патрик
|3
|2
|Ла Мантия Андреа
|5
|0
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Далле Мура Кристиан
|5
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Альфонсо Энрико
|3
|0
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|Селия Раффаэле
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Рабби Симоне
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|7
|1
|Марин Мариус
|8
|0
|Беруатто Пьетро
|6
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Рус Адриан
|2
|1
|Надь Адам
|3
|0
|Мастину Джузеппе
|3
|0
|Сибилли Джузеппе
|3
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Результаты матчей
СПАЛ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Пиза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
10
СПАЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
17
СПАЛ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Пиза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
14
27
Голы по времени матча
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
29%
1
7%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
21%
5
36%
76-90
Пропущено
13
11
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
14%
2
12%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
38%
76-90
Забито
21
31
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
5
24%
3
10%
1-15
4
19%
6
19%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
3
14%
2
6%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
4
19%
10
32%
76-90
Пропущено
23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
13%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3
Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2
Пиза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0
Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0
Результаты матчей
СПАЛ
Пиза
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 32%
3
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
СПАЛ
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
37
63
19
45
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
73
27
37
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
136
514
910
217
712
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|3
|4
|28 - 11
|39
|2.
|19
|11
|3
|5
|30 - 16
|36
|3.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|20 - 13
|33
|4.
|0:1
|19
|7
|9
|3
|29 - 18
|30
|5.
|19
|7
|8
|4
|30 - 20
|29
|6.
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|7.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|8.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|9.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|10.
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|11.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|12.
|19
|7
|4
|8
|28 - 28
|25
|13.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|14.
|19
|5
|7
|7
|22 - 27
|22
|15.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|16.
|19
|4
|8
|7
|21 - 23
|20
|17.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|18.
|19
|4
|7
|8
|13 - 24
|19
|19.
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|15 - 2
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|1:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|14.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|15 - 11
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|17.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|18.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|3.
|0:1
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8