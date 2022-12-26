Тур: 19. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
12' Желтая карточкаПройетти Маттиа
22' Желтая карточкаДиаките Салим
25' Желтая карточкаБолока Даниэль
1:0
38' ГолМулаттьери Самуэле
2:0
54' ГолИнсинье Роберто
3:0
72' ГолГарритано Лука
90'+4
Ход матча
12'
22'
25'
38'
54'
72'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 6
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
470 Количество передач 426
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.93 Обе забьют – да
23
Калай
Сержио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гори МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Моро РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
История личных встреч
Фрозиноне
Тернана
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
1.25
Среднее время на гол
41
72
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.9
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.32
|Инсинье Роберто
|4
|0.21
|Роден Маркус
|3
|0.16
|Моро Лука
|3
|0.16
|Гарритано Лука
|2
|0.11
|Касо Джузеппе
|2
|0.11
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.11
|Маццители Лука
|1
|0.05
|Лучиони Фабио
|1
|0.05
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.05
|Коне Бенджамин
|1
|0.05
|Монтеризи Иларио
|1
|0.05
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|4
|0.21
|Фавилли Андреа
|4
|0.21
|Палумбо Антонио
|2
|0.11
|Кулибали Мамаду
|2
|0.11
|Фалетти Сесар
|2 (2)
|0.11
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.05
|Петтинари Стефано
|1
|0.05
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.05
|Соренсен Фредерик
|1
|0.05
|Коррадо Никколо
|1
|0.05
|Моро Рауль
|1
|0.05
|Агацци Давиде
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|9
|0
|Маццители Лука
|5
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Гарритано Лука
|3
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Раванелли Лука
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Фавилли Андреа
|4
|0
|Кассата Франческо
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Агацци Давиде
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Мантовани Валерио
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
5
Фрозиноне
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Тернана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
11
7
Фрозиноне
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Тернана
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
7
44%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
67%
76-90
Забито
27
22
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
1
4%
1
5%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
5
19%
6
27%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
7
26%
2
9%
61-75
7
26%
6
27%
76-90
Пропущено
12
22
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
8%
3
14%
1-15
3
25%
2
9%
16-30
4
33%
7
32%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
17%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1
Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2
Результаты матчей
Фрозиноне
Тернана
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
37
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
136
811
415
415
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|3
|4
|28 - 11
|39
|2.
|19
|11
|3
|5
|30 - 16
|36
|3.
|1:0
|19
|9
|6
|4
|20 - 13
|33
|4.
|0:1
|19
|7
|9
|3
|29 - 18
|30
|5.
|19
|7
|8
|4
|30 - 20
|29
|6.
|19
|7
|6
|6
|25 - 20
|27
|7.
|19
|6
|8
|5
|21 - 24
|26
|8.
|19
|7
|5
|7
|20 - 24
|26
|9.
|19
|6
|7
|6
|24 - 23
|25
|10.
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|11.
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|12.
|19
|7
|4
|8
|28 - 28
|25
|13.
|19
|6
|6
|7
|19 - 22
|24
|14.
|19
|5
|7
|7
|22 - 27
|22
|15.
|19
|5
|7
|7
|17 - 20
|22
|16.
|19
|4
|8
|7
|21 - 23
|20
|17.
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|18.
|19
|4
|7
|8
|13 - 24
|19
|19.
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|20.
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|15 - 2
|23
|2.
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|1:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|11.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|12.
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|14.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|15 - 11
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|17.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|18.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|20.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|2.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|3.
|0:1
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|19.
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|20.
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8