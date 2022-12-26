Тур: 19. Стадион: Stadio M. Druso.
0:2
Конец матча
Ход матча
22'
0:1
25'
81'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
424 Количество передач 481
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
18
Ровер
Маттео
21
Fabian
Tait
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Shaka Mawuli
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Зюйдтироль
Модена
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
102
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|6
|0.32
|Ровер Маттео
|4 (2)
|0.21
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.11
|Giovanni Zaro
|2
|0.11
|Маццокки Симоне
|2
|0.11
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.11
|Де Коль Филиппо
|1
|0.05
|Карретта Мирко
|1
|0.05
|Fabian Tait
|1
|0.05
|Белардинелли Лука
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6 (1)
|0.32
|Бонфанти Николас
|5
|0.26
|Фальчинелли Диего
|4
|0.21
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.16
|Маньино Лука
|3
|0.16
|Армеллино Марко
|2
|0.11
|Antonio Pergreffi
|2
|0.11
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.05
|Джерли Фабио
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
|Romeo Giovannini
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovanni Zaro
|5
|0
|Marco Curto
|3
|1
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Помпетти Марко
|4
|0
|Fabian Tait
|3
|0
|Де Коль Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Daniele Casiraghi
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Белардинелли Лука
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Дьяв Давиде
|6
|1
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Джерли Фабио
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Армеллино Марко
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Tomasso Silvestri
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Ренцетти Франческо
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
9
5
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
10
13
Зюйдтироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
19
18
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
4
31%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
5
38%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
4
36%
5
31%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
3
21%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
5
42%
1
8%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
9%
1
4%
1-15
6
27%
7
26%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
7
32%
5
19%
76-90
Пропущено
23
29
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
6
26%
7
24%
31-45
1
4%
3
10%
46-60
7
30%
4
14%
61-75
5
22%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0
Модена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3
Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2
Результаты матчей
Зюйдтироль
Модена
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
37
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
45
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
712
811
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|3
|4
|28 - 11
|39
|2.
|19
|11
|3
|5
|30 - 16
|36
|3.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|20 - 13
|33
|4.
|0:1
|19
|7
|9
|3
|29 - 18
|30
|5.
|19
|7
|8
|4
|30 - 20
|29
|6.
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|7.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|8.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|9.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|10.
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|11.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|12.
|19
|7
|4
|8
|28 - 28
|25
|13.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|14.
|19
|5
|7
|7
|22 - 27
|22
|15.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|16.
|19
|4
|8
|7
|21 - 23
|20
|17.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|18.
|19
|4
|7
|8
|13 - 24
|19
|19.
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|15 - 2
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|1:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|14.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|15 - 11
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|17.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|18.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|3.
|0:1
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8