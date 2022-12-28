Тур: 14. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман.
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаЭштрела Паулу
17' Желтая карточкаТайра Альфонсу
26' Желтая карточкаДиаби Мохамед
0:1
31' ГолНето Анжело
33' Желтая карточкаСоарес Лукас
1:1
35' ПенальтиЛукинья
52' Желтая карточкаKlismahn
78' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
83' Желтая карточкаЭнрике Педро
1:2
90' ГолАнтуан Карнеджи
90'+6
Ход матча
11'
17'
26'
31'
0:1
33'
35'
1:1
52'
77'
83'
85'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
27
Klismahn
20
Лукинья
42
Соарес
Лукас
17
Ромариу
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
27 KlismahnПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 ЛукиньяНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
85 Рейс БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сапара МарекПолузащитник
-
70 Гомес РуиПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Рохес БрайанНападающий
- Нападающий
-
30 Yong-Hak Kim
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 РомариуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
88 Этеки ЯнПолузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Cuca
-
-
-
Главный тренер: Filipe Martins
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|3 (1)
|0.21
|Лукинья
|2 (1)
|0.14
|Yago Cariello
|2
|0.14
|Эвертон Перейра
|1
|0.07
|Эштрела Паулу
|1 (1)
|0.07
|Диаби Мохамед
|1
|0.07
|Матуш Рикарду
|1
|0.07
|Уаттара Зиэ
|1
|0.07
|Энрике Педро VI
|1
|0.07
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Каса Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Годвин Савиур
|3
|0.21
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.21
|Нето Анжело
|2
|0.14
|Мартинс Рафаэл VI
|2
|0.14
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.07
|Кунимото Такахиро
|1
|0.07
|Нунеш Жоау
|1
|0.07
|Антуан Карнеджи
|1
|0.07
|Leonardo Bolgado
|1
|0.07
|Соарес Лукас
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Пинту Диогу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|6
|0
|Диаби Мохамед
|3
|0
|Велинтон Жуниор
|3
|0
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Сек Мустафа
|3
|0
|Гомес Руи
|3
|0
|Эштрела Паулу
|3
|0
|Релвас Филипе
|3
|0
|Муфи Фахд
|1
|1
|Накамура Косукэ
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Yago Cariello
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Рохес Брайан
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Уаттара Зиэ
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|0
|Klismahn
|1
|0
Каса Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|7
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Золотич Нермин
|2
|1
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Годвин Савиур
|3
|0
|Кунимото Такахиро
|3
|0
|Этеки Ян
|3
|0
|Нето Анжело
|3
|0
|Leonardo Bolgado
|3
|0
|Батишта Рикарду
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Вито
|1
|0
|Cuca
|1
|0
|Ромариу
|1
|0
|Соарес Лукас
|1
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|1
|0
|Leonardo Lelo
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Каса Пиа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
3
1
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Каса Пиа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
6
4
Портимоненсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Каса Пиа
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
9
5
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
21%
5
33%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
20%
1
9%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2
Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Эштрела 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0
Каса Пиа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1
Каса Пиа - Шавиш 1:2 Каса Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Каса Пиа
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Каса Пиа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
410
113
113
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Санта-Клара
|Боатенг Кеннеди
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:2 Каса Пиа
Исход игры
Портимоненсе
57.5% (65)
Ничья
32.7% (37)
Каса Пиа
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
57.41% (62)
Нет
42.59% (46)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
29.2% (33)
1:1 Ничья
29.2% (33)
2:1 Портимоненсе
17.7% (20)
2:0 Портимоненсе
7.1% (8)
1:2 Каса Пиа
5.3% (6)
0:1 Каса Пиа
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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