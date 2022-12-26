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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Венеция
2:2
Конец матча
Парма
0'
38' Желтая карточка
Андерсен Магнус
45' Желтая карточка
Тессманн Таннер
0:1
45' Пенальти
Васкес Франко
47' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
0:2
50' Гол
Васкес Франко
1:2
70' Гол
Похьянпало Йоэль
79' Желтая карточка
Эстевес Науэль
2:2
82' Гол
Пьерини Николас
90' Желтая карточка
Камара Дрисса
90'+6

Ход матча

38'
Андерсен Магнус
 
45'
Тессманн Таннер
 
45'
0:1
Васкес Франко
46'
Бузио Джанлука
Андерсен Магнус
 
47'
 
Дель Прато Энрико
50'
0:2
Васкес Франко
(Зом Симон)
57'
 
Эстевес Науэль
Зом Симон
63'
Новакович Андрия
Йонсен Деннис
 
63'
Пьерини Николас
Чеппители Лука
 
70'
Похьянпало Йоэль
1:2
74'
Кандела Антонио
Хапс Ридгесиано
 
74'
Кюизанс Микаэль
Чрнигой Домен
 
79'
 
Эстевес Науэль
79'
 
Камара Дрисса
Ман Деннис
79'
 
Бонни Анж-Йоан
Тутино Дженнаро
79'
 
Бенедычак Адриан
Бернабе Адриан
82'
Пьерини Николас
(Похьянпало Йоэль)
2:2
90'
 
Камара Дрисса

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 7 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 477 Количество передач 430
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
66
Йоронен
Йессе
30
Свобода
Михаэль
23
Чеппители
Лука
32
Чеккарони
Пьетро
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
8
Тессманн
Таннер
38
Андерсен
Магнус
II
17
Йонсен
Деннис
20
Похьянпало
Йоэль
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
98
Ман
Деннис
24
Юрич
Станко
16
Бернабе
Адриан
19
Зом
Симон
11
Тутино
Дженнаро
10
Васкес
Франко
Венеция
3-5-2
Парма
4-5-1

История личных встреч

Венеция
Парма

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

К
3:1
СB
1:1
СB
0:1
ЛП
2:2
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 7 0.37
Черышев Денис 3 0.16
Чрнигой Домен 3 0.16
Йонсен Деннис 2 0.11
Кюизанс Микаэль 2 0.11
Новакович Андрия 1 0.05
Хапс Ридгесиано 1 0.05
Чеккарони Пьетро 1 0.05
Пьерини Николас 1 0.05
Тессманн Таннер 1 0.05
Ульманн Максимилиан 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.21
Ман Деннис 4 (1) 0.21
Васкес Франко 3 (2) 0.16
Дель Прато Энрико 3 0.16
Михэйлэ Валентин 2 0.11
Камара Дрисса 2 0.11
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.11
Эстевес Науэль 1 0.05
Валенти Лаутаро 1 0.05
Бенедычак Адриан 1 0.05
Остерволде Джейден 1 0.05
Бонни Анж-Йоан 1 0.05
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Тессманн Таннер 4 1
Дзампано Франческо 5 0
Висневски Пшемыслав 5 0
Йоронен Йессе 2 1
Чрнигой Домен 2 0
Новакович Андрия 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Кандела Антонио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Эстевес Науэль 5 0
Antoine Hainaut 3 1
Васкес Франко 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Валенти Лаутаро 3 0
Кулибали Войо 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Осорио Йордан 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Зом Симон 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Камара Дрисса 1 0
Болог Ботонд 1 0
Alessandro Circati 1 0

Результаты матчей

Венеция
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Парма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
6
Венеция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

10
11
Венеция
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
Парма
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

17
17

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

17
9
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
7
41%
2
22%
76-90

Забито

11
14
0 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
6
55%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Забито

22
25
6 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
2
9%
2
8%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
3
14%
7
28%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
7
32%
4
16%
61-75
7
32%
2
8%
76-90

Пропущено

29
20
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
2
7%
1
5%
1-15
1
3%
6
30%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
9
31%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1
Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1
Парма
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1
Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2

Результаты матчей

Венеция
Парма

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Венеция
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
6
13
1.5
9
10
1
18
2.5
3
16
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 19 11 3 5 30 - 16 36
3.
Дженоа
 1:0 19 9 6 4 20 - 13 33
4.
Бари
 0:1 19 7 9 3 29 - 18 30
5.
Пиза
 19 7 8 4 30 - 20 29
6.
Парма
 19 7 6 6 25 - 20 27
7.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
8.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
9.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
10.
Кальяри
 19 6 7 6 23 - 23 25
11.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
12.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
13.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
14.
Комо
 19 5 7 7 22 - 27 22
15.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
16.
СПАЛ
 19 4 8 7 21 - 23 20
17.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
18.
Читтаделла
 19 4 7 8 13 - 24 19
19.
Перуджа
 19 5 4 10 16 - 24 19
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 10 5 3 2 14 - 12 18
3.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
4.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 1:0 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
13.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
14.
Бари
 0:1 9 2 5 2 15 - 11 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Перуджа
 9 3 2 4 7 - 11 11
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 1:0 10 6 1 3 11 - 7 19
3.
Бари
 0:1 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
12.
Парма
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 12 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Васкес Франко из команды Парма забивает с точки!
    • Желтая карточка
      45'
      Таннер Тессманн получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Андерсен Магнус II получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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