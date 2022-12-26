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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
СПАЛ
0:1
Конец матча
Пиза
0'
28' Желтая карточка
Марин Мариус
33' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
37' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
45' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
45' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
0:1
54' Гол
Сибилли Джузеппе
62' Вторая желтая карточка
Мурджа Алессандро
65' Желтая карточка
Мастину Джузеппе
80' Желтая карточка
Барба Федерико
83' Желтая карточка
Трипальделли Алессандро
83' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
90' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
90'+6
1
Альфонсо
Энрико
27
Педа
Патрик
13
Варньер
Марко
6
Меккарьелло
Бьяджо
24
Дикманн
Лоренцо
3
Трипальделли
Алессандро
23
Мурджа
Алессандро
20
Matteo
Prati
16
Вальцания
Лука
37
Майстро
Фабио
99
Рабби
Симоне
22
Ливьери
Алессандро
33
Калабрези
Артуро
6
Херманнссон
Хьёртур
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
30
Де
Витис
Алессандро
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
9
Глиоцци
Этторе
10
Торрегросса
Эрнесто
СПАЛ
3-4-2-1
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

СПАЛ
Пиза

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
3:0
СB
4:0
СB
1:1
СB
0:1
ЛП
2:1
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
0:1
СCA
1:2
СCA
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 4 0.21
Ла Мантия Андреа 4 0.21
Майстро Фабио 3 0.16
Эспозито Сальваторе 2 0.11
Меккарьелло Бьяджо 2 0.11
Рабби Симоне 2 0.11
Дикманн Лоренцо 1 0.05
Финотто Маттиа 1 0.05
Педа Патрик 1 0.05
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Тунёв Георгий 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 7 (2) 0.37
Торрегросса Эрнесто 5 (3) 0.26
Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.21
Мазуччи Гаэтано 3 0.16
Туре Идрисса 2 0.11
Канестрелли Симоне 2 0.11
Сибилли Джузеппе 2 0.11
Трамони Маттео 1 0.05
Ионице Артур 1 0.05
Барба Федерико 1 0.05
Беруатто Пьетро 1 0.05
Трамони Лисандру 1 0.05
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0

Карточки

СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 8 1
Меккарьелло Бьяджо 5 1
Педа Патрик 3 2
Ла Мантия Андреа 5 0
Дикманн Лоренцо 5 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Далле Мура Кристиан 5 0
Вальцания Лука 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Альфонсо Энрико 3 0
Дзанеллато Никколо 3 0
Селия Раффаэле 3 0
Matteo Arena 1 1
Мончини Габриэле 2 0
Рабби Симоне 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Варньер Марко 1 0
Майстро Фабио 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 7 1
Марин Мариус 8 0
Беруатто Пьетро 6 0
Барба Федерико 4 0
Ионице Артур 2 1
Рус Адриан 2 1
Надь Адам 3 0
Мастину Джузеппе 3 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Херманнссон Хьёртур 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Туре Идрисса 1 0
Канестрелли Симоне 1 0

Результаты матчей

СПАЛ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Пиза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
10
СПАЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
17
СПАЛ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Пиза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

14
27

Голы по времени матча

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
29%
1
7%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
21%
5
36%
76-90

Пропущено

13
11
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
14%
2
12%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Забито

21
31
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
5
24%
3
10%
1-15
4
19%
6
19%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
3
14%
2
6%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
4
19%
10
32%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
13%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3
Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2
Пиза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0
Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0

Результаты матчей

СПАЛ
Пиза

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 32%
3
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

СПАЛ
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
6
3
1
9
2.5
4
5
1
9
3.5
1
8
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
13
6
5
14
1.5
9
10
2
17
2.5
7
12
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 19 11 3 5 30 - 16 36
3.
Дженоа
 1:0 19 9 6 4 20 - 13 33
4.
Бари
 0:1 19 7 9 3 29 - 18 30
5.
Пиза
 19 7 8 4 30 - 20 29
6.
Парма
 19 7 6 6 25 - 20 27
7.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
8.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
9.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
10.
Кальяри
 19 6 7 6 23 - 23 25
11.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
12.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
13.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
14.
Комо
 19 5 7 7 22 - 27 22
15.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
16.
СПАЛ
 19 4 8 7 21 - 23 20
17.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
18.
Читтаделла
 19 4 7 8 13 - 24 19
19.
Перуджа
 19 5 4 10 16 - 24 19
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 10 5 3 2 14 - 12 18
3.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
4.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 1:0 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
13.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
14.
Бари
 0:1 9 2 5 2 15 - 11 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Перуджа
 9 3 2 4 7 - 11 11
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 1:0 10 6 1 3 11 - 7 19
3.
Бари
 0:1 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
12.
Парма
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 12 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Бари Ди Чезаре Валерио 8
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      Беруатто Пьетро уходит с поля. Эштевеш Томаш выходит вместо него
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