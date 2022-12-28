Тур: 15. Стадион: Караискакис.
5:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолБиэл Пеп
2:0
35' ГолРодригес Хамес
49' Желтая карточкаАндруцос Танасис
50' Желтая карточкаКармона Давид
3:0
68' ГолБакамбу Седрик
71' Желтая карточкаРехис Франсеск
79' Желтая карточкаМ'Вила Янн
4:0
84' ГолРодригес Гарри
86' Желтая карточкаСамассеку Диади
5:0
90' ГолМасурас Гиоргос
90'+3
Ход матча
4'
1:0
35'
2:0
49'
50'
68'
3:0
71'
79'
84'
4:0
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
615 Количество передач 399
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Олимпиакос
Астерас
33 матча
93.9%
6.1%
31 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
120%
0 побед 12 ничьих 1 победа
43 матча
72.1%
20.9%
7%
31 победа 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
39.5%
39.5%
21%
17 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
55.8%
41.9%
2.3%
24 победы 18 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
55
31
Голов в среднем за матч
2.62
1.41
Среднее время на гол
34
63
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
0.55
0.57
Среднее время на гол
165
157
Всего голов
67
43
Голов в среднем за матч
1.56
1
Тотал матчей
2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|5 (1)
|0.33
|Биэл Пеп
|4
|0.27
|Родригес Хамес
|3
|0.2
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.13
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.13
|Фортунис Костас
|2
|0.13
|Родригес Гарри
|2
|0.13
|Масурас Гиоргос
|2
|0.13
|Бухалакис Андреас
|1
|0.07
|Андруцос Танасис
|1
|0.07
|Ранджелович Лазар
|1
|0.07
|Ин-Бом Хван
|0
|0
|Уи-Чжо Хван
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.2
|Рехис Франсеск
|2
|0.13
|Барралес Джеронимо
|1
|0.07
|Гардавски Михаэль
|1
|0.07
|Станко Калеб
|1
|0.07
|Паскуаль Андрес
|1
|0.07
|Бенито Асьер
|1
|0.07
|Костаньо Хосе
|1
|0.07
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
|Риера Адриан
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|М'Вила Янн
|3
|0
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Врусаи Мариус
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Кунде Пьер
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Пипа
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Иглесиас Матиас
|6
|0
|Костаньо Хосе
|6
|0
|Мунафо Хуан
|5
|0
|Жуканович Эрвин
|3
|1
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Тилика Лео
|3
|0
|Рехис Франсеск
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Астерас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
7
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Астерас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
4
Олимпиакос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Астерас
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Пропущено
3
16
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
67%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Забито
27
11
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
3
27%
16-30
8
30%
30%
2
18%
31-45
3
11%
4
36%
46-60
3
11%
1
9%
61-75
7
26%
1
9%
76-90
Пропущено
8
19
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
4
50%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3
Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1
Астерас
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2
Результаты матчей
Олимпиакос
Астерас
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
53
16
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
78
87
312
213
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|12
|3
|0
|25 - 5
|39
|2.
|15
|11
|2
|2
|30 - 5
|35
|3.
|1:1
|15
|8
|5
|2
|22 - 11
|29
|4.
|15
|8
|5
|2
|25 - 10
|29
|5.
|15
|7
|4
|4
|21 - 23
|25
|6.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|7.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|8.
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|9.
|15
|2
|8
|5
|11 - 19
|14
|10.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|10 - 22
|11
|11.
|15
|2
|5
|8
|9 - 18
|11
|12.
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|13.
|14
|1
|6
|7
|6 - 23
|9
|14.
|15
|1
|5
|9
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|12 - 2
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|4.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|7.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|8.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 15
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|7
|0
|5
|2
|6 - 12
|5
|13.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|2.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|8.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|10.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|11.
|8
|0
|4
|4
|2 - 13
|4
|12.
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|6
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4