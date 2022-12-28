Тур: 14. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман.
1:1
Первый тайм: 45+'
0'
11' Желтая карточкаЭштрела Паулу
18' Желтая карточкаТайра Альфонсу
27' Желтая карточкаДиаби Мохамед
0:1
30' Гол в свои воротаРелвас Филипе
33' Желтая карточкаСоарес Лукас
1:1
35' ПенальтиЛукинья
Ход матча
11'
18'
27'
30'
0:1
33'
35'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
27
Klismahn
20
Лукинья
42
Соарес
Лукас
17
Ромариу
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
27 KlismahnПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 ЛукиньяНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
85 Рейс БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сапара МарекПолузащитник
-
70 Гомес РуиПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Рохес БрайанНападающий
- Нападающий
-
30 Yong-Hak Kim
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 РомариуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
88 Этеки ЯнПолузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Cuca
-
-
-
Главный тренер: Filipe Martins
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|3 (1)
|0.21
|Yago Cariello
|2
|0.14
|Эвертон Перейра
|1
|0.07
|Лукинья
|1
|0.07
|Эштрела Паулу
|1 (1)
|0.07
|Диаби Мохамед
|1
|0.07
|Матуш Рикарду
|1
|0.07
|Уаттара Зиэ
|1
|0.07
|Энрике Педро VI
|1
|0.07
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Каса Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Годвин Савиур
|3
|0.21
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.21
|Мартинс Рафаэл VI
|2
|0.14
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.07
|Кунимото Такахиро
|1
|0.07
|Нето Анжело
|1
|0.07
|Нунеш Жоау
|1
|0.07
|Leonardo Bolgado
|1
|0.07
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Пинту Диогу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Соарес Лукас
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|5
|0
|Диаби Мохамед
|3
|0
|Велинтон Жуниор
|3
|0
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Сек Мустафа
|3
|0
|Гомес Руи
|3
|0
|Эштрела Паулу
|3
|0
|Релвас Филипе
|3
|0
|Муфи Фахд
|1
|1
|Накамура Косукэ
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Yago Cariello
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Рохес Брайан
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Уаттара Зиэ
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|0
Каса Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|7
|0
|Золотич Нермин
|2
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Годвин Савиур
|3
|0
|Кунимото Такахиро
|3
|0
|Этеки Ян
|3
|0
|Нето Анжело
|3
|0
|Leonardo Bolgado
|3
|0
|Батишта Рикарду
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Вито
|1
|0
|Cuca
|1
|0
|Ромариу
|1
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|1
|0
|Leonardo Lelo
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Каса Пиа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
1
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Каса Пиа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
6
4
Портимоненсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Каса Пиа
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
23%
5
38%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
23%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2
Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Эштрела 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0
Каса Пиа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1
Каса Пиа - Шавиш 1:2 Каса Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Каса Пиа
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Каса Пиа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
310
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|37 - 7
|37
|2.
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|3.
|13
|9
|1
|3
|29 - 12
|28
|4.
|13
|8
|1
|4
|26 - 15
|25
|5.
|1:1
|14
|7
|3
|4
|14 - 11
|24
|6.
|13
|7
|2
|4
|14 - 13
|23
|7.
|1:1
|14
|6
|2
|6
|13 - 15
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|9.
|13
|5
|4
|4
|13 - 16
|19
|10.
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|11.
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|14.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|15.
|13
|3
|2
|8
|11 - 18
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|17.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|18.
|13
|0
|2
|11
|7 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|26 - 6
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|4.
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|7.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|11 - 1
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|9.
|1:1
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|2 - 5
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (5)
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Санта-Клара
|Боатенг Кеннеди
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:1 Каса Пиа
Исход игры
Портимоненсе
57.5% (65)
Ничья
32.7% (37)
Каса Пиа
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
57.41% (62)
Нет
42.59% (46)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
29.2% (33)
1:1 Ничья
29.2% (33)
2:1 Портимоненсе
17.7% (20)
2:0 Портимоненсе
7.1% (8)
1:2 Каса Пиа
5.3% (6)
0:1 Каса Пиа
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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