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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Панатинаикос
1:1
Конец матча
ОФИ
0'
8' Красная карточка
Йоху Самюэль
38' Желтая карточка
Маринакис Никос
58' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
0:1
59' Гол
Ларссон Эрик
64' Желтая карточка
Диамантис Апостолос
65' Желтая карточка
Нуха Дико
83' Желтая карточка
Гнезда-Черин Адам
86' Желтая карточка
Дурмишай Фиорин
1:1
90' Гол
Иоаннидис Фотис
90'+11
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
21
Курбелис
Димитрис
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
10
Бернард
Дуарте
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
35
Мандас
Христос
20
Йоху
Самюэль
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
6
Маринакис
Никос
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
11
Нуха
Дико
38
Балояннис
Константинос
21
Тораль
Хон
Панатинаикос
3-4-2-1
ОФИ
3-4-2-1

История личных встреч

Панатинаикос
ОФИ

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
23.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

26 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:1
К
2:1
С
2:3
С
1:2
КГ
3:0
КГ
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
3:1
С
3:1
С
0:3
С
4:1
С
3:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.92
1.46

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Среднее время на гол

55
83

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.77
1.27

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.53
Шпорар Андраж 5 (2) 0.33
Паласиос Себастьян 4 0.27
Иоаннидис Фотис 3 0.2
Бернард Дуарте 1 0.07
Вербич Беньямин 1 0.07
Гнезда-Черин Адам 1 0.07
Санчес Факундо 1 0.07
Магнуссон Хёрдур 1 0.07
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 0.13
Нейра Хуан 2 0.13
Диамантис Апостолос 2 0.13
Ларссон Эрик 1 0.07
Балояннис Константинос 1 0.07
Дурмишай Фиорин 1 0.07
Диуссе Ассан 1 0.07
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 4 0
Курбелис Димитрис 4 0
Гнезда-Черин Адам 4 0
Хуанкар 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Нуха Дико 4 0
Вурос Праксителис 4 0
Диамантис Апостолос 4 0
Балояннис Константинос 4 0
Маринакис Никос 3 0
Йоху Самюэль 1 1
Нейра Хуан 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Тораль Хон 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Джу Месаке 1 0
Переа Луис III 1 0
Герреро Мигель 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Панатинаикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ОФИ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
10

Волевые поражения

12
4
Панатинаикос
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
ОФИ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
10

Волевые поражения

14
9

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
1
17%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Забито

25
11
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 7
2
8%
2
18%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
28%
2
18%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
4
16%
1
9%
61-75
8
32%
3
27%
76-90

Пропущено

7
23
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
1
14%
6
26%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
1
14%
1
4%
61-75
3
43%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2
Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1
АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0

Результаты матчей

Панатинаикос
ОФИ

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
1
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
6
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
1.5
Больше Меньше
2
13
2
13
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 15 12 3 0 26 - 6 39
2.
АЕК
 15 11 2 2 30 - 5 35
3.
ПАОК
 15 8 5 2 22 - 11 29
4.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
5.
Волос
 15 7 4 4 21 - 23 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Атромитос
 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 14 4 4 6 16 - 17 16
9.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
10.
ОФИ
 15 2 5 8 11 - 23 11
11.
Левадиакос
 15 2 5 8 9 - 18 11
12.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
13.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
14.
Ионикос
 15 1 5 9 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
4.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 7 2 3 2 6 - 7 9
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 3 17
2.
Панатинаикос
 6 5 1 0 13 - 3 16
3.
ПАОК
 8 3 4 1 10 - 6 13
4.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
ПАОК Оливейра Нелсон 6
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      38'
      Маринакис Никос получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      УДАЛЕНИЕ! - Йоху Самюэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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