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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Комо
1:0
Первый тайм: 17'
Читтаделла

Ход матча

4'
Арригони Томмазо
(Черри Альберто)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Читтаделла
2.95
4.50
6.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гидотти
Симоне
26
Одентал
Кас
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
28
Виньяли
Лука
44
Иоанну
Николас
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
19
Бланко
Алехандро
27
Черри
Альберто
63
Кутроне
Патрик
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
6
Висентин
Сантьяго
17
Доннарумма
Даниэле
20
Каррьеро
Джузеппе
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
7
Эмбало
Карлос
90
Асенсио
Рауль
Комо
3-4-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Комо
Читтаделла

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 4 (1) 0.21
Манкузо Леонардо 4 0.21
Кутроне Патрик 4 0.21
Бланко Алехандро 2 0.11
Арригони Томмазо 2 0.11
Иоанну Николас 1 0.05
Беллемо Алессандро 1 0.05
Виньяли Лука 1 0.05
Liam Kerrigan2 1 0.05
Амброзино Джузеппе 1 0.05
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 5 0.26
Беретта Джакомо 2 0.11
Бальдини Энрико 2 (1) 0.11
Асенсио Рауль 2 (1) 0.11
Andrea Magrassi 1 0.05
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0
Данци Андреа 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виньяли Лука 5 0
Бинкс Луис 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Арригони Томмазо 2 1
Фабрегас Сеск 3 0
Черри Альберто 3 0
Иоанну Николас 3 0
Беллемо Алессандро 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Одентал Кас 3 0
Да Рива Якопо 1 1
Париджини Витторио 2 0
Фараго Паоло 2 0
Иовин Алессио 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Бланко Алехандро 2 0
Габриеллони Алессандро 2 0
Скалья Филиппо 1 0
Солини Маттео 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Целехин Энрико 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данци Андреа 3 2
Бранка Симоне 4 1
Пертиконе Романо 5 0
Каррьеро Джузеппе 5 0
Висентин Сантьяго 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Ignacio Lores 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Мастрантонио Валерио 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Паван Никола 3 0
Фраре Доменико 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Кастари Элхан 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0

Результаты матчей

Комо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
3
Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Читтаделла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

10
6
Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Читтаделла
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

15
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
60%
2
20%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
5
42%
1
17%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
3
19%
5
38%
76-90

Забито

21
12
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
5
24%
1
8%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
3
14%
5
42%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Пропущено

26
23
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
12%
1
4%
1-15
4
15%
6
26%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
9
35%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3
Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3

Результаты матчей

Комо
Читтаделла

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Комо
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
1
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
9
9
5
13
1.5
2
16
3
15
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 11 3 4 25 - 11 36
2.
Реджина
 0:0 19 10 4 5 29 - 16 34
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 18 8 6 4 19 - 13 30
5.
Зюйдтироль
 0:0 19 6 9 4 21 - 22 27
6.
Пиза
 0:0 19 6 9 4 29 - 20 27
7.
Парма
 0:0 19 7 6 6 23 - 18 27
8.
Асколи
 0:0 19 6 8 5 24 - 22 26
9.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
10.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
11.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
12.
Кальяри
 0:0 19 5 8 6 21 - 23 23
13.
Беневенто
 0:0 19 5 8 6 17 - 18 23
14.
Модена
 0:0 19 6 5 8 26 - 28 23
15.
Комо
 1:0 19 5 7 7 21 - 27 22
16.
СПАЛ
 0:0 19 4 9 6 21 - 22 21
17.
Венеция
 0:0 19 5 5 9 21 - 26 20
18.
Читтаделла
 0:1 19 4 7 8 13 - 23 19
19.
Козенца
 0:0 19 4 6 9 17 - 30 18
20.
Перуджа
 0:0 19 4 5 10 14 - 24 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 0:0 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 0:0 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 0:0 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Кальяри
 0:0 10 4 4 2 12 - 12 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
8.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Комо
 1:0 10 4 3 3 10 - 10 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Зюйдтироль
 0:0 10 2 7 1 11 - 10 13
12.
Модена
 0:0 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
СПАЛ
 0:0 10 3 3 4 14 - 12 12
14.
Асколи
 0:0 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
16.
Козенца
 0:0 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Перуджа
 0:0 9 3 2 4 7 - 11 11
18.
Беневенто
 0:0 10 2 4 4 7 - 10 10
19.
Читтаделла
 0:1 9 2 4 3 7 - 12 10
20.
Венеция
 0:0 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Реджина
 0:0 10 5 2 3 10 - 7 17
3.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 0:0 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 0:0 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 0:0 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 0:0 9 3 3 3 12 - 11 12
9.
Модена
 0:0 10 3 2 5 11 - 16 11
10.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
Парма
 0:0 9 2 5 2 9 - 7 11
12.
Пиза
 0:0 10 1 7 2 12 - 12 10
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 0:1 10 2 3 5 6 - 11 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 0:0 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Кальяри
 0:0 9 1 4 4 9 - 11 7
18.
Козенца
 0:0 10 1 4 5 5 - 17 7
19.
Комо
 1:0 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Перуджа
 0:0 10 1 3 6 7 - 13 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Венеция Похьянпало Йоэль 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Фрозиноне Болока Даниэль 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Читтаделла
2.95
4.50
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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