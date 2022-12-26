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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Фрозиноне
3:0
Конец матча
Тернана
0'
12' Желтая карточка
Пройетти Маттиа
22' Желтая карточка
Диаките Салим
25' Желтая карточка
Болока Даниэль
1:0
38' Гол
Мулаттьери Самуэле
2:0
54' Гол
Инсинье Роберто
3:0
72' Гол
Гарритано Лука
90'+4
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
23
Калай
Сержио
20
Раванелли
Лука
99
Фработта
Джанлука
7
Роден
Маркус
11
Болока
Даниэль
8
Лулич
Карло
94
Инсинье
Роберто
9
Мулаттьери
Самуэле
10
Касо
Джузеппе
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
87
Мартелла
Бруно
2
Кулибали
Мамаду
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
10
Фалетти
Сесар
21
Партипило
Антони
17
Фавилли
Андреа
Фрозиноне
4-3-3
Тернана
4-3-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Тернана

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:2
СB
4:4
СB
1:1
ТМК
4:1
СB
0:0
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
1.25

Среднее время на гол

41
72

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.32
Инсинье Роберто 4 0.21
Роден Маркус 3 0.16
Моро Лука 3 0.16
Гарритано Лука 2 0.11
Касо Джузеппе 2 0.11
Боррелли Дженнаро 2 0.11
Маццители Лука 1 0.05
Лучиони Фабио 1 0.05
Шиминьски Пшемыслав 1 0.05
Коне Бенджамин 1 0.05
Монтеризи Иларио 1 0.05
Фработта Джанлука 0 0
Лулич Карло 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 4 0.21
Фавилли Андреа 4 0.21
Палумбо Антонио 2 0.11
Кулибали Мамаду 2 0.11
Фалетти Сесар 2 (2) 0.11
Доннарумма Альфредо 1 0.05
Петтинари Стефано 1 0.05
Ди Таккио Франческо 1 0.05
Соренсен Фредерик 1 0.05
Коррадо Никколо 1 0.05
Моро Рауль 1 0.05
Агацци Давиде 0 0
Дефенди Марино 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 9 0
Маццители Лука 5 0
Коттали Маттео 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Гарритано Лука 3 0
Инсинье Роберто 3 0
Раванелли Лука 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Роден Маркус 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 4 0
Фавилли Андреа 4 0
Кассата Франческо 4 0
Диаките Салим 4 0
Кулибали Мамаду 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Пагера Фабрицио 2 0
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Мантовани Валерио 2 0
Дефенди Марино 1 0
Яннарилли Энтони 1 0
Петтинари Стефано 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
5
Фрозиноне
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Тернана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

11
7
Фрозиноне
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Тернана
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
7
44%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
67%
76-90

Забито

27
22
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
1
4%
1
5%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
5
19%
6
27%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
7
26%
2
9%
61-75
7
26%
6
27%
76-90

Пропущено

12
22
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
8%
3
14%
1-15
3
25%
2
9%
16-30
4
33%
7
32%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
2
17%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1
Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2

Результаты матчей

Фрозиноне
Тернана

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
6
8
11
1.5
4
15
4
15
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 19 11 3 5 30 - 16 36
3.
Дженоа
 1:0 19 9 6 4 20 - 13 33
4.
Бари
 0:1 19 7 9 3 29 - 18 30
5.
Пиза
 19 7 8 4 30 - 20 29
6.
Парма
 19 7 6 6 25 - 20 27
7.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
8.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
9.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
10.
Кальяри
 19 6 7 6 23 - 23 25
11.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
12.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
13.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
14.
Комо
 19 5 7 7 22 - 27 22
15.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
16.
СПАЛ
 19 4 8 7 21 - 23 20
17.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
18.
Читтаделла
 19 4 7 8 13 - 24 19
19.
Перуджа
 19 5 4 10 16 - 24 19
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 10 5 3 2 14 - 12 18
3.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
4.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 1:0 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
13.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
14.
Бари
 0:1 9 2 5 2 15 - 11 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Перуджа
 9 3 2 4 7 - 11 11
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 1:0 10 6 1 3 11 - 7 19
3.
Бари
 0:1 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
12.
Парма
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 12 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
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Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Бари Ди Чезаре Валерио 8
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