Тур: 16. Стадион: Вефа.
4:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолОздоев Магомед
1:1
20' ГолБартра Марк
2:1
34' ГолБорини Фабио
43' Желтая карточкаКолли Эбрима
45' Красная карточкаБартра Марк
56' Вторая желтая карточкаКолли Эбрима
62' Желтая карточкаОздоев Магомед
3:1
67' ГолРиччи Матео
77' Желтая карточкаДиань Мбайе
4:1
87' ГолКуасси Жан
90' Желтая карточкаЯзыджи Юсуф
90'+11
Ход матча
6'
1:0
20'
1:1
34'
2:1
43'
45'
56'
62'
62'
67'
3:1
77'
81'
87'
4:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
337 Количество передач 740
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
19
Колли
Эбрима
16
Борини
Фабио
13
Уго
Витор
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
-
70 Куасси ЖанПолузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
11 Фрей КеримНападающий
-
13 Казим-КазимНападающий
-
17 Онур СамедНападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
30 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|9 (1)
|0.6
|Диань Мбайе
|7 (2)
|0.47
|Куасси Жан
|3
|0.2
|Бираски Давиде
|2
|0.13
|Rayyan Baniya
|2
|0.13
|Колли Эбрима
|1
|0.07
|Оздоев Магомед
|1
|0.07
|Дурсун Салих
|1
|0.07
|Риччи Матео
|1
|0.07
|Колкер Стивен
|1
|0.07
|Кападжак Бурак
|1
|0.07
|Эркин Джанер
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|5 (1)
|0.33
|Бакасетас Тасос
|4 (4)
|0.27
|Барди Энис
|3
|0.2
|Макси Гомес
|2
|0.13
|Бартра Марк
|2
|0.13
|Бозок Умут
|2
|0.13
|Корнелиус Андреас
|1
|0.07
|Гамшик Марек
|1
|0.07
|Денсвил Стефано
|1
|0.07
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.07
|Джанини Жорже
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Юнювар Наджи
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шукуров Отабек
|5
|1
|Оздоев Магомед
|6
|0
|Колли Эбрима
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Дурсун Салих
|4
|0
|Диань Мбайе
|3
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|3
|0
|Эркин Джанер
|2
|0
|Вивиано Эмильяно
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|Угур Аднан
|0
|1
|Муса Ахмед
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Куасси Жан
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартра Марк
|4
|1
|Бакасетас Тасос
|5
|0
|Трезеге
|5
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Уго Витор
|3
|0
|Макси Гомес
|3
|0
|Языджи Юсуф
|1
|1
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Бозок Умут
|2
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Токёз Дорукхан
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Трабзонспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
9
Фатих Карагюмрюк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Трабзонспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
3
9
Фатих Карагюмрюк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Трабзонспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
1
Волевые поражения
10
18
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
16%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
4
29%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
5
38%
3
20%
61-75
2
15%
5
33%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
18%
3
33%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
16
4
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
19%
2
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
30
23
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
5
17%
4
17%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
6
20%
6
26%
76-90
Пропущено
29
19
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
14%
5
26%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
5
17%
3
16%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
7
24%
3
16%
61-75
5
17%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 0:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гёзтепе 3:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 3:0 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2
Трабзонспор - Хулл 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:4
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
4:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
53
34
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
53
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
87
87
69
114
312
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|7 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7