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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Портимоненсе
1:2
Конец матча
Каса Пиа
0'
11' Желтая карточка
Эштрела Паулу
17' Желтая карточка
Тайра Альфонсу
26' Желтая карточка
Диаби Мохамед
0:1
31' Гол
Нето Анжело
33' Желтая карточка
Соарес Лукас
1:1
35' Пенальти
Лукинья
52' Желтая карточка
Klismahn
78' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
83' Желтая карточка
Энрике Педро
1:2
90' Гол
Антуан Карнеджи
90'+6

Ход матча

11'
Эштрела Паулу
 
17'
 
Тайра Альфонсу
26'
Диаби Мохамед
 
31'
0:1
Нето Анжело
33'
 
Соарес Лукас
35'
Лукинья
1:1
52'
Klismahn
 
62'
 
Афонсо Клейтон Мишель
Мартинс Рафаэл
62'
Матуш Рикарду
Klismahn
 
72'
Жоку Энрике
Диаби Мохамед
 
73'
Рейс Бруно
Эштрела Паулу
 
77'
 
Вито
Кунимото Такахиро
77'
 
Этеки Ян
Нето Анжело
78'
 
Афонсо Клейтон Мишель
83'
Энрике Педро
 
85'
 
Cuca
Тайра Альфонсу
85'
 
Антуан Карнеджи
Ромариу
86'
Сапара Марек
Yago Cariello
 
86'
Гомес Руи
Лукинья
 
90'
1:2
Антуан Карнеджи
(Соарес Лукас)
Прогнозы 113
Портимоненсе 57.5% (65)
X 32.7% (37)
Каса Пиа 9.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
27
Klismahn
24
Диаби
Мохамед
38
Эштрела
Паулу
3
Уаттара
Зиэ
99
Yago
Cariello
20
Лукинья
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
42
Соарес
Лукас
27
Тайра
Альфонсу
8
Нето Анжело
6
Derick
Poloni
14
Кунимото
Такахиро
11
Мартинс
Рафаэл
VI
17
Ромариу
Портимоненсе
4-3-3
Каса Пиа
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 3 (1) 0.21
Лукинья 2 (1) 0.14
Yago Cariello 2 0.14
Эвертон Перейра 1 0.07
Эштрела Паулу 1 (1) 0.07
Диаби Мохамед 1 0.07
Матуш Рикарду 1 0.07
Уаттара Зиэ 1 0.07
Энрике Педро VI 1 0.07
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0
Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годвин Савиур 3 0.21
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.21
Нето Анжело 2 0.14
Мартинс Рафаэл VI 2 0.14
Leonardo Lelo 1 (1) 0.07
Кунимото Такахиро 1 0.07
Нунеш Жоау 1 0.07
Антуан Карнеджи 1 0.07
Leonardo Bolgado 1 0.07
Соарес Лукас 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Пинту Диогу 0 0
Ромариу 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 6 0
Диаби Мохамед 3 0
Велинтон Жуниор 3 0
Эвертон Перейра 3 0
Сек Мустафа 3 0
Гомес Руи 3 0
Эштрела Паулу 3 0
Релвас Филипе 3 0
Муфи Фахд 1 1
Накамура Косукэ 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Yago Cariello 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Рохес Брайан 1 0
Португал Самуэл 1 0
Са Педру 1 0
Уаттара Зиэ 1 0
Лукинья 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Klismahn 1 0
Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 7 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Золотич Нермин 2 1
Фернандеш Вашку 3 0
Годвин Савиур 3 0
Кунимото Такахиро 3 0
Этеки Ян 3 0
Нето Анжело 3 0
Leonardo Bolgado 3 0
Батишта Рикарду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Варела Фернанду 1 0
Вито 1 0
Cuca 1 0
Ромариу 1 0
Соарес Лукас 1 0
Мартинс Рафаэл VI 1 0
Leonardo Lelo 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Каса Пиа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

3
1
Портимоненсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Каса Пиа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

6
4
Портимоненсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Каса Пиа
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

9
5

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
21%
5
33%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
20%
1
9%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2
Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Эштрела 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0
Каса Пиа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Каса Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1
Каса Пиа - Шавиш 1:2 Каса Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Каса Пиа

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Каса Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 37 - 7 37
2.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
3.
Брага
 13 9 1 3 29 - 12 28
4.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
5.
Спортинг Л
 13 8 1 4 26 - 15 25
6.
Витория Гимарайнш
 13 7 2 4 14 - 13 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 14 6 1 7 13 - 16 19
9.
Шавиш
 13 5 4 4 13 - 16 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
12.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
13.
Визела
 13 4 3 6 11 - 13 15
14.
Санта-Клара
 13 3 4 6 11 - 13 13
15.
Фамаликан
 13 3 2 8 11 - 18 11
16.
Жил Висенте
 13 2 3 8 11 - 21 9
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
4.
Спортинг Л
 6 5 0 1 16 - 4 15
5.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
7.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
8.
Брага
 6 3 1 2 11 - 5 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Шавиш
 6 1 4 1 6 - 5 7
14.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Жил Висенте
 7 1 2 4 4 - 8 5
16.
Визела
 6 1 1 4 3 - 6 4
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 6 5 1 0 11 - 1 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
15.
Санта-Клара
 6 1 1 4 2 - 5 4
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Фамаликан
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Пасуш де Феррейра
 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 5
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    • Желтая карточка
      52'
      Klismahn получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 113
    Портимоненсе 57.5% (65)
    X 32.7% (37)
    Каса Пиа 9.7% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Портимоненсе 1:2 Каса Пиа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:2 Каса Пиа

    Исход игры
    Портимоненсе
    57.5% (65)
    Ничья
    32.7% (37)
    Каса Пиа
    9.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.85% (29)
    Меньше
    73.15% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    57.41% (62)
    Нет
    42.59% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Портимоненсе
    29.2% (33)
    1:1 Ничья
    29.2% (33)
    2:1 Портимоненсе
    17.7% (20)
    2:0 Портимоненсе
    7.1% (8)
    1:2 Каса Пиа
    5.3% (6)
    0:1 Каса Пиа
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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