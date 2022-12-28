Тур: 15. Стадион: Перистери.
0'
0:1
26' ГолОливейра Нелсон
50' Желтая карточкаОйкономидис Янис
54' Желтая карточкаКулиеракис Костас
56' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
1:1
71' ГолКуэн Андреас
80' Желтая карточкаЯнниотис Андреас
83' Желтая карточкаХациисаяс Димитриос
83' Желтая карточкаБрэндон Льямас
Ход матча
26'
50'
71'
1:1
80'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 Победа ПАОКа
20
Виейринья
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Атромитос
ПАОК
21 матч
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
42 матча
28.6%
28.6%
42.8%
12 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
14.3%
40.5%
45.2%
6 побед 17 ничьих 19 побед
Второй тайм
33.3%
35.7%
31%
14 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.62
1.1
Среднее время на гол
55
82
Всего голов
61
41
Голов в среднем за матч
1.45
0.98
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
61
92
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.27
|Робай Гаэтан
|2
|0.13
|Marios Tzavidas
|2
|0.13
|Куэн Андреас
|1
|0.07
|Кешрида Ваджди
|1
|0.07
|Муньис Хуан
|1
|0.07
|Ротариу Дорин
|1
|0.07
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.07
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.07
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.07
|Georgios Tzovaras
|1
|0.07
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
|Мавроматис Теофанис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|6 (1)
|0.4
|Нарей Халед
|4
|0.27
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.2
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.2
|Живкович Андрия
|1
|0.07
|Брэндон Льямас
|1
|0.07
|Ингасон Сверрир
|1
|0.07
|Соареш Филипе
|1
|0.07
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.07
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Константелиас Янис
|0
|0
|Виейринья
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|4
|1
|Хациисаяс Димитриос
|5
|0
|Гонсалес Эдер
|5
|0
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Куэн Андреас
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Янниотис Андреас
|3
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Мавроматис Теофанис
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Ойкономидис Янис
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|1
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Дуглас Гомес
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Данташ Тьягу
|2
|0
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ПАОК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Атромитос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ПАОК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
5
11
Атромитос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
ПАОК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
6
13
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
5
50%
1
20%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
2
13%
5
25%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
4
27%
2
10%
61-75
3
20%
4
20%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
5
33%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1
Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3
ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1
Результаты матчей
Атромитос
ПАОК
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Атромитос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
410
77
212
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|12
|3
|0
|25 - 5
|39
|2.
|15
|11
|2
|2
|30 - 5
|35
|3.
|1:1
|15
|8
|5
|2
|22 - 11
|29
|4.
|15
|8
|5
|2
|25 - 10
|29
|5.
|15
|7
|4
|4
|21 - 23
|25
|6.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|7.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|8.
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|9.
|15
|2
|8
|5
|11 - 19
|14
|10.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|10 - 22
|11
|11.
|15
|2
|5
|8
|9 - 18
|11
|12.
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|13.
|14
|1
|6
|7
|6 - 23
|9
|14.
|15
|1
|5
|9
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|12 - 2
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|4.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|7.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|8.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 15
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|7
|0
|5
|2
|6 - 12
|5
|13.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|2.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|8.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|10.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|11.
|8
|0
|4
|4
|2 - 13
|4
|12.
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|6
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4