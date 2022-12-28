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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Олимпиакос
5:0
Конец матча
Астерас
0'
1:0
4' Гол
Биэл Пеп
2:0
35' Гол
Родригес Хамес
49' Желтая карточка
Андруцос Танасис
50' Желтая карточка
Кармона Давид
3:0
68' Гол
Бакамбу Седрик
71' Желтая карточка
Рехис Франсеск
79' Желтая карточка
М'Вила Янн
4:0
84' Гол
Родригес Гарри
86' Желтая карточка
Самассеку Диади
5:0
90' Гол
Масурас Гиоргос
90'+3
91
Пасхалакис
Александрос
14
Андруцос
Танасис
15
Папастатопулос
Сократис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
10
Родригес
Хамес
7
Фортунис
Костас
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Христос
Тасулис
11
Рехис
Франсеск
29
Альварес
Федерико
73
Бартоло
Хулиан
28
Домингес
Хуан
7
Тилика
Лео
9
Барралес
Джеронимо
Олимпиакос
4-2-3-1
Астерас
4-4-2

История личных встреч

Олимпиакос
Астерас

33 матча

93.9%
6.1%
31 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

120%
0 побед 12 ничьих 1 победа

43 матча

72.1%
20.9%
7%
31 победа 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

39.5%
39.5%
21%
17 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.8%
41.9%
2.3%
24 победы 18 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
3:0
С
0:5
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
К
2:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:2
К
1:1
К
5:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
2:1
КГ
0:1
КГ
4:0
С
2:0
КГ
1:3
С
0:1
С
1:0
С
7:2
С
2:0
С
0:1
К
0:1
С
3:0
С
1:3
С
3:0
К
2:1
К
2:2
С
0:1
С
3:1
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

55
31

Голов в среднем за матч

2.62
1.41

Среднее время на гол

34
63

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.55
0.57

Среднее время на гол

165
157

Всего голов

67
43

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 5 (1) 0.33
Биэл Пеп 4 0.27
Родригес Хамес 3 0.2
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.13
Вальбуэна Матьё 2 0.13
Фортунис Костас 2 0.13
Родригес Гарри 2 0.13
Масурас Гиоргос 2 0.13
Бухалакис Андреас 1 0.07
Андруцос Танасис 1 0.07
Ранджелович Лазар 1 0.07
Ин-Бом Хван 0 0
Уи-Чжо Хван 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 3 (1) 0.2
Рехис Франсеск 2 0.13
Барралес Джеронимо 1 0.07
Гардавски Михаэль 1 0.07
Станко Калеб 1 0.07
Паскуаль Андрес 1 0.07
Бенито Асьер 1 0.07
Костаньо Хосе 1 0.07
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Вила Янн 3 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Врусаи Мариус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Кунде Пьер 1 0
Ба Уссейну 1 0
Биэл Пеп 1 0
Пипа 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 6 0
Иглесиас Матиас 6 0
Костаньо Хосе 6 0
Мунафо Хуан 5 0
Жуканович Эрвин 3 1
Барралес Джеронимо 3 0
Паскуаль Андрес 3 0
Тилика Лео 3 0
Рехис Франсеск 2 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Кармона Давид 1 0
Риера Адриан 1 0
Georgios Kosteas 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Астерас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
7
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Астерас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
4
Олимпиакос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Астерас
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Пропущено

3
16
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
67%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Забито

27
11
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
3
27%
16-30
8
30%
30%
2
18%
31-45
3
11%
4
36%
46-60
3
11%
1
9%
61-75
7
26%
1
9%
76-90

Пропущено

8
19
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
4
50%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3
Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1
Астерас
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2

Результаты матчей

Олимпиакос
Астерас

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
5
3
1.5
1
6
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
8
8
7
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 15 12 3 0 25 - 5 39
2.
АЕК
 15 11 2 2 30 - 5 35
3.
ПАОК
 1:1 15 8 5 2 22 - 11 29
4.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
5.
Волос
 15 7 4 4 21 - 23 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Атромитос
 1:1 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 14 4 4 6 16 - 17 16
9.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
10.
ОФИ
 0:0 15 2 5 8 10 - 22 11
11.
Левадиакос
 15 2 5 8 9 - 18 11
12.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
13.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
14.
Ионикос
 15 1 5 9 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 9 7 2 0 12 - 2 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
4.
ПАОК
 1:1 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 1:1 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 7 2 3 2 6 - 7 9
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 0:0 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 3 17
2.
Панатинаикос
 0:0 6 5 1 0 13 - 3 16
3.
ПАОК
 1:1 8 3 4 1 10 - 6 13
4.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 1:1 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 0:0 7 1 3 3 5 - 11 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
ПАОК Оливейра Нелсон 6
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Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
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