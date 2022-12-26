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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Кальяри
2:0
Конец матча
Козенца
0'
62' Желтая карточка
Насти Марко
1:0
65' Гол
Лападула Джанлука
69' Желтая карточка
Нандес Найтан
2:0
86' Гол
Лелла Нунцио
90'+6

Ход матча

62'
 
Насти Марко
63'
 
Мерола Давиде
Насти Марко
65'
Паволетти Леонардо
Лувумбо Зито
 
65'
Лападула Джанлука
(Курфалидис Христос)
1:0
69'
Нандес Найтан
 
72'
Лелла Нунцио
Курфалидис Христос
 
73'
Перейро Гастон
Фалько Филиппо
 
73'
 
Бриньола Энрико
Брешанини Марко
73'
 
Флоренци Альдо
Д'Урсо Кристиан
81'
 
Валлоккия Андреа
Pietro Martino
81'
 
Massimo Zilli
Ларривей Хоакин
82'
Капрадосси Элио
Alberto Dossena
 
82'
Карбони Франко
Баррека Антонио
 
86'
Лелла Нунцио
(Лападула Джанлука)
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 490 Количество передач 401
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
4
Alberto
Dossena
33
Оберт
Адам
27
Баррека
Антонио
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
39
Курфалидис
Христос
25
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
77
Лувумбо
Зито
77
Марсон
Леонардо
3
Рисполи
Андреа
15
Вяйсянен
Саули
13
Мерони
Андреа
27
Pietro
Martino
7
Корнвиг
Эмиль
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Ларривей
Хоакин
20
Насти
Марко
Кальяри
4-3-1-2
Козенца
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 7 (1) 0.37
Паволетти Леонардо 5 0.26
Лувумбо Зито 3 0.16
Манкозу Марко 2 0.11
Перейро Гастон 1 0.05
Дейола Алессандро 1 0.05
Рог Марко 1 0.05
Лелла Нунцио 1 0.05
Макумбу Антуан 1 0.05
Виола Николас 1 (1) 0.05
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Дзаппа Габриэле 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0
Курфалидис Христос 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 3 0.16
Д'Урсо Кристиан 2 0.11
Риджионе Микеле 2 0.11
Бриньола Энрико 2 0.11
Флоренци Альдо 2 0.11
Мерони Андреа 1 0.05
Корнвиг Эмиль 1 0.05
Брешанини Марко 1 0.05
Мерола Давиде 1 0.05
Насти Марко 1 0.05
Бутич Карло 1 (1) 0.05
Рисполи Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Pietro Martino 0 0
Massimo Zilli 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 6 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Рог Марко 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Виола Николас 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Alberto Dossena 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 5 1
Вока Идриз 5 0
Вентури Майкл 5 0
Pietro Martino 3 1
Вяйсянен Саули 4 0
Насти Марко 4 0
Рисполи Андреа 3 0
Риджионе Микеле 3 0
Кало Джакомо 3 0
Ларривей Хоакин 2 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Камильяно Агостино 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0

Результаты матчей

Кальяри
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Козенца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
5
Кальяри
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Козенца
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

7
9
Кальяри
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Козенца
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
50%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
3
25%
6
33%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
5
28%
61-75
3
25%
1
6%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
5
56%
3
25%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
6
46%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

23
18
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
8
35%
6
33%
76-90

Пропущено

23
31
11 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
2
9%
3
10%
1-15
4
17%
8
26%
16-30
5
22%
7
23%
31-45
4
17%
3
10%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
5
22%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1
Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2
Козенца
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0
Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1

Результаты матчей

Кальяри
Козенца

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
3
6
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
3
16
1
18
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 19 11 3 5 30 - 16 36
3.
Дженоа
 1:0 19 9 6 4 20 - 13 33
4.
Бари
 0:1 19 7 9 3 29 - 18 30
5.
Пиза
 19 7 8 4 30 - 20 29
6.
Парма
 19 7 6 6 25 - 20 27
7.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
8.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
9.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
10.
Кальяри
 19 6 7 6 23 - 23 25
11.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
12.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
13.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
14.
Комо
 19 5 7 7 22 - 27 22
15.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
16.
СПАЛ
 19 4 8 7 21 - 23 20
17.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
18.
Читтаделла
 19 4 7 8 13 - 24 19
19.
Перуджа
 19 5 4 10 16 - 24 19
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 10 5 3 2 14 - 12 18
3.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
4.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 1:0 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
13.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
14.
Бари
 0:1 9 2 5 2 15 - 11 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Перуджа
 9 3 2 4 7 - 11 11
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 1:0 10 6 1 3 11 - 7 19
3.
Бари
 0:1 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
12.
Парма
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 12 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
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Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Бари Ди Чезаре Валерио 8
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    • 63'
      Marco Nasti уходит с поля. Мерола Давиде выходит вместо него
    • Желтая карточка
      62'
      Marco Nasti получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Кальяри 2:0 Козенца онлайн

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