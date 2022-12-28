Тур: 15. Стадион: Пантессалико.
0'
0:1
16' ГолМитоглу Герасимос
28' Желтая карточкаАлхо Николай
0:2
30' ГолПинеда Орбелин
0:3
35' ГолВан Веерт Том
36' Желтая карточкаКлейман Борис
60' Желтая карточкаКноккар Антони
0:4
67' ГолГарсия Леви
90'+3
Ход матча
16'
28'
30'
0:2
35'
0:3
36'
60'
67'
0:4
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 7
-
8 Угловые 8
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
327 Количество передач 458
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.55 Победа АЕКа
66
Пиринен
Юха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Волос
АЕК
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.8
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
50
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|5
|0.33
|Ожегович Огнен
|4
|0.27
|Ван Веерт Том
|4
|0.27
|Фернандес Пауло
|3
|0.2
|Цоканис Тасос
|3
|0.2
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.13
|Луна Антонио
|1
|0.07
|Куциас Георгиос
|1
|0.07
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.07
|Мескида Николас
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|9 (2)
|0.6
|Гачинович Мийат
|4
|0.27
|Пинеда Орбелин
|4
|0.27
|Араужо Серхио
|3
|0.2
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.2
|Манталос Петрос
|1
|0.07
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.07
|Мукуди Ароль
|1
|0.07
|Митоглу Герасимос
|1
|0.07
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Вида Домагой
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшковал Жоау
|5
|0
|Сьелис Христос
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Луна Антонио
|3
|0
|Клейман Борис
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Dimitris Metaxas
|3
|0
|Алхо Николай
|1
|1
|Мескида Николас
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Делетич Милош
|2
|0
|Кноккар Антони
|2
|0
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Араужо Серхио
|3
|0
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Пинеда Орбелин
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Амрабат Нордин
|1
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Волос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
2
Волос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
АЕК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
15
Волос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
АЕК
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
13
15
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
4
31%
4
27%
46-60
4
31%
5
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
67%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
9
15
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Пропущено
8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
22
30
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
1
5%
3
10%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
4
18%
9
30%
61-75
2
9%
4
13%
76-90
Пропущено
22
5
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
3
14%
0
0%
1-15
6
27%
1
20%
16-30
4
18%
2
40%
31-45
1
5%
1
20%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0
Волос - ПАС Янина 2:1 Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3
АЕК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0
АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2
Результаты матчей
Волос
АЕК
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Волос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
53
52
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
87
105
213
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|12
|3
|0
|25 - 5
|39
|2.
|15
|11
|2
|2
|30 - 5
|35
|3.
|1:1
|15
|8
|5
|2
|22 - 11
|29
|4.
|15
|8
|5
|2
|25 - 10
|29
|5.
|15
|7
|4
|4
|21 - 23
|25
|6.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|7.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|8.
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|9.
|15
|2
|8
|5
|11 - 19
|14
|10.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|10 - 22
|11
|11.
|15
|2
|5
|8
|9 - 18
|11
|12.
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|13.
|14
|1
|6
|7
|6 - 23
|9
|14.
|15
|1
|5
|9
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|12 - 2
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|4.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|7.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|8.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 15
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|7
|0
|5
|2
|6 - 12
|5
|13.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|2.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|8.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|10.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|11.
|8
|0
|4
|4
|2 - 13
|4
|12.
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|6
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4