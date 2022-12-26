Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
18
Самад
Сахал
20
Луна
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
20 Луна АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Sahil PanwarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Nanda KumarНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
-
13 Niraj Kumar
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Josep Gombau
История личных встреч
Керала Бластерс
Дели Динамос
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
0.89
1.7
Среднее время на гол
101
52
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.89
Среднее время на гол
50
101
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.37
1.32
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|0.5
|Калюжный Иван
|4
|0.4
|Самад Сахал
|3
|0.3
|Луна Адриан
|2
|0.2
|Rahul Praveen
|1
|0.1
|Кхабра Харманджот
|1
|0.1
|Янну Апостолос
|1
|0.1
|Лешкович Марко
|1
|0.1
|Sandeep Singh
|0
|0
|Khangembam Bidyashagar Singh
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nanda Kumar
|4
|0.4
|Маурисио Диего
|3 (1)
|0.3
|Jerry Mawihmingthanga
|3
|0.3
|Мартин Педро
|3
|0.3
|Issac Vanmalsawma
|1
|0.1
|Креспо Сауль
|0
|0
|Сингх Амриндер
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Isak Vanlalruatfela
|0
|0
|Denechandra Meitei
|0
|0
Карточки
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|3
|0
|Кумар Нишу
|2
|0
|Rahul Praveen
|2
|0
|Sandeep Singh
|2
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|2
|0
|Луна Адриан
|1
|0
|Лешкович Марко
|1
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Victor Mongil
|1
|0
|Jeakson Singh
|1
|0
|Хормипам Руива
|1
|0
|Saurav Mandal
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nanda Kumar
|1
|1
|Мартин Педро
|2
|0
|Issac Vanmalsawma
|2
|0
|Сингх Амриндер
|2
|0
|Гахлот Нарендер
|2
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Sahil Panwar
|1
|0
|Thoiba Moirangthem
|1
|0
Результаты матчей
Керала Бластерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
2
1
Керала Бластерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дели Динамос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
7
Керала Бластерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Дели Динамос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
6
40%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1
Керала Бластерс - Гоа 3:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0
Дели Динамос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2
Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2
Результаты матчей
Керала Бластерс
Дели Динамос
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Керала Бластерс
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
32
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
55
55
46
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|32 - 11
|27
|2.
|11
|8
|1
|2
|18 - 6
|25
|3.
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|4.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|5.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|19 - 14
|19
|7.
|11
|4
|2
|5
|21 - 23
|14
|8.
|11
|3
|1
|7
|7 - 15
|10
|9.
|10
|3
|0
|7
|11 - 19
|9
|10.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|11.
|11
|1
|0
|10
|9 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|5
|2
|0
|3
|2 - 5
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|10.
|6
|1
|0
|5
|6 - 19
|3
|11.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|5
|0
|0
|5
|3 - 8
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|6 (3)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (3)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|4
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2