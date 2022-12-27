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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
0:1
Второй тайм: 78'
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
25' Гол
Сотирио Джошуа
28' Желтая карточка
Хави Лопеc
47' Желтая карточка
Сотирио Джошуа
53' Желтая карточка
Данкан Джек
66' Желтая карточка
Nestor Irankunda
75' Желтая карточка
Lachlan Barr
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
41
Alexandar
Popovic
7
Китто
Райан
28
Хуанде
Хуан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
10
Клаф
Зак
55
Ethan
Alagich
11
Гудвин
Крейг
9
Ибусуки
Хироси
1
Данкан
Джек
25
Дженкинсон
Карл
4
Элси
Джордан
33
Mark
Natta
2
Ингем
Дэйн
32
Тергейт
Ангус
8
Дарцмелия
Бека
11
Сотирио
Джошуа
17
Грозос
Костандинос
10
Пископо
Рено
9
Микелтадзе
Бека
Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

29 матчей

72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.3%
44.8%
6.9%
14 побед 13 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед

46 матчей

45.7%
30.4%
23.9%
21 победа 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
14 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

30.4%
52.2%
17.4%
14 побед 24 ничьи 8 побед

История матчей

К
0:2
2:1
AЛ(
1:2
1:4
2:1
0:3
2:1
1:2
КФ
1:0
0:0
1:2
1:1
5:2
2:1
1:2
КФ
1:0
1:0
2:1
1:1
1:0
0:0
0:0
0:1
7:0
2:1
2:0
1:0
1:2
1:1
0:0
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ПК
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.14

Среднее время на гол

62
78

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.24
0.96

Тотал матчей

2.5
39
Больше 85%
Меньше 15%
7
32
Больше 70%
Меньше 30%
14
19
Больше 41%
Меньше 59%
27
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

72
94

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 2 0.33
Халлоран Бен 1 0.17
Ибусуки Хироси 1 0.17
Китто Райан 1 0.17
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.17
Уорленд Бен 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 1 0.17
Дарцмелия Бека 1 0.17
Элси Джордан 1 0.17
Бухагьяр Трент 1 0.17
МакГэрри Джеймс 1 0.17
Микелтадзе Бека 1 0.17
Дженкинсон Карл 0 0
Грозос Костандинос 0 0
Пископо Рено 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexandar Popovic 4 0
Халлоран Бен 2 1
Китто Райан 2 0
Ибусуки Хироси 0 1
Хуанде Хуан 1 0
Хави Лопеc 1 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Блэквуд Джордж 1 0
Уорленд Бен 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Nestor Irankunda 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элси Джордан 1 1
Хоффман Джейсон 2 0
Дженкинсон Карл 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
Юрман Мэттью 1 0
Данкан Джек 1 0
Сотирио Джошуа 1 0
Бухагьяр Трент 1 0
Тергейт Ангус 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Аделаида Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
5
Аделаида Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 6 5 1 0 14 - 3 16
2.
Макартур
 8 4 2 2 13 - 10 14
3.
Централ Кост Маринерс
 8 4 1 3 17 - 11 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 6 - 6 11
5.
Вестерн Юнайтед
 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Веллингтон Феникс
 8 2 4 2 16 - 14 10
7.
Ньюкасл Джетс
 1:0 6 3 0 3 6 - 8 9
8.
Сидней
 6 2 1 3 11 - 13 7
9.
Брисбен Роар
 6 1 4 1 3 - 4 7
10.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
11.
Аделаида Юнайтед
 0:1 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Мельбурн Виктори
 5 1 1 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Централ Кост Маринерс
 5 3 0 2 12 - 8 9
3.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
4.
Вестерн Юнайтед
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ньюкасл Джетс
 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аделаида Юнайтед
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 5 2 2 1 8 - 7 8
2.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Ньюкасл Джетс
 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 0:1 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 8
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 3 (3)
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Сидней Мак Роберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Вестерн Юнайтед Топор-Стэнли Николай 2 1
Макартур Нун Крэйг 4
Весь список
  • Желтая карточка
    47'
    Сотирио Джошуа получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Ethan Alagich уходит с поля. Nestor Irankunda выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Хави Лопес получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Грозос Костандинос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Сотирио Джошуа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Аделаида Юнайтед
    Ничья
    Ньюкасл Джетс
    8.20
    4.40
    1.73
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