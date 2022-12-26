Тур: 19. Стадион: Сан Никола.
0'
0:1
2' ГолПушкаш Георге
1:1
33' ГолХеддира Валид
43' Желтая карточкаБенедетти Леонардо
50' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
50' Желтая карточкаАраму Маттиа
57' Желтая карточкаБотта Рубен
1:2
58' ГолГудмундссон Альберт
61' Желтая карточкаДрэгушин Раду
65' Желтая карточкаМайта Маттиа
90' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
90' Желтая карточкаБелломо Никола
90'+8
Ход матча
2'
0:1
33'
50'
50'
57'
58'
61'
65'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
405 Количество передач 352
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
10
Ботта
Рубен
13
Бани
Маттиа
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Водишек РокВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
-
35 Luca Lipani
-
68 Brayan Boci
-
Главный тренер: Alberto Gilardino
История личных встреч
Бари
Дженоа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|10 (2)
|0.53
|Фолоруншо Майкл
|5
|0.26
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.26
|Шедлер Орельен
|2
|0.11
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.11
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.11
|Майта Маттиа
|1
|0.05
|Белломо Никола
|1
|0.05
|Сальседо Эдди
|1
|0.05
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Бенедетти Леонардо
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|6 (4)
|0.32
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.16
|Араму Маттиа
|2
|0.11
|Пушкаш Георге
|2
|0.11
|Ягелло Филип
|2
|0.11
|Йебоа Келвин
|1
|0.05
|Портанова Маноло
|1
|0.05
|Стротман Кевин
|1
|0.05
|Экубан Калеб
|1
|0.05
|Хефти Сильван
|1
|0.05
|Morten Frendrup
|1
|0.05
|Бани Маттиа
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|9
|0
|Майта Маттиа
|7
|0
|Фолоруншо Майкл
|7
|0
|Майелло Раффаэле
|5
|1
|Пучино Раффаэле
|3
|1
|Белломо Никола
|3
|1
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Антенуччи Мирко
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Ботта Рубен
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|5
|1
|Гудмундссон Альберт
|4
|1
|Бадель Милан
|3
|1
|Стротман Кевин
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Араму Маттиа
|3
|0
|Хефти Сильван
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Дрэгушин Раду
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Стураро Стефано
|1
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Результаты матчей
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Дженоа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
6
1
Бари
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
14
9
Бари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Дженоа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
20
10
Голы по времени матча
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
29
21
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
6
21%
1
5%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
7
24%
7
33%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
6
21%
5
24%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
25%
4
29%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
6
30%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0
Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4
Дженоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1
Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2
Результаты матчей
Бари
Дженоа
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бари
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
27
27
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
55
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
811
712
415
118
217
118
118
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|10 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|7 (4)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|7 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Мурджа Алессандро
|1 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|9
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|9
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7