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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
4:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
1:0
6' Гол
Оздоев Магомед
1:1
20' Гол
Бартра Марк
2:1
34' Гол
Борини Фабио
43' Желтая карточка
Колли Эбрима
45' Красная карточка
Бартра Марк
56' Вторая желтая карточка
Колли Эбрима
62' Желтая карточка
Оздоев Магомед
3:1
67' Гол
Риччи Матео
77' Желтая карточка
Диань Мбайе
4:1
87' Гол
Куасси Жан
90' Желтая карточка
Языджи Юсуф
90'+11

Ход матча

6'
Оздоев Магомед
(Борини Фабио)
1:0
20'
1:1
Бартра Марк
(Макси Гомес)
34'
Борини Фабио
(Колли Эбрима)
2:1
43'
Колли Эбрима
 
45'
 
Бартра Марк
46'
 
Стрюгер-Ларсен Йенс
Тюркмен Хюсейин
46'
 
Гбамен Жан-Филипп
Сиопис Манолис
50'
 
Джанини Жорже
Вишча Эдин
56'
Колли Эбрима
 
62'
 
Гамшик Марек
Трезеге
62'
Оздоев Магомед
 
67'
Риччи Матео
(Борини Фабио)
3:1
70'
Куасси Жан
Шукуров Отабек
 
77'
Диань Мбайе
 
78'
Казим-Казим
Диань Мбайе
 
78'
Дурсун Салих
Борини Фабио
 
81'
 
Языджи Юсуф
Уго Витор
87'
Куасси Жан
(Риччи Матео)
4:1
88'
Угур Аднан
Риччи Матео
 
89'
Онур Самед
Мерджан Левент
 
90'
 
Языджи Юсуф

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 337 Количество передач 740
  • 31 Владение мячом, % 69
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
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1
Шен
Батухан
4
Бираски
Давиде
99
Rayyan
Baniya
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
27
Оздоев
Магомед
8
Риччи
Матео
19
Колли
Эбрима
29
Шукуров
Отабек
16
Борини
Фабио
9
Диань
Мбайе
1
Чакыр
Угурджан
4
Тюркмен
Хюсейин
3
Бартра
Марк
13
Уго
Витор
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Сиопис
Манолис
7
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
11
Бакасетас
Тасос
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Трабзонспор
4-1-4-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 9 (1) 0.6
Диань Мбайе 7 (2) 0.47
Куасси Жан 3 0.2
Бираски Давиде 2 0.13
Rayyan Baniya 2 0.13
Колли Эбрима 1 0.07
Оздоев Магомед 1 0.07
Дурсун Салих 1 0.07
Риччи Матео 1 0.07
Колкер Стивен 1 0.07
Кападжак Бурак 1 0.07
Эркин Джанер 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 5 (1) 0.33
Бакасетас Тасос 4 (4) 0.27
Барди Энис 3 0.2
Макси Гомес 2 0.13
Бартра Марк 2 0.13
Бозок Умут 2 0.13
Корнелиус Андреас 1 0.07
Гамшик Марек 1 0.07
Денсвил Стефано 1 0.07
Эмюр Абдулкадир 1 0.07
Джанини Жорже 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Юнювар Наджи 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шукуров Отабек 5 1
Оздоев Магомед 6 0
Колли Эбрима 3 1
Борини Фабио 4 0
Дурсун Салих 4 0
Диань Мбайе 3 0
Николас Лоуренс Анвон 3 0
Эркин Джанер 2 0
Вивиано Эмильяно 2 0
Дурмаз Джимми 2 0
Угур Аднан 0 1
Муса Ахмед 1 0
Бираски Давиде 1 0
Куасси Жан 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартра Марк 4 1
Бакасетас Тасос 5 0
Трезеге 5 0
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Барди Энис 3 0
Уго Витор 3 0
Макси Гомес 3 0
Языджи Юсуф 1 1
Чакыр Угурджан 2 0
Бозок Умут 2 0
Денсвил Стефано 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Токёз Дорукхан 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Трабзонспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
9
Фатих Карагюмрюк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Трабзонспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

3
9
Фатих Карагюмрюк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Трабзонспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

10
18

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
16%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
5
38%
3
20%
61-75
2
15%
5
33%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
18%
3
33%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

16
4
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
19%
2
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

30
23
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
5
17%
4
17%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
6
20%
6
26%
76-90

Пропущено

29
19
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
14%
5
26%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
5
17%
3
16%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
7
24%
3
16%
61-75
5
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3 Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 0:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гёзтепе 3:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 3:0 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2
Трабзонспор - Хулл 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:4
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

4:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
3
4
4
4
2.5
1
6
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
3
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
8
7
6
9
2.5
1
14
3
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 15 10 2 3 40 - 16 32
2.
Галатасарай
 14 9 3 2 25 - 11 30
3.
Истанбул Башакшехир
 15 9 3 3 24 - 16 30
4.
Адана Демирспор
 14 7 6 1 26 - 15 27
5.
Трабзонспор
 15 7 5 3 22 - 20 26
6.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
7.
Бешикташ
 14 6 5 3 27 - 19 23
8.
Кайсериспор
 15 7 2 6 21 - 18 23
9.
Аланьяспор
 16 5 6 5 24 - 27 21
10.
Газиантеп
 14 4 5 5 20 - 20 17
11.
Гиресунспор
 14 4 4 6 14 - 21 16
12.
Фатих Карагюмрюк
 15 4 4 7 29 - 30 16
13.
Анкарагюджю
 15 4 4 7 19 - 23 16
14.
Антальяспор
 14 5 1 8 19 - 25 16
15.
Касымпаша
 15 4 3 8 13 - 26 15
16.
Хатайспор
 15 4 3 8 13 - 27 15
17.
Сивасспор
 15 3 5 7 15 - 20 14
18.
Истанбулспор
 15 3 2 10 15 - 29 11
19.
Умраниеспор
 15 2 4 9 18 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
4.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
5.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
6.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
12.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
14.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
15.
Сивасспор
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 8 2 1 5 7 - 17 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
6.
Фенербахче
 6 3 1 2 14 - 5 10
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
15.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
16.
Хатайспор
 8 2 0 6 4 - 15 6
17.
Аланьяспор
 8 1 3 4 10 - 18 6
18.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 7 1 2 4 11 - 16 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Бешикташ Вегхорст Ваут 7 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
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    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      УДАЛЕНИЕ! - Бартра Марк увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      43'
      Эбрима Колли получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Эбрима Колли сделал результативную передачу.
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