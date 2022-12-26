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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Бари
1:2
Конец матча
Дженоа
0'
0:1
2' Гол
Пушкаш Георге
1:1
33' Гол
Хеддира Валид
43' Желтая карточка
Бенедетти Леонардо
50' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
50' Желтая карточка
Араму Маттиа
57' Желтая карточка
Ботта Рубен
1:2
58' Гол
Гудмундссон Альберт
61' Желтая карточка
Дрэгушин Раду
65' Желтая карточка
Майта Маттиа
90' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
90' Желтая карточка
Белломо Никола
90'+8

Ход матча

2'
0:1
Пушкаш Георге
33'
Хеддира Валид
(Бенедетти Леонардо)
1:1
43'
Бенедетти Леонардо
 
50'
Фолоруншо Майкл
 
50'
 
Араму Маттиа
57'
Ботта Рубен
 
58'
1:2
Гудмундссон Альберт
(Бани Маттиа)
61'
 
Дрэгушин Раду
65'
Майта Маттиа
 
71'
Сетер Дамир
Ботта Рубен
 
72'
Сальседо Эдди
Бенедетти Леонардо
 
76'
 
Стураро Стефано
Ягелло Филип
76'
 
Brayan Boci
Сабелли Стефано
77'
 
Фольякко Алессандро
Араму Маттиа
77'
Белломо Никола
Майта Маттиа
 
77'
Шедлер Орельен
Фолоруншо Майкл
 
83'
 
Ялчын Гювен
Гудмундссон Альберт
90'
Ди Чезаре Валерио
 
90'
 
Ильзанкер Штефан
Стротман Кевин
90'
Белломо Никола
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 405 Количество передач 352
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
27
Маццотта
Антонио
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
80
Бенедетти
Леонардо
11
Хеддира
Валид
90
Фолоруншо
Майкл
10
Ботта
Рубен
22
Мартинес
Хосеп
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
57
Пушкаш
Георге
11
Гудмундссон
Альберт
Бари
4-3-2-1
Дженоа
4-3-3

История личных встреч

Бари
Дженоа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 10 (2) 0.53
Фолоруншо Майкл 5 0.26
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.26
Шедлер Орельен 2 0.11
Ботта Рубен 2 (1) 0.11
Ди Чезаре Валерио 2 0.11
Майта Маттиа 1 0.05
Белломо Никола 1 0.05
Сальседо Эдди 1 0.05
Риччи Джакомо 0 0
Бенедетти Леонардо 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 6 (4) 0.32
Гудмундссон Альберт 3 0.16
Араму Маттиа 2 0.11
Пушкаш Георге 2 0.11
Ягелло Филип 2 0.11
Йебоа Келвин 1 0.05
Портанова Маноло 1 0.05
Стротман Кевин 1 0.05
Экубан Калеб 1 0.05
Хефти Сильван 1 0.05
Morten Frendrup 1 0.05
Бани Маттиа 0 0
Бадель Милан 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 9 0
Майта Маттиа 7 0
Фолоруншо Майкл 7 0
Майелло Раффаэле 5 1
Пучино Раффаэле 3 1
Белломо Никола 3 1
Риччи Джакомо 3 1
Д'Эррико Андреа 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Антенуччи Мирко 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Ботта Рубен 1 0
Викари Франческо 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Каприле Элия 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Хеддира Валид 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 1
Гудмундссон Альберт 4 1
Бадель Милан 3 1
Стротман Кевин 3 0
Паяч Марко 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Араму Маттиа 3 0
Хефти Сильван 3 0
Кода Массимо 2 0
Мартинес Хосеп 2 0
Morten Frendrup 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Стураро Стефано 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Йебоа Келвин 1 0

Результаты матчей

Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Дженоа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
1
Бари
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

14
9
Бари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Дженоа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

20
10

Голы по времени матча

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

29
21
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
6
21%
1
5%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
7
24%
7
33%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
6
21%
5
24%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
25%
4
29%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
6
30%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0
Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4
Дженоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1
Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2

Результаты матчей

Бари
Дженоа

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бари
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
6
8
11
1.5
7
12
4
15
2.5
1
18
2
17
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 12 3 4 28 - 11 39
2.
Реджина
 19 11 3 5 30 - 16 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
5.
Пиза
 19 7 8 4 30 - 20 29
6.
Парма
 19 7 6 6 25 - 20 27
7.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
8.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
9.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
10.
Кальяри
 19 6 7 6 23 - 23 25
11.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
12.
Модена
 19 7 4 8 28 - 28 25
13.
Палермо
 19 6 6 7 19 - 22 24
14.
Комо
 19 5 7 7 22 - 27 22
15.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
16.
СПАЛ
 19 4 8 7 21 - 23 20
17.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
18.
Читтаделла
 19 4 7 8 13 - 24 19
19.
Перуджа
 19 5 4 10 16 - 24 19
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 9 7 2 0 15 - 2 23
2.
Кальяри
 10 5 3 2 14 - 12 18
3.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
4.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
12.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
13.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
14.
Бари
 9 2 5 2 16 - 12 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Перуджа
 9 3 2 4 7 - 11 11
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Модена
 10 4 1 5 13 - 16 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
12.
Парма
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Палермо
 9 2 3 4 8 - 13 9
14.
Читтаделла
 10 2 3 5 6 - 12 9
15.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 10 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Бенедетти Леонардо получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Бенедетти Леонардо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Валид Кеддира бьет в цель!
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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