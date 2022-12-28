  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Волос
0:4
Конец матча
АЕК
0'
0:1
16' Гол
Митоглу Герасимос
28' Желтая карточка
Алхо Николай
0:2
30' Гол
Пинеда Орбелин
0:3
35' Гол
Ван Веерт Том
36' Желтая карточка
Клейман Борис
60' Желтая карточка
Кноккар Антони
0:4
67' Гол
Гарсия Леви
90'+3

Ход матча

16'
0:1
Митоглу Герасимос
(Араужо Серхио)
28'
Алхо Николай
 
30'
0:2
Пинеда Орбелин
(Гарсия Леви)
35'
0:3
Ван Веерт Том
(Араужо Серхио)
36'
Клейман Борис
 
46'
Куциас Георгиос
Мескида Николас
 
60'
Кноккар Антони
 
65'
 
Галанопулос Костас
Йонссон Йенс
65'
 
Цубер Стивен
Ван Веерт Том
66'
 
Амрабат Нордин
Пинеда Орбелин
67'
0:4
Гарсия Леви
(Амрабат Нордин)
71'
Тахатос Эфстатиос
Ожегович Огнен
 
75'
 
Цавелас Георгиос
Мукуди Ароль
75'
 
Сидибе Джибриль
Рота Лазарос
76'
Dimitris Metaxas
Матилья Хавьер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 8
  • 5 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 327 Количество передач 458
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
16
Сьелис
Христос
66
Пиринен
Юха
23
Ус
Абдул
Рахман
14
Баррьентос
Жан
27
Матилья
Хавьер
17
Кноккар
Антони
20
Мескида
Николас
7
Делетич
Милош
9
Ожегович
Огнен
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
4
Шиманьски
Дамиан
7
Гарсия
Леви
6
Йонссон
Йенс
13
Пинеда
Орбелин
9
Ван
Веерт
Том
11
Араужо
Серхио
Волос
4-2-3-1
АЕК
4-1-3-2

История личных встреч

Волос
АЕК

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
1:3
С
1:0
К
1:0
К
4:2
С
2:2
С
1:3
С
3:2
К
1:3

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
50

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.33
Ожегович Огнен 4 0.27
Ван Веерт Том 4 0.27
Фернандес Пауло 3 0.2
Цоканис Тасос 3 0.2
Баррьентос Жан 2 (1) 0.13
Луна Антонио 1 0.07
Куциас Георгиос 1 0.07
Кноккар Антони 1 (1) 0.07
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 9 (2) 0.6
Гачинович Мийат 4 0.27
Пинеда Орбелин 4 0.27
Араужо Серхио 3 0.2
Амрабат Нордин 3 (2) 0.2
Манталос Петрос 1 0.07
Шиманьски Дамиан 1 0.07
Мукуди Ароль 1 0.07
Митоглу Герасимос 1 0.07
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Рота Лазарос 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшковал Жоау 5 0
Сьелис Христос 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Баррьентос Жан 3 0
Луна Антонио 3 0
Клейман Борис 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Dimitris Metaxas 3 0
Алхо Николай 1 1
Мескида Николас 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Делетич Милош 2 0
Кноккар Антони 2 0
Ожегович Огнен 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Куциас Георгиос 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 4 0
Араужо Серхио 3 0
Элиассон Никлас 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Рота Лазарос 2 0
Амрабат Нордин 1 0
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Волос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
2
Волос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
АЕК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
15
Волос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
АЕК
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

13
15
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
4
31%
4
27%
46-60
4
31%
5
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
67%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

22
30
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
1
5%
3
10%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
4
18%
9
30%
61-75
2
9%
4
13%
76-90

Пропущено

22
5
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
3
14%
0
0%
1-15
6
27%
1
20%
16-30
4
18%
2
40%
31-45
1
5%
1
20%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0
Волос - ПАС Янина 2:1 Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3
АЕК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0
АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2

Результаты матчей

Волос
АЕК

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Волос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
5
2
1
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
5
3
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
10
5
2
13
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 15 12 3 0 25 - 5 39
2.
АЕК
 15 11 2 2 30 - 5 35
3.
ПАОК
 1:1 15 8 5 2 22 - 11 29
4.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
5.
Волос
 15 7 4 4 21 - 23 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Атромитос
 1:1 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 14 4 4 6 16 - 17 16
9.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
10.
ОФИ
 0:0 15 2 5 8 10 - 22 11
11.
Левадиакос
 15 2 5 8 9 - 18 11
12.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
13.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
14.
Ионикос
 15 1 5 9 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 9 7 2 0 12 - 2 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
4.
ПАОК
 1:1 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 1:1 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 7 2 3 2 6 - 7 9
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 0:0 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 3 17
2.
Панатинаикос
 0:0 6 5 1 0 13 - 3 16
3.
ПАОК
 1:1 8 3 4 1 10 - 6 13
4.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 1:1 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 0:0 7 1 3 3 5 - 11 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
ПАОК Оливейра Нелсон 6
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Клейман Борис получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Волос 0:4 АЕК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     