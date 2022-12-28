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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Атромитос
1:1
Второй тайм: 89'
ПАОК
0'
0:1
26' Гол
Оливейра Нелсон
50' Желтая карточка
Ойкономидис Янис
54' Желтая карточка
Кулиеракис Костас
56' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
1:1
71' Гол
Куэн Андреас
80' Желтая карточка
Янниотис Андреас
83' Желтая карточка
Хациисаяс Димитриос
83' Желтая карточка
Брэндон Льямас

Ход матча

26'
0:1
Оливейра Нелсон
(Константелиас Янис)
50'
Ойкономидис Янис
 
54'
 
Кулиеракис Костас
56'
Фридйонссон Самуэль
 
65'
Клонаридис Виктор
Робай Гаэтан
 
65'
Куэн Андреас
Ойкономидис Янис
 
65'
Marios Tzavidas
Кьяртанссон Видар
 
71'
Куэн Андреас
(Де Бок Лоренс)
1:1
76'
 
Лиратцис Элефтериос
Виейринья
76'
 
Брэндон Льямас
Оливейра Нелсон
80'
Янниотис Андреас
 
83'
Хациисаяс Димитриос
 
83'
 
Брэндон Льямас
84'
 
Мург Томас
Нарей Халед
85'
Georgios Tzovaras
Ротариу Дорин
 
85'
 
Данташ Тьягу
Шваб Штефан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАОК
8.90
4.20
3.20
Все Коэффициенты
1
Янниотис
Андреас
2
Кешрида
Ваджди
29
Струнгис
Стефанос
5
Хациисаяс
Димитриос
28
Де
Бок
Лоренс
8
Фридйонссон
Самуэль
17
Эрлингмарк
Огюст
88
Ойкономидис
Янис
10
Ротариу
Дорин
11
Кьяртанссон
Видар
7
Робай
Гаэтан
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
65
Константелиас
Янис
14
Живкович
Андрия
9
Оливейра
Нелсон
Атромитос
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
ПАОК

21 матч

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

42 матча

28.6%
28.6%
42.8%
12 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.3%
40.5%
45.2%
6 побед 17 ничьих 19 побед

Второй тайм

33.3%
35.7%
31%
14 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
ТМС
0:0
С
5:1
С
2:3
С
3:0
С
1:1
С
0:2
К
1:3
К
2:0
С
2:1
С
0:2
С
3:4
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
3:1
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.62
1.1

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

61
41

Голов в среднем за матч

1.45
0.98

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

61
92

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.27
Робай Гаэтан 2 0.13
Marios Tzavidas 2 0.13
Куэн Андреас 1 0.07
Кешрида Ваджди 1 0.07
Муньис Хуан 1 0.07
Ротариу Дорин 1 0.07
Хациисаяс Димитриос 1 0.07
Фридйонссон Самуэль 1 0.07
Эрлингмарк Огюст 1 0.07
Georgios Tzovaras 1 0.07
Клонаридис Виктор 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Суарес Дани 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 6 (1) 0.4
Нарей Халед 4 0.27
Дуглас Гомес 3 (1) 0.2
Куртич Ясмин 3 (2) 0.2
Живкович Андрия 1 0.07
Брэндон Льямас 1 0.07
Ингасон Сверрир 1 0.07
Соареш Филипе 1 0.07
Шваб Штефан 1 (1) 0.07
Луиш Рафаэл 0 0
Константелиас Янис 0 0
Виейринья 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 4 1
Хациисаяс Димитриос 5 0
Гонсалес Эдер 5 0
Де Бок Лоренс 4 0
Куэн Андреас 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Янниотис Андреас 3 0
Кешрида Ваджди 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Фридйонссон Самуэль 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Ойкономидис Янис 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 2 1
Оливейра Нелсон 3 0
Шваб Штефан 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Живкович Андрия 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Живкович Живко 0 1
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Атромитос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ПАОК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
2
Атромитос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ПАОК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
11
Атромитос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
ПАОК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

6
13

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
2
13%
5
25%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
4
27%
2
10%
61-75
3
20%
4
20%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
5
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1
Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3
ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1

Результаты матчей

Атромитос
ПАОК

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Атромитос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
7
7
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 15 12 3 0 25 - 5 39
2.
АЕК
 15 11 2 2 30 - 5 35
3.
ПАОК
 1:1 15 8 5 2 22 - 11 29
4.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
5.
Волос
 15 7 4 4 21 - 23 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Атромитос
 1:1 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 14 4 4 6 16 - 17 16
9.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
10.
ОФИ
 0:0 15 2 5 8 10 - 22 11
11.
Левадиакос
 15 2 5 8 9 - 18 11
12.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
13.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
14.
Ионикос
 15 1 5 9 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 9 7 2 0 12 - 2 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
4.
ПАОК
 1:1 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 1:1 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 7 2 3 2 6 - 7 9
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 0:0 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 3 17
2.
Панатинаикос
 0:0 6 5 1 0 13 - 3 16
3.
ПАОК
 1:1 8 3 4 1 10 - 6 13
4.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 1:1 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 0:0 7 1 3 3 5 - 11 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
ПАОК Оливейра Нелсон 6
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
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    • Желтая карточка
      50'
      Ойкономидис Янис получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Иоаннис Константелиас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Оливейра Нелсон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атромитос
    Ничья
    ПАОК
    8.90
    4.20
    3.20
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    Где смотреть матч Атромитос 1:1 ПАОК онлайн

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