Тур: 14. Стадион: Драгау.
0'
1:0
1' ГолОтавио Эдмилсон
2:0
18' ГолТареми Мехди
3:0
34' ГолТареми Мехди
36' Желтая карточкаРуис Алан
49' Желтая карточкаСилла Морлей
4:0
50' ГолТареми Мехди
59' Желтая карточкаМаркано Иван
5:0
70' Гол в свои воротаОпоку Джером
5:1
75' ГолBruno Marques
85' Желтая карточкаБассо Жоау
90'+2
Ход матча
1'
1:0
18'
2:0
34'
3:0
36'
49'
50'
4:0
59'
62'
70'
5:0
75'
5:1
75'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
16
Груйич
Марко
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
10
Руис
Алан
15
Даббаг
Одай
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис АланНападающий
-
15 Даббаг ОдайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Порту
Арока
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
90%
10%
9 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
2.4
3.4
Среднее время на гол
37
26
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.6
Среднее время на гол
225
150
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1.4
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
45
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|9 (1)
|0.64
|Эванилсон
|6
|0.43
|Галено Вандерсон
|5 (1)
|0.36
|Маркано Иван
|3
|0.21
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.14
|Пепе VI
|2
|0.14
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.14
|Мартинес Антонио III
|2
|0.14
|Кардозу Фабиу
|1
|0.07
|Франко Андре
|1
|0.07
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.07
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антони
|3
|0.21
|Мухика Рафаэль
|3
|0.21
|Бассо Жоау
|2 (1)
|0.14
|Букия Андре
|2
|0.14
|Даббаг Одай
|2
|0.14
|Силла Морлей
|1
|0.07
|Куарежма
|1
|0.07
|Bruno Marques
|1
|0.07
|Симау Давид
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урибе Матеус
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Груйич Марко
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Алан
|6
|0
|Соро Исмаила
|4
|1
|Опоку Джером
|4
|1
|Эшгаю Тьягу
|5
|0
|Куарежма
|3
|1
|Симау Давид
|4
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|3
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Милованов Богдан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Силла Морлей
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
4
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Арока
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
12
8
Порту
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
12
12
Голы по времени матча
Забито
23
7
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
4
17%
1
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
8
35%
1
14%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
3
43%
61-75
5
22%
2
29%
76-90
Пропущено
5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
3
60%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
6
46%
1
11%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
36
16
18 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
5
14%
2
13%
1-15
2
6%
2
13%
16-30
11
31%
2
13%
31-45
3
8%
3
19%
46-60
4
11%
4
25%
61-75
11
31%
3
19%
76-90
Пропущено
10
23
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
5
22%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
3
30%
6
26%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
2
20%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Порту - Жил Висенте 2:0 Порту - Визела 4:0 Шавиш - Порту 0:2 Порту - Мафра 2:2
Боавишта - Порту 1:4 Мафра - Порту 0:3 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1
Арока
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1
Арока - Фейренсе 1:1 Арока - Риу Аве 0:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Визела - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 1:0 Маритиму - Арока 1:1 Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0
Результаты матчей
Порту
Арока
Точный счет
3:0
2 раза 29%
5:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Порту
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
61
25
61
16
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
95
311
77
113
59
113
212
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8
|Порту
|Эванилсон
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (3)
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Санта-Клара
|Боатенг Кеннеди
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 5:1 Арока
Исход игры
Порту
99.1% (111)
Ничья
0.9% (1)
Арока
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (48)
Меньше
55.56% (60)
Обе команды забьют
Да
16.67% (18)
Нет
83.33% (90)
Популярный счёт
2:0 Порту
51.8% (58)
3:0 Порту
20.5% (23)
3:1 Порту
8.9% (10)
4:0 Порту
6.3% (7)
2:1 Порту
5.4% (6)
4:1 Порту
1.8% (2)
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