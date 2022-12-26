  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Комо
2:0
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
4' Гол
Арригони Томмазо
55' Желтая карточка
Гидотти Симоне
2:0
72' Гол
Манкузо Леонардо
87' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
90' Желтая карточка
Маттиоли Алессандро
90'+7

Ход матча

4'
Арригони Томмазо
(Черри Альберто)
1:0
55'
Гидотти Симоне
 
58'
Да Рива Якопо
Бланко Алехандро
 
58'
Манкузо Леонардо
Черри Альберто
 
61'
 
Беретта Джакомо
Эмбало Карлос
61'
 
Маццокко Давиде
Каррьеро Джузеппе
72'
Манкузо Леонардо
(Виньяли Лука)
2:0
78'
 
Ignacio Lores
Паван Никола
82'
Габриеллони Алессандро
Кутроне Патрик
 
86'
Фабрегас Сеск
Виньяли Лука
 
86'
Фараго Паоло
Арригони Томмазо
 
86'
 
Мастрантонио Валерио
Бранка Симоне
86'
 
Маттиоли Алессандро
Кассандро Томмазо
87'
 
Висентин Сантьяго
90'
 
Маттиоли Алессандро

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 13
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 313 Количество передач 400
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гидотти
Симоне
26
Одентал
Кас
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
28
Виньяли
Лука
44
Иоанну
Николас
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
19
Бланко
Алехандро
27
Черри
Альберто
63
Кутроне
Патрик
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
6
Висентин
Сантьяго
17
Доннарумма
Даниэле
20
Каррьеро
Джузеппе
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
7
Эмбало
Карлос
90
Асенсио
Рауль
Комо
3-4-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Комо
Читтаделла

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкузо Леонардо 5 0.26
Черри Альберто 4 (1) 0.21
Кутроне Патрик 4 0.21
Бланко Алехандро 2 0.11
Арригони Томмазо 2 0.11
Иоанну Николас 1 0.05
Беллемо Алессандро 1 0.05
Виньяли Лука 1 0.05
Liam Kerrigan2 1 0.05
Амброзино Джузеппе 1 0.05
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 5 0.26
Беретта Джакомо 2 0.11
Бальдини Энрико 2 (1) 0.11
Асенсио Рауль 2 (1) 0.11
Andrea Magrassi 1 0.05
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0
Данци Андреа 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виньяли Лука 5 0
Бинкс Луис 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Арригони Томмазо 2 1
Фабрегас Сеск 3 0
Черри Альберто 3 0
Иоанну Николас 3 0
Беллемо Алессандро 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Одентал Кас 3 0
Да Рива Якопо 1 1
Париджини Витторио 2 0
Фараго Паоло 2 0
Иовин Алессио 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Бланко Алехандро 2 0
Габриеллони Алессандро 2 0
Скалья Филиппо 1 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Целехин Энрико 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данци Андреа 3 2
Висентин Сантьяго 6 0
Бранка Симоне 4 1
Пертиконе Романо 5 0
Каррьеро Джузеппе 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Ignacio Lores 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Мастрантонио Валерио 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Паван Никола 3 0
Фраре Доменико 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Кастари Элхан 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0

Результаты матчей

Комо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
3
Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Читтаделла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

10
6
Комо
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Читтаделла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

15
9

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
27%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
6
60%
2
17%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
5
42%
1
17%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
3
19%
5
38%
76-90

Забито

23
12
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
6
26%
1
8%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
4
17%
5
42%
61-75
5
22%
2
17%
76-90

Пропущено

26
25
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
12%
2
8%
1-15
4
15%
6
24%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
3
12%
5
20%
61-75
9
35%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тернана - Комо 0:3 Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3
Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3

Результаты матчей

Комо
Читтаделла

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Комо
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
7
1.5
1
8
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5
1
9
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
9
10
6
13
1.5
2
17
3
16
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 19 11 3 5 30 - 16 36
3.
Дженоа
 1:0 19 9 6 4 20 - 13 33
4.
Бари
 0:1 19 7 9 3 29 - 18 30
5.
Пиза
 19 7 8 4 30 - 20 29
6.
Парма
 19 7 6 6 25 - 20 27
7.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
8.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
9.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
10.
Кальяри
 19 6 7 6 23 - 23 25
11.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
12.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
13.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
14.
Комо
 19 5 7 7 22 - 27 22
15.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
16.
СПАЛ
 19 4 8 7 21 - 23 20
17.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
18.
Читтаделла
 19 4 7 8 13 - 24 19
19.
Перуджа
 19 5 4 10 16 - 24 19
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 10 5 3 2 14 - 12 18
3.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
4.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 1:0 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
13.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
14.
Бари
 0:1 9 2 5 2 15 - 11 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Перуджа
 9 3 2 4 7 - 11 11
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 1:0 10 6 1 3 11 - 7 19
3.
Бари
 0:1 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
12.
Парма
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 12 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Черри Альберто сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Арригони Томмазо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Комо 2:0 Читтаделла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     