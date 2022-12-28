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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Порту
5:1
Конец матча
Арока
0'
1:0
1' Гол
Отавио Эдмилсон
2:0
18' Гол
Тареми Мехди
3:0
34' Гол
Тареми Мехди
36' Желтая карточка
Руис Алан
49' Желтая карточка
Силла Морлей
4:0
50' Гол
Тареми Мехди
59' Желтая карточка
Маркано Иван
5:0
70' Гол в свои ворота
Опоку Джером
5:1
75' Гол
Bruno Marques
85' Желтая карточка
Бассо Жоау
90'+2
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
16
Груйич
Марко
8
Урибе
Матеус
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
7
Верон
Габриэл
12
Ignacio
De
Arruabarrena
21
Милованов
Богдан
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
2
Силла
Морлей
23
Соро
Исмаила
5
Симау
Давид
10
Руис
Алан
15
Даббаг
Одай
7
Букия
Андре
Порту
4-4-2
Арока
4-3-3

История личных встреч

Порту
Арока

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

90%
10%
9 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

2.4
3.4

Среднее время на гол

37
26

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.6

Среднее время на гол

225
150

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.4
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
45

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 9 (1) 0.64
Эванилсон 6 0.43
Галено Вандерсон 5 (1) 0.36
Маркано Иван 3 0.21
Эуштакиу Стивен 2 0.14
Пепе VI 2 0.14
Отавио Эдмилсон 2 0.14
Мартинес Антонио III 2 0.14
Кардозу Фабиу 1 0.07
Франко Андре 1 0.07
Урибе Матеус 1 (1) 0.07
Мариу Жоау III 0 0
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 3 0.21
Мухика Рафаэль 3 0.21
Бассо Жоау 2 (1) 0.14
Букия Андре 2 0.14
Даббаг Одай 2 0.14
Силла Морлей 1 0.07
Куарежма 1 0.07
Bruno Marques 1 0.07
Симау Давид 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Арсенио 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Опоку Джером 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урибе Матеус 3 0
Кардозу Фабиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Эуштакиу Стивен 1 1
Маркано Иван 2 0
Груйич Марко 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Рамош Клаудиу 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Занузи Зайду 1 0
Франко Андре 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Алан 6 0
Соро Исмаила 4 1
Опоку Джером 4 1
Эшгаю Тьягу 5 0
Куарежма 3 1
Симау Давид 4 0
Ignacio De Arruabarrena 3 0
Букия Андре 2 0
Милованов Богдан 2 0
Антони 1 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Силла Морлей 1 0
Бассо Жоау 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
4
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Арока
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

12
8
Порту
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

12
12

Голы по времени матча

Забито

23
7
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
4
17%
1
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
35%
1
14%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
3
43%
61-75
5
22%
2
29%
76-90

Пропущено

5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
3
60%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
6
46%
1
11%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

36
16
18 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
5
14%
2
13%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
11
31%
2
13%
31-45
3
8%
3
19%
46-60
4
11%
4
25%
61-75
11
31%
3
19%
76-90

Пропущено

10
23
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
5
22%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
3
30%
6
26%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
2
20%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Порту - Жил Висенте 2:0 Порту - Визела 4:0 Шавиш - Порту 0:2 Порту - Мафра 2:2
Боавишта - Порту 1:4 Мафра - Порту 0:3 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1
Арока
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1
Арока - Фейренсе 1:1 Арока - Риу Аве 0:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Визела - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 1:0 Маритиму - Арока 1:1 Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0

Результаты матчей

Порту
Арока

Точный счет

3:0
2 раза 29%
5:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Порту
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
1
1.5
2
5
6
1
2.5
1
6
4
3
3.5
1
6
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
3
11
7
7
2.5
1
13
5
9
3.5
1
13
2
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 37 - 7 37
2.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
3.
Брага
 13 9 1 3 29 - 12 28
4.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
5.
Спортинг Л
 13 8 1 4 26 - 15 25
6.
Витория Гимарайнш
 13 7 2 4 14 - 13 23
7.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
8.
Портимоненсе
 14 6 1 7 13 - 16 19
9.
Шавиш
 13 5 4 4 13 - 16 19
10.
Арока
 14 5 4 5 15 - 24 19
11.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
12.
Эшторил
 13 4 4 5 14 - 18 16
13.
Визела
 13 4 3 6 11 - 13 15
14.
Санта-Клара
 13 3 4 6 11 - 13 13
15.
Фамаликан
 13 3 2 8 11 - 18 11
16.
Жил Висенте
 13 2 3 8 11 - 21 9
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 13 0 2 11 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 7 7 0 0 26 - 6 21
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
4.
Спортинг Л
 6 5 0 1 16 - 4 15
5.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
7.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
8.
Брага
 6 3 1 2 11 - 5 10
9.
Арока
 7 3 1 3 9 - 12 10
10.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
11.
Фамаликан
 6 3 0 3 8 - 7 9
12.
Санта-Клара
 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Шавиш
 6 1 4 1 6 - 5 7
14.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Жил Висенте
 7 1 2 4 4 - 8 5
16.
Визела
 6 1 1 4 3 - 6 4
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Бенфика
 6 5 1 0 11 - 1 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 7 3 2 2 8 - 6 11
7.
Визела
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 6 3 0 3 6 - 7 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
15.
Санта-Клара
 6 1 1 4 2 - 5 4
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Фамаликан
 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
Пасуш де Феррейра
 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8
Порту Эванилсон 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 6 (3)
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Топ нарушителей
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 5
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    • Желтая карточка
      59'
      Маркано Иван получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Тареми Мехди бьет в цель!
    • Желтая карточка
      49'
      Morlaye Sylla получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 112
    Порту 99.1% (111)
    X 0.9% (1)
    Арока 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Порту 5:1 Арока онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 5:1 Арока

    Исход игры
    Порту
    99.1% (111)
    Ничья
    0.9% (1)
    Арока
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (48)
    Меньше
    55.56% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    16.67% (18)
    Нет
    83.33% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    51.8% (58)
    3:0 Порту
    20.5% (23)
    3:1 Порту
    8.9% (10)
    4:0 Порту
    6.3% (7)
    2:1 Порту
    5.4% (6)
    4:1 Порту
    1.8% (2)
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