Тур: 19. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.04 Обе забьют – да
26
Одентал
Кас
28
Виньяли
Лука
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Racine Ba
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Комо
Читтаделла
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|4 (1)
|0.21
|Манкузо Леонардо
|4
|0.21
|Кутроне Патрик
|4
|0.21
|Бланко Алехандро
|2
|0.11
|Арригони Томмазо
|2
|0.11
|Иоанну Николас
|1
|0.05
|Беллемо Алессандро
|1
|0.05
|Виньяли Лука
|1
|0.05
|Liam Kerrigan2
|1
|0.05
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.05
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|5
|0.26
|Беретта Джакомо
|2
|0.11
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.11
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.11
|Andrea Magrassi
|1
|0.05
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виньяли Лука
|5
|0
|Бинкс Луис
|3
|1
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Арригони Томмазо
|2
|1
|Фабрегас Сеск
|3
|0
|Черри Альберто
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Беллемо Алессандро
|3
|0
|Каньяно Андреа
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Да Рива Якопо
|1
|1
|Париджини Витторио
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Бланко Алехандро
|2
|0
|Габриеллони Алессандро
|2
|0
|Скалья Филиппо
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данци Андреа
|3
|2
|Бранка Симоне
|4
|1
|Пертиконе Романо
|5
|0
|Каррьеро Джузеппе
|5
|0
|Висентин Сантьяго
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Ignacio Lores
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Мастрантонио Валерио
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Фраре Доменико
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Кастари Элхан
|2
|0
|Антонуччи Мирко
|2
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Комо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
3
Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Читтаделла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
10
6
Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Читтаделла
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
15
9
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
60%
2
20%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
5
42%
1
17%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
3
19%
5
38%
76-90
Забито
21
12
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
5
24%
1
8%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
3
14%
5
42%
61-75
5
24%
2
17%
76-90
Пропущено
26
23
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
12%
1
4%
1-15
4
15%
6
26%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
9
35%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3
Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3
Результаты матчей
Комо
Читтаделла
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Комо
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
99
513
216
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|3
|4
|25 - 11
|36
|2.
|0:0
|19
|10
|4
|5
|29 - 16
|34
|3.
|18
|7
|9
|2
|29 - 17
|30
|4.
|18
|8
|6
|4
|19 - 13
|30
|5.
|0:0
|19
|6
|9
|4
|21 - 22
|27
|6.
|0:0
|19
|6
|9
|4
|29 - 20
|27
|7.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|23 - 18
|27
|8.
|0:0
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|9.
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|10.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|11.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|12.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|21 - 23
|23
|13.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|17 - 18
|23
|14.
|0:0
|19
|6
|5
|8
|26 - 28
|23
|15.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|21 - 27
|22
|16.
|0:0
|19
|4
|9
|6
|21 - 22
|21
|17.
|0:0
|19
|5
|5
|9
|21 - 26
|20
|18.
|0:1
|19
|4
|7
|8
|13 - 23
|19
|19.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|17 - 30
|18
|20.
|0:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 24
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|0:0
|10
|2
|7
|1
|11 - 10
|13
|12.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|14.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|15.
|8
|2
|5
|1
|15 - 10
|11
|16.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|18.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|19.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|20.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|2.
|0:0
|10
|5
|2
|3
|10 - 7
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|12.
|0:0
|10
|1
|7
|2
|12 - 12
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|0:0
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|17.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|18.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|5 - 17
|7
|19.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|20.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8