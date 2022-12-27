Тур: 9. Стадион: Куперс.
0:1
Второй тайм: 78'
0'
0:1
25' ГолСотирио Джошуа
28' Желтая карточкаХави Лопеc
47' Желтая карточкаСотирио Джошуа
53' Желтая карточкаДанкан Джек
66' Желтая карточкаNestor Irankunda
75' Желтая карточкаLachlan Barr
Ход матча
25'
28'
47'
53'
66'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
28
Хуанде
Хуан
10
Клаф
Зак
11
Гудвин
Крейг
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
13 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс
29 матчей
72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.3%
44.8%
6.9%
14 побед 13 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед
46 матчей
45.7%
30.4%
23.9%
21 победа 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
14 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
30.4%
52.2%
17.4%
14 побед 24 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.44
1.14
Среднее время на гол
62
78
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
57
44
Голов в среднем за матч
1.24
0.96
Тотал матчей
2.5
39
Больше 85%
Меньше 15%
7
32
Больше 70%
Меньше 30%
14
19
Больше 41%
Меньше 59%
27
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
72
94
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|2
|0.33
|Халлоран Бен
|1
|0.17
|Ибусуки Хироси
|1
|0.17
|Китто Райан
|1
|0.17
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.17
|Уорленд Бен
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|1
|0.17
|Дарцмелия Бека
|1
|0.17
|Элси Джордан
|1
|0.17
|Бухагьяр Трент
|1
|0.17
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.17
|Микелтадзе Бека
|1
|0.17
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Грозос Костандинос
|0
|0
|Пископо Рено
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexandar Popovic
|4
|0
|Халлоран Бен
|2
|1
|Китто Райан
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|0
|1
|Хуанде Хуан
|1
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Гудвин Крейг
|1
|0
|Блэквуд Джордж
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Nestor Irankunda
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элси Джордан
|1
|1
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Данкан Джек
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Аделаида Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
5
Аделаида Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|3.
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|6.
|8
|2
|4
|2
|16 - 14
|10
|7.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|10.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|11.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|9.
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|8
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|3 (3)
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Вестерн Юнайтед
|Топор-Стэнли Николай
|2 1
|Макартур
|Нун Крэйг
|4