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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
0:1
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
25' Гол
Сотирио Джошуа
28' Желтая карточка
Хави Лопеc
47' Желтая карточка
Сотирио Джошуа
53' Желтая карточка
Данкан Джек
66' Желтая карточка
Nestor Irankunda
75' Желтая карточка
Lachlan Barr
90'+9
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
41
Alexandar
Popovic
7
Китто
Райан
28
Хуанде
Хуан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
10
Клаф
Зак
55
Ethan
Alagich
11
Гудвин
Крейг
9
Ибусуки
Хироси
1
Данкан
Джек
25
Дженкинсон
Карл
4
Элси
Джордан
33
Mark
Natta
2
Ингем
Дэйн
32
Тергейт
Ангус
8
Дарцмелия
Бека
11
Сотирио
Джошуа
17
Грозос
Костандинос
10
Пископо
Рено
9
Микелтадзе
Бека
Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

29 матчей

72.4%
27.6%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.3%
44.8%
6.9%
14 побед 13 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед

46 матчей

45.7%
30.4%
23.9%
21 победа 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
14 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

30.4%
52.2%
17.4%
14 побед 24 ничьи 8 побед

История матчей

К
0:2
2:1
AЛ(
1:2
1:4
2:1
0:3
2:1
1:2
КФ
1:0
0:0
1:2
1:1
5:2
2:1
1:2
КФ
1:0
1:0
2:1
1:1
1:0
0:0
0:0
0:1
7:0
2:1
2:0
1:0
1:2
1:1
0:0
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ПК
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.14

Среднее время на гол

62
78

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.24
0.96

Тотал матчей

2.5
39
Больше 85%
Меньше 15%
7
32
Больше 70%
Меньше 30%
14
19
Больше 41%
Меньше 59%
27
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

72
94

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 2 0.33
Халлоран Бен 1 0.17
Ибусуки Хироси 1 0.17
Китто Райан 1 0.17
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.17
Уорленд Бен 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 1 0.17
Дарцмелия Бека 1 0.17
Элси Джордан 1 0.17
Бухагьяр Трент 1 0.17
МакГэрри Джеймс 1 0.17
Микелтадзе Бека 1 0.17
Дженкинсон Карл 0 0
Грозос Костандинос 0 0
Пископо Рено 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexandar Popovic 4 0
Халлоран Бен 2 1
Китто Райан 2 0
Nestor Irankunda 2 0
Ибусуки Хироси 0 1
Хуанде Хуан 1 0
Хави Лопеc 1 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Блэквуд Джордж 1 0
Уорленд Бен 1 0
Lachlan Barr 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элси Джордан 1 1
Хоффман Джейсон 2 0
Дженкинсон Карл 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
Юрман Мэттью 1 0
Данкан Джек 1 0
Сотирио Джошуа 1 0
Бухагьяр Трент 1 0
Тергейт Ангус 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Аделаида Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
5
Аделаида Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 6 5 1 0 14 - 3 16
2.
Макартур
 8 4 2 2 13 - 10 14
3.
Централ Кост Маринерс
 8 4 1 3 17 - 11 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 6 - 6 11
5.
Вестерн Юнайтед
 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Веллингтон Феникс
 8 2 4 2 16 - 14 10
7.
Ньюкасл Джетс
 6 3 0 3 6 - 8 9
8.
Сидней
 6 2 1 3 11 - 13 7
9.
Брисбен Роар
 6 1 4 1 3 - 4 7
10.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Мельбурн Виктори
 5 1 1 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Централ Кост Маринерс
 5 3 0 2 12 - 8 9
3.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
4.
Вестерн Юнайтед
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аделаида Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 5 2 2 1 8 - 7 8
2.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 8
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 3 (3)
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Сидней Мак Роберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Вестерн Юнайтед Топор-Стэнли Николай 2 1
Макартур Нун Крэйг 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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