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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Беневенто
0:2
Конец матча
Перуджа
0'
7' Желтая карточка
Глик Камил
22' Желтая карточка
Рози Алеандро
23' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
36' Желтая карточка
Тельо Андрес
0:1
45' Гол
Лизи Франческо
79' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
0:2
83' Гол
Луперини Грегорио
90'+8
21
Палеари
Альберто
55
Весели
Фредерик
15
Глик
Камил
96
Капеллини
Риккардо
16
Импрота
Риккардо
5
Машанджело
Эдоардо
24
Вивиани
Маттиа
8
Тельо
Андрес
4
Акампора
Дженнаро
20
Ла
Гумина
Антонино
88
Форте
Франческо
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
2
Рози
Алеандро
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
23
Лизи
Франческо
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
13
Луперини
Грегорио
20
Ди
Серио
Джузеппе
11
Оливьери
Марко
Беневенто
3-5-2
Перуджа
3-4-1-2

История личных встреч

Беневенто
Перуджа

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
К
0:4
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
0:0
ППД
0:0
ППД
1:1
СCA
3:1
СCB
1:0
СCB
2:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.78

Среднее время на гол

70
115

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
84

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 3 0.16
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.16
Импрота Риккардо 2 0.11
Акампора Дженнаро 2 0.11
Фариас Диего 1 0.05
Тельо Андрес 1 0.05
Леверб Максим 1 0.05
Пастина Кристиан 1 0.05
Куцупиас Илиас 1 0.05
Капеллини Риккардо 1 0.05
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.16
Лизи Франческо 3 0.16
Стриццоло Лука 3 0.16
Ди Кармине Самуэль 2 0.11
Луперини Грегорио 2 0.11
Касасола Тиаго 1 (1) 0.05
Оливьери Марко 1 0.05
Ди Серио Джузеппе 1 0.05
Сгарби Филиппо 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Бартоломей Паоло 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Куан Кристиан 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 6 0
Пастина Кристиан 4 1
Акампора Дженнаро 5 0
Тельо Андрес 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Куцупиас Илиас 5 0
Глик Камил 4 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Леверб Максим 4 0
Фулон Дам 4 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 1
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 5 0
Пас Йеферсон 5 0
Лизи Франческо 3 1
Санторо Симоне 3 1
Ианнони Эдоардо 3 1
Мелькьорри Федерико 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Оливьери Марко 4 0
Куан Кристиан 4 0
Сгарби Филиппо 2 1
Касасола Тиаго 3 0
Рози Алеандро 2 0
Бартоломей Паоло 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0

Результаты матчей

Беневенто
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Перуджа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
4
Беневенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Перуджа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

9
4
Беневенто
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Перуджа
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

4
12

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
4
36%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
5
45%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Пропущено

21
24
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
3
14%
6
25%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
5
24%
1
4%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
6
29%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1
Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0
Перуджа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0
Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0

Результаты матчей

Беневенто
Перуджа

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Беневенто
Перуджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
8
5
14
1.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 19 11 3 5 30 - 16 36
3.
Дженоа
 1:0 19 9 6 4 20 - 13 33
4.
Бари
 0:1 19 7 9 3 29 - 18 30
5.
Пиза
 19 7 8 4 30 - 20 29
6.
Парма
 19 7 6 6 25 - 20 27
7.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
8.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
9.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
10.
Кальяри
 19 6 7 6 23 - 23 25
11.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
12.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
13.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
14.
Комо
 19 5 7 7 22 - 27 22
15.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
16.
СПАЛ
 19 4 8 7 21 - 23 20
17.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
18.
Читтаделла
 19 4 7 8 13 - 24 19
19.
Перуджа
 19 5 4 10 16 - 24 19
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 10 5 3 2 14 - 12 18
3.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
4.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 1:0 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
13.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
14.
Бари
 0:1 9 2 5 2 15 - 11 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Перуджа
 9 3 2 4 7 - 11 11
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 1:0 10 6 1 3 11 - 7 19
3.
Бари
 0:1 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
12.
Парма
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 12 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
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Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Бари Ди Чезаре Валерио 8
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