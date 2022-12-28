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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Истанбулспор
2:1
Конец матча
Касымпаша
0'
0:1
25' Гол
Петретта Рауль
1:1
29' Гол
Этеми Вален
38' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
49' Желтая карточка
Ibrahim Yilmaz
49' Желтая карточка
Сербест Таркан
51' Желтая карточка
Брума Джеффри
62' Желтая карточка
Петретта Рауль
63' Желтая карточка
Muammer Sarikaya
2:1
78' Гол
Emir Gultekin
90'+11

Ход матча

25'
0:1
Петретта Рауль
29'
Этеми Вален
(Muammer Sarikaya)
1:1
38'
 
Тирпан Микаэль
49'
Ibrahim Yilmaz
 
49'
 
Сербест Таркан
51'
 
Брума Джеффри
62'
 
Петретта Рауль
63'
Muammer Sarikaya
 
65'
 
Хайрадинович Харис
Целина Берсант
78'
 
Баокен Стефан
Койта Бенгали-Фоде
78'
 
Энгин Ахмет
Петретта Рауль
78'
Emir Gultekin
2:1
87'
Бербер Огузхан
Emir Gultekin
 
88'
Mehmet Yesil III
Michael Ologo
 
89'
Aldin Cajic
Рроца Эдуарт
 
89'
 
Yasin Oezcan
Эйссерик Валентин
90'
Яшар Али
Ibrahim Yilmaz
 
90'
Kagan Bagis
Этеми Вален
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 8
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 518 Количество передач 475
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
50
Michael
Ologo
23
Okan
Erdogan
3
Tuncer
Duhan
Aksu
57
Melih
Kabasakal
19
Emir
Gultekin
24
Muammer
Sarikaya
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
9
Ibrahim
Yilmaz
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
5
Брума
Джеффри
15
Сербест
Таркан
28
Петретта
Рауль
13
Эйссерик
Валентин
24
Тирпан
Микаэль
59
Целина
Берсант
7
Фалл
Мамаду
9
Койта
Бенгали-Фоде
12
Бен
Уаннес
Мортада
Истанбулспор
4-1-4-1
Касымпаша
4-3-3

История личных встреч

Истанбулспор
Касымпаша

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
ТМС
1:1
ТМК
1:1
ТМК
3:1
КТ
1:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
3

Среднее время на гол

72
30

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 5 0.33
Топали Етмир 4 0.27
Emir Gultekin 1 0.07
Мехремич Ади 1 0.07
Mehmet Yesil III 1 0.07
Рроца Эдуарт 1 0.07
Яшар Али 1 0.07
Muammer Sarikaya 0 0
Okan Erdogan 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баокен Стефан 3 0.2
Хайрадинович Харис 2 0.13
Хадергьонай Флорент 2 (2) 0.13
Койта Бенгали-Фоде 1 0.07
Целина Берсант 1 0.07
Бен Уаннес Мортада 1 0.07
Чифтпынар Садик 1 0.07
Петретта Рауль 1 0.07
Кара Айтач 0 0
Тирпан Микаэль 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 4 1
Ibrahim Yilmaz 3 0
Mehmet Yesil III 3 0
Tuncer Duhan Aksu 3 0
Этеми Вален 3 0
Muammer Sarikaya 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Michael Ologo 2 0
Йенсен Давид 1 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Okan Erdogan 1 0
Топали Етмир 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайрадинович Харис 5 0
Бен Уаннес Мортада 5 0
Эйссерик Валентин 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Чифтпынар Садик 3 0
Фалл Мамаду 3 0
Петретта Рауль 3 0
Койта Бенгали-Фоде 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Энгин Ахмет 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Hasan Yesilyurt 0 1
Ташкиран Махмут 1 0
Брума Джеффри 1 0
Баокен Стефан 1 0
Кара Айтач 1 0
Сербест Таркан 1 0
Целина Берсант 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Yasin Oezcan 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Касымпаша
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
2
Истанбулспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Касымпаша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
16

Волевые поражения

4
3
Истанбулспор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Касымпаша
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
18

Волевые поражения

9
5

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

17
10
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
7
41%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
24%
5
50%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

12
17
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
5
29%
29%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Забито

15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
4
27%
4
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

29
27
18 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
10%
2
7%
1-15
8
28%
3
11%
16-30
7
24%
6
22%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
1
3%
5
19%
61-75
7
24%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1
Истанбулспор - Этимесгут 3:2 Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1 Истанбулспор - Адана Демирспор 2:3
Касымпаша
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Касымпаша - Сивасспор 1:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Хекимоглу Трабзон 6:1
Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Алтынорду 2:2

Результаты матчей

Истанбулспор
Касымпаша

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 15 10 2 3 40 - 16 32
2.
Галатасарай
 14 9 3 2 25 - 11 30
3.
Истанбул Башакшехир
 15 9 3 3 24 - 16 30
4.
Адана Демирспор
 14 7 6 1 26 - 15 27
5.
Трабзонспор
 15 7 5 3 22 - 20 26
6.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
7.
Бешикташ
 14 6 5 3 27 - 19 23
8.
Кайсериспор
 15 7 2 6 21 - 18 23
9.
Аланьяспор
 16 5 6 5 24 - 27 21
10.
Газиантеп
 14 4 5 5 20 - 20 17
11.
Гиресунспор
 14 4 4 6 14 - 21 16
12.
Фатих Карагюмрюк
 15 4 4 7 29 - 30 16
13.
Анкарагюджю
 15 4 4 7 19 - 23 16
14.
Антальяспор
 14 5 1 8 19 - 25 16
15.
Касымпаша
 15 4 3 8 13 - 26 15
16.
Хатайспор
 15 4 3 8 13 - 27 15
17.
Сивасспор
 15 3 5 7 15 - 20 14
18.
Истанбулспор
 15 3 2 10 15 - 29 11
19.
Умраниеспор
 15 2 4 9 18 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
4.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
5.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
6.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
12.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
14.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
15.
Сивасспор
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 8 2 1 5 7 - 17 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
6.
Фенербахче
 6 3 1 2 14 - 5 10
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
15.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
16.
Хатайспор
 8 2 0 6 4 - 15 6
17.
Аланьяспор
 8 1 3 4 10 - 18 6
18.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 7 1 2 4 11 - 16 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Бешикташ Вегхорст Ваут 7 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
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    • Желтая карточка
      49'
      Ибрахим Йылмаз получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Тирпан Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Muammer Sarikaya сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Этеми Вален бьет в цель!
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Петретта Рауль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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