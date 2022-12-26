Тур: 19. Стадион: Сардиния Арена.
0'
62' Желтая карточкаНасти Марко
1:0
65' ГолЛападула Джанлука
69' Желтая карточкаНандес Найтан
2:0
86' ГолЛелла Нунцио
90'+6
Ход матча
62'
65'
69'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
490 Количество передач 401
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.55 Победа «Кальяри»
33
Оберт
Адам
77
Лувумбо
Зито
42
Вока
Идриз
20
Насти
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фабио Пизакане
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: William Viali
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|0.37
|Паволетти Леонардо
|5
|0.26
|Лувумбо Зито
|3
|0.16
|Манкозу Марко
|2
|0.11
|Перейро Гастон
|1
|0.05
|Дейола Алессандро
|1
|0.05
|Рог Марко
|1
|0.05
|Лелла Нунцио
|1
|0.05
|Макумбу Антуан
|1
|0.05
|Виола Николас
|1 (1)
|0.05
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
|Курфалидис Христос
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|3
|0.16
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.11
|Риджионе Микеле
|2
|0.11
|Бриньола Энрико
|2
|0.11
|Флоренци Альдо
|2
|0.11
|Мерони Андреа
|1
|0.05
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.05
|Брешанини Марко
|1
|0.05
|Мерола Давиде
|1
|0.05
|Насти Марко
|1
|0.05
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.05
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|6
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Рог Марко
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Лувумбо Зито
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Alberto Dossena
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Макумбу Антуан
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|5
|1
|Вока Идриз
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Pietro Martino
|3
|1
|Вяйсянен Саули
|4
|0
|Насти Марко
|4
|0
|Рисполи Андреа
|3
|0
|Риджионе Микеле
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Козенца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
5
Кальяри
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Козенца
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
7
9
Кальяри
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Козенца
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
50%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
3
25%
6
33%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
5
28%
61-75
3
25%
1
6%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
5
56%
3
25%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
6
46%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Забито
23
18
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
8
35%
6
33%
76-90
Пропущено
23
31
11 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
2
9%
3
10%
1-15
4
17%
8
26%
16-30
5
22%
7
23%
31-45
4
17%
3
10%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
5
22%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1
Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2
Козенца
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0
Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1
Результаты матчей
Кальяри
Козенца
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
46
36
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
55
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
712
316
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|3
|4
|28 - 11
|39
|2.
|19
|11
|3
|5
|30 - 16
|36
|3.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|20 - 13
|33
|4.
|0:1
|19
|7
|9
|3
|29 - 18
|30
|5.
|19
|7
|8
|4
|30 - 20
|29
|6.
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|7.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|8.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|9.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|10.
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|11.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|12.
|19
|7
|4
|8
|28 - 28
|25
|13.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|14.
|19
|5
|7
|7
|22 - 27
|22
|15.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|16.
|19
|4
|8
|7
|21 - 23
|20
|17.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|18.
|19
|4
|7
|8
|13 - 24
|19
|19.
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|15 - 2
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|1:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|14.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|15 - 11
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|17.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|18.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|3.
|0:1
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8