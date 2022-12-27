Тур: 9. Стадион: ААМИ Парк.
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаMarco Tulio1
1:0
39' ГолМакларен Джейми
1:0
45' Не забитый пенальтиМакларен Джейми
49' Желтая карточкаТэлбот Каллум
53' Желтая карточкаBeni Nkololo
73' Желтая карточкаВан дер Венне Рихард
79' Желтая карточкаКуол Гаранг
89' Желтая карточкаMichael Ruhs
90'+8
Ход матча
12'
39'
45'
1:0
49'
53'
79'
81'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
14
Бериша
Валон
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
11
Beni
Nkololo
98
Marco
Tulio1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
98 Marco Tulio1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Полузащитник
-
14 Куол ГарангПолузащитник
-
29 Dor Jok
-
21 Michael Ruhs
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
36 матчей
41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.78
1.39
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Среднее время на гол
54
101
Всего голов
62
41
Голов в среднем за матч
1.72
1.14
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
52
79
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|8 (4)
|1.33
|Тилио Марко
|2
|0.33
|Леки Мэттью
|1
|0.17
|О'Нил Эйден
|1
|0.17
|Ван дер Венне Рихард
|0
|0
|Нэббаут Эндрю
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|3
|0.38
|Силвера Самуэл
|3
|0.38
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.25
|Marco Tulio1
|2
|0.25
|Michael Ruhs
|2
|0.25
|Beni Nkololo
|2 (1)
|0.25
|Айонго Пол
|1
|0.13
|Jacob Farrell
|1
|0.13
|Даниель Холл
|1
|0.13
|Brian Kaltak
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|1
|1
|Гомулка Тарас
|1
|1
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|3
|1
|Beni Nkololo
|3
|0
|Harrison Steele
|3
|0
|Куол Гаранг
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Силвера Самуэл
|2
|0
|Jacob Farrell
|2
|0
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Michael Ruhs
|1
|0
|Marco Tulio1
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Nectarios Triantis
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Централ Кост Маринерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
3
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
3
9
Мельбурн Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Централ Кост Маринерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
3
12
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
8
44%
61-75
2
18%
5
28%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 100%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
15
35
15
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|3.
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|6.
|8
|2
|4
|2
|16 - 14
|10
|7.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|10.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|11.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|9.
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|8
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|3 (3)
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Вестерн Юнайтед
|Топор-Стэнли Николай
|2 1
|Макартур
|Нун Крэйг
|4