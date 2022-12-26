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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Керала Бластерс
0:0
Первый тайм: 17'
Дели Динамос
0'
Лучшие коэффициенты
Керала Бластерс
Ничья
Дели Динамос
1.93
3.80
3.75
Все Коэффициенты
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
3
Sandeep
Singh
4
Хормипам
Руива
55
Лешкович
Марко
14
Jessel
Carneiro
17
Rahul
Praveen
25
Jeakson
Singh
77
Калюжный
Иван
18
Самад
Сахал
20
Луна
Адриан
9
Диамантакос
Димитрис
1
Сингх
Амриндер
3
Гахлот
Нарендер
6
Малик
Осама
5
Дельгадо
Карлос
36
Sahil
Panwar
10
Фернандес
Райньер
24
Thoiba
Moirangthem
32
Родригес
Виктор
II
11
Nanda
Kumar
7
Мартин
Педро
48
Issac
Vanmalsawma
Керала Бластерс
Дели Динамос

История личных встреч

Керала Бластерс
Дели Динамос

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
2:1
СИ
0:2
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
2:4
СИ
4:4
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
1:3
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
0:0

Голы

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

0.89
1.7

Среднее время на гол

101
52

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.89

Среднее время на гол

50
101

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.37
1.32

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
68

Бомбардиры внутри турнира

Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантакос Димитрис 5 (1) 0.5
Калюжный Иван 4 0.4
Самад Сахал 3 0.3
Луна Адриан 2 0.2
Rahul Praveen 1 0.1
Кхабра Харманджот 1 0.1
Янну Апостолос 1 0.1
Лешкович Марко 1 0.1
Sandeep Singh 0 0
Khangembam Bidyashagar Singh 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nanda Kumar 4 0.4
Маурисио Диего 3 (1) 0.3
Jerry Mawihmingthanga 3 0.3
Мартин Педро 3 0.3
Issac Vanmalsawma 1 0.1
Креспо Сауль 0 0
Сингх Амриндер 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Isak Vanlalruatfela 0 0
Denechandra Meitei 0 0

Карточки

Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 3 0
Кумар Нишу 2 0
Rahul Praveen 2 0
Sandeep Singh 2 0
Prabhsukhan Singh Gill 2 0
Луна Адриан 1 0
Лешкович Марко 1 0
Кхабра Харманджот 1 0
Victor Mongil 1 0
Jeakson Singh 1 0
Хормипам Руива 1 0
Saurav Mandal 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nanda Kumar 1 1
Мартин Педро 2 0
Issac Vanmalsawma 2 0
Сингх Амриндер 2 0
Гахлот Нарендер 2 0
Креспо Сауль 1 0
Sahil Panwar 1 0
Thoiba Moirangthem 1 0

Результаты матчей

Керала Бластерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

2
1
Керала Бластерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дели Динамос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
7
Керала Бластерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Дели Динамос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
6
40%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1
Керала Бластерс - Гоа 3:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0
Дели Динамос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2
Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2

Результаты матчей

Керала Бластерс
Дели Динамос

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Керала Бластерс
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
5
5
4
6
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 11 8 3 0 32 - 11 27
2.
Хайдарабад
 11 8 1 2 18 - 6 25
3.
АТК
 11 6 2 3 15 - 11 20
4.
Дели Динамос
 0:0 11 6 2 3 15 - 14 20
5.
Керала Бластерс
 0:0 11 6 2 3 18 - 14 20
6.
Гоа
 11 6 1 4 19 - 14 19
7.
Ченнаин
 11 4 2 5 21 - 23 14
8.
Бенгалуру
 11 3 1 7 7 - 15 10
9.
Ист Бенгал
 10 3 0 7 11 - 19 9
10.
Джамшедпур
 11 1 2 8 8 - 19 5
11.
Нортист Юнайтед
 11 1 0 10 9 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 15 - 5 14
2.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Дели Динамос
 0:0 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Гоа
 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
6.
Керала Бластерс
 0:0 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 10 4
10.
Нортист Юнайтед
 6 1 0 5 6 - 19 3
11.
Ист Бенгал
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Хайдарабад
 5 4 0 1 10 - 2 12
3.
Керала Бластерс
 0:0 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Ченнаин
 5 3 0 2 13 - 9 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Гоа
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Дели Динамос
 0:0 6 2 1 3 7 - 10 7
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 5 0 1 4 2 - 9 1
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 3 - 8 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 6 (3)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (3)
Гоа Noah Sadaoui 5 (4)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 4
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Керала Бластерс
Ничья
Дели Динамос
1.93
3.80
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Керала Бластерс 0:0 Дели Динамос онлайн

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