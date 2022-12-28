  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
АТК
2:1
Конец матча
Гоа
0'
1:0
9' Гол
Петратос Димитри
1:1
25' Гол
Anwar Ali
42' Желтая карточка
Hugo Boumous
2:1
52' Гол
Hugo Boumous
66' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
69' Желтая карточка
Бедия Эду
86' Желтая карточка
Aibanbha Dohling
90' Желтая карточка
Lenny Rodrigues
90'+5
1
Vishal
Kaith
20
Котал
Притам
5
Хэмилл
Брендан
15
Босе
Субхасиш
44
Asish
Rai
30
Халдер
Пронай
8
Макхью
Карл
19
Куруниян
Ашик
17
Колако
Листон
9
Петратос
Димитри
10
Hugo
Boumous
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
8
Вальенте
Марк
4
Anwar
Ali
27
Aibanbha
Dohling
25
Мартинс
Глан
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
34
Гуаррочена
Икер
10
Фернандес
Брэндон
99
Васкес
Альваро
АТК
Гоа

История личных встреч

АТК
Гоа

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
3:0
СИ
0:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
2:1
СИ
3:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.8
0.33

Среднее время на гол

50
270

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

51
144

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 5 0.42
Hugo Boumous 4 (1) 0.33
Сингх Манвир 2 0.17
Колако Листон 1 0.08
Кауко Йони 1 0.08
Макхью Карл 1 0.08
Lenny Rodrigues 1 0.08
Босе Субхасиш 1 0.08
Куруниян Ашик 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 5 0.42
Гуаррочена Икер 5 0.42
Бедия Эду 2 0.17
Brison Fernandes 2 0.17
Redeem Tlang 1 0.08
Anwar Ali 1 0.08
Васкес Альваро 1 0.08
Фернандес Брэндон 1 0.08
Aibanbha Dohling 1 0.08
Арнаут Фарес 1 0.08
Makan Winkle Chote 0 0
Seriton Fernandes 0 0
Saviour Gama 0 0
Devendra Murgaokar 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэмилл Брендан 4 0
Lenny Rodrigues 2 1
Макхью Карл 3 0
Куруниян Ашик 3 0
Босе Субхасиш 3 0
Hugo Boumous 2 0
Deepak Tangri 2 0
Кауко Йони 1 0
Петратос Димитри 1 0
Котал Притам 1 0
Vishal Kaith 1 0
Сингх Манвир 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедия Эду 3 1
Redeem Tlang 2 0
Anwar Ali 2 0
Вальенте Марк 1 0
Фернандес Брэндон 1 0
Aibanbha Dohling 1 0
Сингх Дхирадж 1 0
Noah Sadaoui 1 0
Ayush Chhetri 1 0

Результаты матчей

АТК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
6
АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
11
АТК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Гоа
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
3
43%
5
45%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
13%
5
24%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
5
31%
8
38%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
15%
6
40%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
5
38%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:1
АТК - Хайдарабад 1:0 Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0
Гоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1
Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2

Результаты матчей

АТК
Гоа

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

АТК
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 11 8 3 0 32 - 11 27
2.
Хайдарабад
 11 8 1 2 18 - 6 25
3.
АТК
 12 7 2 3 17 - 12 23
4.
Керала Бластерс
 11 7 1 3 19 - 14 22
5.
Гоа
 12 6 1 5 20 - 16 19
6.
Дели Динамос
 11 6 1 4 15 - 15 19
7.
Ченнаин
 11 4 2 5 21 - 23 14
8.
Бенгалуру
 11 3 1 7 7 - 15 10
9.
Ист Бенгал
 10 3 0 7 11 - 19 9
10.
Джамшедпур
 11 1 2 8 8 - 19 5
11.
Нортист Юнайтед
 11 1 0 10 9 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 6 5 0 1 9 - 4 15
2.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
5.
Керала Бластерс
 6 4 0 2 12 - 11 12
6.
Гоа
 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 10 4
10.
Нортист Юнайтед
 6 1 0 5 6 - 19 3
11.
Ист Бенгал
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Хайдарабад
 5 4 0 1 10 - 2 12
3.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Ченнаин
 5 3 0 2 13 - 9 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Гоа
 7 2 1 4 9 - 13 7
8.
Дели Динамос
 6 2 0 4 7 - 11 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 5 0 1 4 2 - 9 1
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 3 - 8 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 6 (3)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (3)
АТК Петратос Димитри 5 (6)
Гоа Noah Sadaoui 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Гоа Бедия Эду 1 3
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
АТК Хэмилл Брендан 4
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Hugo Boumous получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Бедия Эду сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Anwar Ali бьет в цель!
    • 9'
      Колако Листон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Петратос Димитри бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АТК 2:1 Гоа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     