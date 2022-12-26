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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Беневенто
0:0
Первый тайм: 17'
Перуджа
0'
7' Желтая карточка
Глик Камил

Ход матча

7'
Глик Камил
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Перуджа
2.24
3.75
4.16
Все Коэффициенты
21
Палеари
Альберто
55
Весели
Фредерик
15
Глик
Камил
96
Капеллини
Риккардо
16
Импрота
Риккардо
5
Машанджело
Эдоардо
24
Вивиани
Маттиа
8
Тельо
Андрес
4
Акампора
Дженнаро
20
Ла
Гумина
Антонино
88
Форте
Франческо
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
2
Рози
Алеандро
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
23
Лизи
Франческо
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
13
Луперини
Грегорио
20
Ди
Серио
Джузеппе
11
Оливьери
Марко
Беневенто
3-5-2
Перуджа
3-4-1-2

История личных встреч

Беневенто
Перуджа

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
К
0:4
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
0:0
ППД
0:0
ППД
1:1
СCA
3:1
СCB
1:0
СCB
2:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.78

Среднее время на гол

70
115

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
84

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 3 0.16
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.16
Импрота Риккардо 2 0.11
Акампора Дженнаро 2 0.11
Фариас Диего 1 0.05
Тельо Андрес 1 0.05
Леверб Максим 1 0.05
Пастина Кристиан 1 0.05
Куцупиас Илиас 1 0.05
Капеллини Риккардо 1 0.05
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.16
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.16
Ди Кармине Самуэль 2 0.11
Лизи Франческо 2 0.11
Касасола Тиаго 1 (1) 0.05
Луперини Грегорио 1 0.05
Оливьери Марко 1 0.05
Ди Серио Джузеппе 1 0.05
Сгарби Филиппо 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Бартоломей Паоло 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Куан Кристиан 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 6 0
Пастина Кристиан 4 1
Куцупиас Илиас 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Тельо Андрес 4 0
Леверб Максим 4 0
Фулон Дам 4 0
Вивиани Маттиа 4 0
Глик Камил 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 1
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 5 0
Пас Йеферсон 5 0
Лизи Франческо 3 1
Санторо Симоне 3 1
Ианнони Эдоардо 3 1
Мелькьорри Федерико 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Оливьери Марко 4 0
Куан Кристиан 4 0
Сгарби Филиппо 2 1
Касасола Тиаго 3 0
Бартоломей Паоло 2 0
Рози Алеандро 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0

Результаты матчей

Беневенто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Перуджа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
4
Беневенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Перуджа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

9
4
Беневенто
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Перуджа
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
12

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
4
36%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
5
45%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
1
6%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
19%
1
7%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
16%
6
25%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
5
26%
1
4%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
26%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1
Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0
Перуджа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0
Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0

Результаты матчей

Беневенто
Перуджа

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Беневенто
Перуджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
8
5
13
1.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 11 3 4 25 - 11 36
2.
Реджина
 0:0 19 10 4 5 29 - 16 34
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 18 8 6 4 19 - 13 30
5.
Зюйдтироль
 0:0 19 6 9 4 21 - 22 27
6.
Пиза
 0:0 19 6 9 4 29 - 20 27
7.
Парма
 0:0 19 7 6 6 23 - 18 27
8.
Асколи
 0:0 19 6 8 5 24 - 22 26
9.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
10.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
11.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
12.
Кальяри
 0:0 19 5 8 6 21 - 23 23
13.
Беневенто
 0:0 19 5 8 6 17 - 18 23
14.
Модена
 0:0 19 6 5 8 26 - 28 23
15.
Комо
 1:0 19 5 7 7 21 - 27 22
16.
СПАЛ
 0:0 19 4 9 6 21 - 22 21
17.
Венеция
 0:0 19 5 5 9 21 - 26 20
18.
Читтаделла
 0:1 19 4 7 8 13 - 23 19
19.
Козенца
 0:0 19 4 6 9 17 - 30 18
20.
Перуджа
 0:0 19 4 5 10 14 - 24 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 0:0 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 0:0 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 0:0 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Кальяри
 0:0 10 4 4 2 12 - 12 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
8.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Комо
 1:0 10 4 3 3 10 - 10 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Зюйдтироль
 0:0 10 2 7 1 11 - 10 13
12.
Модена
 0:0 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
СПАЛ
 0:0 10 3 3 4 14 - 12 12
14.
Асколи
 0:0 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
16.
Козенца
 0:0 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Перуджа
 0:0 9 3 2 4 7 - 11 11
18.
Беневенто
 0:0 10 2 4 4 7 - 10 10
19.
Читтаделла
 0:1 9 2 4 3 7 - 12 10
20.
Венеция
 0:0 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Реджина
 0:0 10 5 2 3 10 - 7 17
3.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 0:0 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 0:0 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 0:0 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 0:0 9 3 3 3 12 - 11 12
9.
Модена
 0:0 10 3 2 5 11 - 16 11
10.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
Парма
 0:0 9 2 5 2 9 - 7 11
12.
Пиза
 0:0 10 1 7 2 12 - 12 10
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 0:1 10 2 3 5 6 - 11 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 0:0 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Кальяри
 0:0 9 1 4 4 9 - 11 7
18.
Козенца
 0:0 10 1 4 5 5 - 17 7
19.
Комо
 1:0 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Перуджа
 0:0 10 1 3 6 7 - 13 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Венеция Похьянпало Йоэль 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Фрозиноне Болока Даниэль 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Глик Камил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Перуджа
2.24
3.75
4.16
Все Коэффициенты
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Беневенто
Перуджа
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