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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Зюйдтироль
0:2
Конец матча
Модена
0'
0:1
22' Гол
Маньино Лука
25' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
0:2
81' Гол
Армеллино Марко
90'+5

Ход матча

22'
0:1
Маньино Лука
(Romeo Giovannini)
25'
Мазиелло Андреа
 
46'
Daniele Casiraghi
Белардинелли Лука
 
46'
Raphael Odogwu
Маркони Микеле
 
46'
Капоне Кристиан
Маццокки Симоне
 
64'
 
Армеллино Марко
Гарджуло Марио
75'
 
Бонфанти Николас
Дьяв Давиде
77'
Помпетти Марко
Де Коль Филиппо
 
81'
0:2
Армеллино Марко
(Фальчинелли Диего)
83'
Карретта Мирко
Ровер Маттео
 
85'
 
Edoardo Duca
Romeo Giovannini

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 424 Количество передач 481
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
1
Полуцци
Джакомо
26
Де
Коль
Филиппо
4
Marco
Curto
55
Мазиелло
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
18
Ровер
Маттео
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
16
Белардинелли
Лука
9
Маццокки
Симоне
31
Маркони
Микеле
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
3
Понси
Фабио
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
20
Гарджуло
Марио
11
Фальчинелли
Диего
19
Romeo
Giovannini
99
Дьяв
Давиде
Зюйдтироль
4-4-2
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Модена

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СCС
0:2
СC
2:0
СC
1:2
СC
1:0
СC
4:3
ЛП
1:0
ЛП
1:0
К
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 6 0.32
Ровер Маттео 4 (2) 0.21
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.11
Giovanni Zaro 2 0.11
Маццокки Симоне 2 0.11
Николусси Кавилья Ханс 2 0.11
Де Коль Филиппо 1 0.05
Карретта Мирко 1 0.05
Fabian Tait 1 0.05
Белардинелли Лука 0 0
Маркони Микеле 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 (1) 0.32
Бонфанти Николас 5 0.26
Фальчинелли Диего 4 0.21
Тремолада Лука 3 (1) 0.16
Маньино Лука 3 0.16
Армеллино Марко 2 0.11
Antonio Pergreffi 2 0.11
Марсура Давиде 1 (1) 0.05
Джерли Фабио 0 0
Paulo Dentello 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Romeo Giovannini 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovanni Zaro 5 0
Marco Curto 3 1
Мазиелло Андреа 4 0
Берра Филиппо 4 0
Помпетти Марко 4 0
Fabian Tait 3 0
Де Коль Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Daniele Casiraghi 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Ровер Маттео 2 0
Маркони Микеле 1 0
Крочата Джованни 1 0
Белардинелли Лука 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Читтадини Джорджо 8 0
Дьяв Давиде 6 1
Antonio Pergreffi 4 0
Джерли Фабио 3 0
Маньино Лука 3 0
Панада Симоне 3 0
Тремолада Лука 2 0
Фальчинелли Диего 2 0
Марсура Давиде 2 0
Армеллино Марко 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Tomasso Silvestri 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Ренцетти Франческо 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

9
5
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

10
13
Зюйдтироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

19
18

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
4
31%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
4
36%
5
31%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
3
21%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
5
42%
1
8%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
9%
1
4%
1-15
6
27%
7
26%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
7
32%
5
19%
76-90

Пропущено

23
29
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
6
26%
7
24%
31-45
1
4%
3
10%
46-60
7
30%
4
14%
61-75
5
22%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0
Модена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3
Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Модена

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
7
12
1.5
8
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 19 11 3 5 30 - 16 36
3.
Дженоа
 1:0 19 9 6 4 20 - 13 33
4.
Бари
 0:1 19 7 9 3 29 - 18 30
5.
Пиза
 19 7 8 4 30 - 20 29
6.
Парма
 19 7 6 6 25 - 20 27
7.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
8.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
9.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
10.
Кальяри
 19 6 7 6 23 - 23 25
11.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
12.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
13.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
14.
Комо
 19 5 7 7 22 - 27 22
15.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
16.
СПАЛ
 19 4 8 7 21 - 23 20
17.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
18.
Читтаделла
 19 4 7 8 13 - 24 19
19.
Перуджа
 19 5 4 10 16 - 24 19
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 10 5 3 2 14 - 12 18
3.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
4.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 1:0 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
13.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
14.
Бари
 0:1 9 2 5 2 15 - 11 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Перуджа
 9 3 2 4 7 - 11 11
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 1:0 10 6 1 3 11 - 7 19
3.
Бари
 0:1 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
12.
Парма
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 12 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    Мазиелло Андреа получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Romeo Giovannini сделал результативную передачу.
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