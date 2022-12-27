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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Мельбурн Сити
1:0
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
12' Желтая карточка
Marco Tulio1
1:0
39' Гол
Макларен Джейми
1:0
45' Не забитый пенальти
Макларен Джейми
49' Желтая карточка
Тэлбот Каллум
53' Желтая карточка
Beni Nkololo
73' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
79' Желтая карточка
Куол Гаранг
89' Желтая карточка
Michael Ruhs
90'+8
1
Гловер
Том
25
Тэлбот
Каллум
6
Лам
Томас
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
14
Бериша
Валон
8
Ван
дер
Венне
Рихард
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
7
Силвера
Самуэл
25
Nectarios
Triantis
13
Harrison
Steele
11
Beni
Nkololo
98
Marco
Tulio1
9
Каммингс
Джейсон
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

36 матчей

41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

3:2
1:3
1:0
2:0
3:2
2:4
3:1
5:0
2:1
1:1
1:0
2:2
1:0
2:3
2:1
2:2
4:1
1:5
3:1
1:0
1:0
2:0
2:0
2:2
1:2
0:0
2:2
2:1
2:0
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.78
1.39

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Среднее время на гол

54
101

Всего голов

62
41

Голов в среднем за матч

1.72
1.14

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

52
79

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 8 (4) 1.33
Тилио Марко 2 0.33
Леки Мэттью 1 0.17
О'Нил Эйден 1 0.17
Ван дер Венне Рихард 0 0
Нэббаут Эндрю 0 0
Бос Джордан 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 3 0.38
Силвера Самуэл 3 0.38
Куол Гаранг 2 (1) 0.25
Marco Tulio1 2 0.25
Michael Ruhs 2 0.25
Beni Nkololo 2 (1) 0.25
Айонго Пол 1 0.13
Jacob Farrell 1 0.13
Даниель Холл 1 0.13
Brian Kaltak 0 0
Балар Максимильен 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 1 1
Гомулка Тарас 1 1
О'Нил Эйден 2 0
Тэлбот Каллум 2 0
Бериша Валон 1 0
Леки Мэттью 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Тилио Марко 1 0
Бос Джордан 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 3 1
Beni Nkololo 3 0
Harrison Steele 3 0
Куол Гаранг 3 0
Kelechi 2 0
Силвера Самуэл 2 0
Jacob Farrell 2 0
Вукович Дэнни 1 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Айонго Пол 1 0
Michael Ruhs 1 0
Marco Tulio1 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Nectarios Triantis 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Централ Кост Маринерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
9
Мельбурн Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Централ Кост Маринерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

3
12
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
8
44%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 100%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
6
2
1
5
2.5
3
5
1
5
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 6 5 1 0 14 - 3 16
2.
Макартур
 8 4 2 2 13 - 10 14
3.
Централ Кост Маринерс
 8 4 1 3 17 - 11 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 6 - 6 11
5.
Вестерн Юнайтед
 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Веллингтон Феникс
 8 2 4 2 16 - 14 10
7.
Ньюкасл Джетс
 1:0 6 3 0 3 6 - 8 9
8.
Сидней
 6 2 1 3 11 - 13 7
9.
Брисбен Роар
 6 1 4 1 3 - 4 7
10.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
11.
Аделаида Юнайтед
 0:1 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Мельбурн Виктори
 5 1 1 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Централ Кост Маринерс
 5 3 0 2 12 - 8 9
3.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
4.
Вестерн Юнайтед
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ньюкасл Джетс
 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аделаида Юнайтед
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 5 2 2 1 8 - 7 8
2.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Ньюкасл Джетс
 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 0:1 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 8
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 3 (3)
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Сидней Мак Роберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Вестерн Юнайтед Топор-Стэнли Николай 2 1
Макартур Нун Крэйг 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      47'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Макларен Джейми пробил пенальти, но не смог забить!
    • 39'
      Ван дер Венне Рихард сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Marco Tulio получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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