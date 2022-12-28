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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Портимоненсе
1:1
Первый тайм: 45+'
Каса Пиа
0'
11' Желтая карточка
Эштрела Паулу
18' Желтая карточка
Тайра Альфонсу
27' Желтая карточка
Диаби Мохамед
0:1
30' Гол в свои ворота
Релвас Филипе
33' Желтая карточка
Соарес Лукас
1:1
35' Пенальти
Лукинья

Ход матча

11'
Эштрела Паулу
 
18'
 
Тайра Альфонсу
27'
Диаби Мохамед
 
30'
0:1
Релвас Филипе
33'
 
Соарес Лукас
35'
Лукинья
1:1
Прогнозы 113
Портимоненсе 57.5% (65)
X 32.7% (37)
Каса Пиа 9.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Каса Пиа
3.60
2.60
3.50
Все Коэффициенты
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
27
Klismahn
24
Диаби
Мохамед
38
Эштрела
Паулу
3
Уаттара
Зиэ
99
Yago
Cariello
20
Лукинья
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
42
Соарес
Лукас
27
Тайра
Альфонсу
8
Нето Анжело
6
Derick
Poloni
14
Кунимото
Такахиро
11
Мартинс
Рафаэл
VI
17
Ромариу
Портимоненсе
4-3-3
Каса Пиа
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 3 (1) 0.21
Yago Cariello 2 0.14
Эвертон Перейра 1 0.07
Лукинья 1 0.07
Эштрела Паулу 1 (1) 0.07
Диаби Мохамед 1 0.07
Матуш Рикарду 1 0.07
Уаттара Зиэ 1 0.07
Энрике Педро VI 1 0.07
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0
Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годвин Савиур 3 0.21
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.21
Мартинс Рафаэл VI 2 0.14
Leonardo Lelo 1 (1) 0.07
Кунимото Такахиро 1 0.07
Нето Анжело 1 0.07
Нунеш Жоау 1 0.07
Leonardo Bolgado 1 0.07
Тайра Альфонсу 0 0
Пинту Диогу 0 0
Ромариу 0 0
Соарес Лукас 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 5 0
Диаби Мохамед 3 0
Велинтон Жуниор 3 0
Эвертон Перейра 3 0
Сек Мустафа 3 0
Гомес Руи 3 0
Эштрела Паулу 3 0
Релвас Филипе 3 0
Муфи Фахд 1 1
Накамура Косукэ 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Yago Cariello 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Рохес Брайан 1 0
Португал Самуэл 1 0
Са Педру 1 0
Уаттара Зиэ 1 0
Лукинья 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 7 0
Золотич Нермин 2 1
Афонсо Клейтон Мишель 3 0
Фернандеш Вашку 3 0
Годвин Савиур 3 0
Кунимото Такахиро 3 0
Этеки Ян 3 0
Нето Анжело 3 0
Leonardo Bolgado 3 0
Батишта Рикарду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Варела Фернанду 1 0
Вито 1 0
Cuca 1 0
Ромариу 1 0
Мартинс Рафаэл VI 1 0
Leonardo Lelo 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Каса Пиа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
1
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Каса Пиа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

6
4
Портимоненсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Каса Пиа
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
23%
5
38%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
23%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2
Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Эштрела 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0
Каса Пиа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1
Каса Пиа - Шавиш 1:2 Каса Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Каса Пиа

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Каса Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 37 - 7 37
2.
Порту
 13 9 2 2 31 - 9 29
3.
Брага
 13 9 1 3 29 - 12 28
4.
Спортинг Л
 13 8 1 4 26 - 15 25
5.
Каса Пиа
 1:1 14 7 3 4 14 - 11 24
6.
Витория Гимарайнш
 13 7 2 4 14 - 13 23
7.
Портимоненсе
 1:1 14 6 2 6 13 - 15 20
8.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
9.
Шавиш
 13 5 4 4 13 - 16 19
10.
Арока
 13 5 4 4 14 - 19 19
11.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
12.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
13.
Визела
 13 4 3 6 11 - 13 15
14.
Санта-Клара
 13 3 4 6 11 - 13 13
15.
Фамаликан
 13 3 2 8 11 - 18 11
16.
Жил Висенте
 13 2 3 8 11 - 21 9
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
3.
Порту
 6 5 0 1 19 - 3 15
4.
Спортинг Л
 6 5 0 1 16 - 4 15
5.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
7.
Портимоненсе
 1:1 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Каса Пиа
 1:1 7 3 1 3 5 - 4 10
9.
Брага
 6 3 1 2 11 - 5 10
10.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Шавиш
 6 1 4 1 6 - 5 7
14.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Жил Висенте
 7 1 2 4 4 - 8 5
16.
Визела
 6 1 1 4 3 - 6 4
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 6 5 1 0 11 - 1 16
3.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
4.
Каса Пиа
 1:1 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 1:1 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 6 2 3 1 5 - 7 9
11.
Витория Гимарайнш
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
15.
Санта-Клара
 6 1 1 4 2 - 5 4
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Фамаликан
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Пасуш де Феррейра
 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Тареми Мехди 6 (5)
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 5
Весь список
Прогнозы 113
Портимоненсе 57.5% (65)
X 32.7% (37)
Каса Пиа 9.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Каса Пиа
3.60
2.60
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портимоненсе 1:1 Каса Пиа онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Портимоненсе 1:1 Каса Пиа

Исход игры
Портимоненсе
57.5% (65)
Ничья
32.7% (37)
Каса Пиа
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
57.41% (62)
Нет
42.59% (46)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
29.2% (33)
1:1 Ничья
29.2% (33)
2:1 Портимоненсе
17.7% (20)
2:0 Портимоненсе
7.1% (8)
1:2 Каса Пиа
5.3% (6)
0:1 Каса Пиа
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Портимоненсе
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