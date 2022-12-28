Тур: 1.
0'
1:0
9' ГолПетратос Димитри
1:1
25' ГолAnwar Ali
42' Желтая карточкаHugo Boumous
2:1
52' ГолHugo Boumous
66' Желтая карточкаХэмилл Брендан
69' Желтая карточкаБедия Эду
86' Желтая карточкаAibanbha Dohling
90' Желтая карточкаLenny Rodrigues
90'+5
Ход матча
9'
42'
52'
2:1
66'
69'
86'
90'
20
Котал
Притам
44
Asish
Rai
10
Hugo
Boumous
25
Мартинс
Глан
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Asish RaiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Hugo BoumousНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
13 Ravi Rana
-
-
31 Arsh Shaikh
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мартинс ГланПолузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
История личных встреч
АТК
Гоа
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.8
0.33
Среднее время на гол
50
270
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.75
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
51
144
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|5
|0.42
|Hugo Boumous
|4 (1)
|0.33
|Сингх Манвир
|2
|0.17
|Колако Листон
|1
|0.08
|Кауко Йони
|1
|0.08
|Макхью Карл
|1
|0.08
|Lenny Rodrigues
|1
|0.08
|Босе Субхасиш
|1
|0.08
|Куруниян Ашик
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|5
|0.42
|Гуаррочена Икер
|5
|0.42
|Бедия Эду
|2
|0.17
|Brison Fernandes
|2
|0.17
|Redeem Tlang
|1
|0.08
|Anwar Ali
|1
|0.08
|Васкес Альваро
|1
|0.08
|Фернандес Брэндон
|1
|0.08
|Aibanbha Dohling
|1
|0.08
|Арнаут Фарес
|1
|0.08
|Makan Winkle Chote
|0
|0
|Seriton Fernandes
|0
|0
|Saviour Gama
|0
|0
|Devendra Murgaokar
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэмилл Брендан
|4
|0
|Lenny Rodrigues
|2
|1
|Макхью Карл
|3
|0
|Куруниян Ашик
|3
|0
|Босе Субхасиш
|3
|0
|Hugo Boumous
|2
|0
|Deepak Tangri
|2
|0
|Кауко Йони
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Vishal Kaith
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедия Эду
|3
|1
|Redeem Tlang
|2
|0
|Anwar Ali
|2
|0
|Вальенте Марк
|1
|0
|Фернандес Брэндон
|1
|0
|Aibanbha Dohling
|1
|0
|Сингх Дхирадж
|1
|0
|Noah Sadaoui
|1
|0
|Ayush Chhetri
|1
|0
Результаты матчей
АТК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
6
АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
11
АТК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Гоа
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
3
43%
5
45%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
13%
5
24%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
5
31%
8
38%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
15%
6
40%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
5
38%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:1
АТК - Хайдарабад 1:0 Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0
Гоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1
Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2
Результаты матчей
АТК
Гоа
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
АТК
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
34
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
57
75
111
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|12 - 11
|12
|6.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|7.
|5
|2
|0
|3
|2 - 5
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|10.
|6
|1
|0
|5
|6 - 19
|3
|11.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|8.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|5
|0
|0
|5
|3 - 8
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|6 (3)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (3)
|АТК
|Петратос Димитри
|5 (6)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Гоа
|Бедия Эду
|1 3
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|4
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|4