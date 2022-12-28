Тур: 16. Стадион: Necmi Kadioglu Stadyumu.
2:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолПетретта Рауль
1:1
29' ГолЭтеми Вален
38' Желтая карточкаТирпан Микаэль
49' Желтая карточкаIbrahim Yilmaz
49' Желтая карточкаСербест Таркан
51' Желтая карточкаБрума Джеффри
62' Желтая карточкаПетретта Рауль
63' Желтая карточкаMuammer Sarikaya
2:1
78' ГолEmir Gultekin
90'+11
Ход матча
25'
0:1
29'
1:1
38'
49'
49'
51'
62'
63'
78'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 8
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
518 Количество передач 475
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
23
Okan
Erdogan
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Защитник
-
88 Мехремич АдиЗащитник
-
11 Aldin CajicПолузащитник
-
77 Kagan BagisПолузащитник
-
18 Vefa Temel
-
-
-
59 Alp Arda
-
Главный тренер: Fatih Tekke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
-
11 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Yasin Oezcan
-
Главный тренер: Ekrem Orenc
История личных встреч
Истанбулспор
Касымпаша
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
3
Среднее время на гол
72
30
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|5
|0.33
|Топали Етмир
|4
|0.27
|Emir Gultekin
|1
|0.07
|Мехремич Ади
|1
|0.07
|Mehmet Yesil III
|1
|0.07
|Рроца Эдуарт
|1
|0.07
|Яшар Али
|1
|0.07
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баокен Стефан
|3
|0.2
|Хайрадинович Харис
|2
|0.13
|Хадергьонай Флорент
|2 (2)
|0.13
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.07
|Целина Берсант
|1
|0.07
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0.07
|Чифтпынар Садик
|1
|0.07
|Петретта Рауль
|1
|0.07
|Кара Айтач
|0
|0
|Тирпан Микаэль
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|4
|1
|Ibrahim Yilmaz
|3
|0
|Mehmet Yesil III
|3
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Muammer Sarikaya
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Йенсен Давид
|1
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Okan Erdogan
|1
|0
|Топали Етмир
|1
|0
|Яшар Али
|1
|0
|Emir Gultekin
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайрадинович Харис
|5
|0
|Бен Уаннес Мортада
|5
|0
|Эйссерик Валентин
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Чифтпынар Садик
|3
|0
|Фалл Мамаду
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Энгин Ахмет
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Hasan Yesilyurt
|0
|1
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Сербест Таркан
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Yasin Oezcan
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Касымпаша
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
2
Истанбулспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Касымпаша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
16
Волевые поражения
4
3
Истанбулспор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Касымпаша
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
9
5
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
17
10
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
7
41%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
24%
5
50%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
12
17
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
5
29%
29%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Забито
15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
4
27%
4
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
29
27
18 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
10%
2
7%
1-15
8
28%
3
11%
16-30
7
24%
6
22%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
1
3%
5
19%
61-75
7
24%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1
Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1 Истанбулспор - Адана Демирспор 2:3
Касымпаша
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Касымпаша - Сивасспор 1:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Хекимоглу Трабзон 6:1
Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Алтынорду 2:2
Результаты матчей
Истанбулспор
Касымпаша
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
510
312
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|7 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7