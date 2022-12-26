Тур: 19. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
38' Желтая карточкаАндерсен Магнус
45' Желтая карточкаТессманн Таннер
0:1
45' ПенальтиВаскес Франко
47' Желтая карточкаДель Прато Энрико
0:2
50' ГолВаскес Франко
1:2
70' ГолПохьянпало Йоэль
79' Желтая карточкаЭстевес Науэль
2:2
82' ГолПьерини Николас
90' Желтая карточкаКамара Дрисса
90'+6
Ход матча
38'
45'
45'
0:1
50'
0:2
70'
1:2
79'
82'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 8
-
7 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
477 Количество передач 430
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.98 Победа «Венеции»
98
Ман
Деннис
24
Юрич
Станко
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Венеция
Парма
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|7
|0.37
|Черышев Денис
|3
|0.16
|Чрнигой Домен
|3
|0.16
|Йонсен Деннис
|2
|0.11
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.11
|Новакович Андрия
|1
|0.05
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.05
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.05
|Пьерини Николас
|1
|0.05
|Тессманн Таннер
|1
|0.05
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.21
|Ман Деннис
|4 (1)
|0.21
|Васкес Франко
|3 (2)
|0.16
|Дель Прато Энрико
|3
|0.16
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.11
|Камара Дрисса
|2
|0.11
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.11
|Эстевес Науэль
|1
|0.05
|Валенти Лаутаро
|1
|0.05
|Бенедычак Адриан
|1
|0.05
|Остерволде Джейден
|1
|0.05
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.05
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Тессманн Таннер
|4
|1
|Дзампано Франческо
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Йоронен Йессе
|2
|1
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Кандела Антонио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Свобода Михаэль
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Antoine Hainaut
|3
|1
|Васкес Франко
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Валенти Лаутаро
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Осорио Йордан
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Парма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
6
Венеция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
10
11
Венеция
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
Парма
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
17
17
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
17
9
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
7
41%
2
22%
76-90
Забито
11
14
0 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
6
55%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Забито
22
25
6 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
2
9%
2
8%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
3
14%
7
28%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
7
32%
4
16%
61-75
7
32%
2
8%
76-90
Пропущено
29
20
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
2
7%
1
5%
1-15
1
3%
6
30%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
9
31%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1
Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1
Парма
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1
Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2
Результаты матчей
Венеция
Парма
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Венеция
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
37
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
36
45
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
136
613
910
118
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|3
|4
|28 - 11
|39
|2.
|19
|11
|3
|5
|30 - 16
|36
|3.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|20 - 13
|33
|4.
|0:1
|19
|7
|9
|3
|29 - 18
|30
|5.
|19
|7
|8
|4
|30 - 20
|29
|6.
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|7.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|8.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|9.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|10.
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|11.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|12.
|19
|7
|4
|8
|28 - 28
|25
|13.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|14.
|19
|5
|7
|7
|22 - 27
|22
|15.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|16.
|19
|4
|8
|7
|21 - 23
|20
|17.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|18.
|19
|4
|7
|8
|13 - 24
|19
|19.
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|15 - 2
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|1:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|14.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|15 - 11
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|17.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|18.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|3.
|0:1
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8