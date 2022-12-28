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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 17'
ОФИ
0'
8' Красная карточка
Йоху Самюэль

Ход матча

8'
 
Йоху Самюэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
ОФИ
1.28
5.60
11.24
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
21
Курбелис
Димитрис
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
10
Бернард
Дуарте
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
35
Мандас
Христос
20
Йоху
Самюэль
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
6
Маринакис
Никос
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
11
Нуха
Дико
38
Балояннис
Константинос
21
Тораль
Хон
Панатинаикос
3-4-2-1
ОФИ
3-4-2-1

История личных встреч

Панатинаикос
ОФИ

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
23.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

26 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:1
К
2:1
С
2:3
С
1:2
КГ
3:0
КГ
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
3:1
С
3:1
С
0:3
С
4:1
С
3:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.92
1.46

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Среднее время на гол

55
83

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.77
1.27

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.53
Шпорар Андраж 5 (2) 0.33
Паласиос Себастьян 4 0.27
Иоаннидис Фотис 2 0.13
Бернард Дуарте 1 0.07
Вербич Беньямин 1 0.07
Санчес Факундо 1 0.07
Магнуссон Хёрдур 1 0.07
Гнезда-Черин Адам 1 0.07
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 0.13
Нейра Хуан 2 0.13
Диамантис Апостолос 2 0.13
Дурмишай Фиорин 1 0.07
Диуссе Ассан 1 0.07
Балояннис Константинос 1 0.07
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Ларссон Эрик 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 4 0
Хуанкар 3 0
Курбелис Димитрис 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Гнезда-Черин Адам 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Вурос Праксителис 4 0
Балояннис Константинос 4 0
Нуха Дико 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Йоху Самюэль 1 1
Маринакис Никос 2 0
Нейра Хуан 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Тораль Хон 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Джу Месаке 1 0
Переа Луис III 1 0
Герреро Мигель 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4
Панатинаикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ОФИ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
10

Волевые поражения

12
4
Панатинаикос
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ОФИ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
10

Волевые поражения

13
8

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
1
9%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Забито

24
10
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
0 Не забивали 7
2
8%
2
20%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
29%
29%
2
20%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
7
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

6
22
2 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
0
0%
4
18%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
1
17%
6
27%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
3
50%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2
Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1
АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0

Результаты матчей

Панатинаикос
ОФИ

Точный счет

1:0
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
2
12
2
12
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 15 12 3 0 25 - 5 39
2.
АЕК
 15 11 2 2 30 - 5 35
3.
ПАОК
 1:1 15 8 5 2 22 - 11 29
4.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
5.
Волос
 15 7 4 4 21 - 23 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Атромитос
 1:1 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 14 4 4 6 16 - 17 16
9.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
10.
ОФИ
 0:0 15 2 5 8 10 - 22 11
11.
Левадиакос
 15 2 5 8 9 - 18 11
12.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
13.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
14.
Ионикос
 15 1 5 9 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 9 7 2 0 12 - 2 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
4.
ПАОК
 1:1 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 1:1 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 7 2 3 2 6 - 7 9
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 0:0 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 3 17
2.
Панатинаикос
 0:0 6 5 1 0 13 - 3 16
3.
ПАОК
 1:1 8 3 4 1 10 - 6 13
4.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 1:1 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 0:0 7 1 3 3 5 - 11 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
ПАОК Оливейра Нелсон 6
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    УДАЛЕНИЕ! - Йоху Самюэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
ОФИ
1.28
5.60
11.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панатинаикос 0:0 ОФИ онлайн

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Панатинаикос
ОФИ
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