Тур: 15. Стадион: Апостолос Николаидис.
1:1
Конец матча
0'
8' Красная карточкаЙоху Самюэль
38' Желтая карточкаМаринакис Никос
58' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
0:1
59' ГолЛарссон Эрик
64' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
65' Желтая карточкаНуха Дико
83' Желтая карточкаГнезда-Черин Адам
86' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
1:1
90' ГолИоаннидис Фотис
90'+11
Ход матча
8'
38'
59'
65'
74'
82'
86'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
13 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
625 Количество передач 195
-
77 Владение мячом, % 23
Прогноз на матч от Liveresult
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нуха ДикоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Тьеви БифумаНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Панатинаикос
ОФИ
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
23.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
26 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.92
1.46
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.62
1.08
Среднее время на гол
55
83
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.77
1.27
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.53
|Шпорар Андраж
|5 (2)
|0.33
|Паласиос Себастьян
|4
|0.27
|Иоаннидис Фотис
|3
|0.2
|Бернард Дуарте
|1
|0.07
|Вербич Беньямин
|1
|0.07
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.07
|Санчес Факундо
|1
|0.07
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.07
|Перес Рубен
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|2
|0.13
|Нейра Хуан
|2
|0.13
|Диамантис Апостолос
|2
|0.13
|Ларссон Эрик
|1
|0.07
|Балояннис Константинос
|1
|0.07
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.07
|Диуссе Ассан
|1
|0.07
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Герреро Мигель
|0
|0
|Тьеви Бифума
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|4
|0
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|Гнезда-Черин Адам
|4
|0
|Хуанкар
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Шарлия Звонимир
|2
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|4
|1
|Нуха Дико
|4
|0
|Вурос Праксителис
|4
|0
|Диамантис Апостолос
|4
|0
|Балояннис Константинос
|4
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Йоху Самюэль
|1
|1
|Нейра Хуан
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Диуссе Ассан
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Джу Месаке
|1
|0
|Переа Луис III
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Панатинаикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ОФИ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
10
Волевые поражения
12
4
Панатинаикос
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
ОФИ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
10
Волевые поражения
14
9
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
1
17%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Забито
25
11
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 7
2
8%
2
18%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
28%
2
18%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
4
16%
1
9%
61-75
8
32%
3
27%
76-90
Пропущено
7
23
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
1
14%
6
26%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
1
14%
1
4%
61-75
3
43%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2
Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0
ОФИ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1
АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0
Результаты матчей
Панатинаикос
ОФИ
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
16
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
213
213
114
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|6
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4