Тур: 19. Стадион: Чиро Вигорито.
Ход матча
7'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.03 Победа «Беневенто»
15
Глик
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоПолузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Беневенто
Перуджа
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
0.78
Среднее время на гол
70
115
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
84
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|3
|0.16
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.16
|Импрота Риккардо
|2
|0.11
|Акампора Дженнаро
|2
|0.11
|Фариас Диего
|1
|0.05
|Тельо Андрес
|1
|0.05
|Леверб Максим
|1
|0.05
|Пастина Кристиан
|1
|0.05
|Куцупиас Илиас
|1
|0.05
|Капеллини Риккардо
|1
|0.05
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.16
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.16
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.11
|Лизи Франческо
|2
|0.11
|Касасола Тиаго
|1 (1)
|0.05
|Луперини Грегорио
|1
|0.05
|Оливьери Марко
|1
|0.05
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.05
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Куан Кристиан
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карич Нермин
|6
|0
|Пастина Кристиан
|4
|1
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Тельо Андрес
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Фулон Дам
|4
|0
|Вивиани Маттиа
|4
|0
|Глик Камил
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|1
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|5
|0
|Пас Йеферсон
|5
|0
|Лизи Франческо
|3
|1
|Санторо Симоне
|3
|1
|Ианнони Эдоардо
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Куан Кристиан
|4
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Рози Алеандро
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Результаты матчей
Беневенто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Перуджа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
4
Беневенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Перуджа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
9
4
Беневенто
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Перуджа
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
4
12
Волевые поражения
12
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
4
36%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
5
45%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
1
6%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
19%
1
7%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
16%
6
25%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
5
26%
1
4%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
26%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1
Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0
Перуджа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0
Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0
Результаты матчей
Беневенто
Перуджа
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Беневенто
Перуджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
108
513
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|3
|4
|25 - 11
|36
|2.
|0:0
|19
|10
|4
|5
|29 - 16
|34
|3.
|18
|7
|9
|2
|29 - 17
|30
|4.
|18
|8
|6
|4
|19 - 13
|30
|5.
|0:0
|19
|6
|9
|4
|21 - 22
|27
|6.
|0:0
|19
|6
|9
|4
|29 - 20
|27
|7.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|23 - 18
|27
|8.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|9.
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|10.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|11.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|12.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|21 - 23
|23
|13.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|17 - 18
|23
|14.
|0:0
|19
|6
|5
|8
|26 - 28
|23
|15.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|21 - 27
|22
|16.
|0:0
|19
|4
|9
|6
|21 - 22
|21
|17.
|0:0
|19
|5
|5
|9
|21 - 26
|20
|18.
|0:1
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|19.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|17 - 30
|18
|20.
|0:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 24
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|0:0
|10
|2
|7
|1
|11 - 10
|13
|12.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|14.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|5
|1
|15 - 10
|11
|16.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|18.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|19.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|20.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|2.
|0:0
|10
|5
|2
|3
|10 - 7
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|0:0
|10
|1
|7
|2
|12 - 12
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|0:0
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|17.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|18.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|5 - 17
|7
|19.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|20.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8