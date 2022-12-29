Тур: 1.
6:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолСиверио Хавьер
2:0
24' ГолЭррера Борха
3:0
30' ГолОнайндиа Одеи
3:1
36' ГолAaron Evans
55' Желтая карточкаJoe Zoherliana
4:1
73' ГолСиверио Хавьер
5:1
77' ГолЧианесе Джоэль
6:1
80' Гол в свои воротаGaurav Bora
90' Желтая карточкаФилиппото Ромен
90'+4
Ход матча
8'
1:0
24'
2:0
30'
3:0
36'
55'
73'
4:1
77'
79'
80'
6:1
90'
31
Мишра
Акаш
26
Эррера
Борха
13
Gaurav
Bora
24
Aaron
Evans
15
Emil
Benny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Rohit Danu
-
-
-
44 Alex Saji
-
-
13 Biaka
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Gaurav BoraЗащитник
-
24 Aaron EvansЗащитник
- Защитник
-
15 Emil BennyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Jithin M.S
-
-
-
-
-
-
22 Gani Nigam
-
Главный тренер: Vincenzo Alberto Annese
История личных встреч
Хайдарабад
Нортист Юнайтед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
17
Голов в среднем за матч
1.67
4.25
Среднее время на гол
54
21
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
8
19
Голов в среднем за матч
1.14
2.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
78
33
Бомбардиры внутри турнира
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сиверио Хавьер
|4
|0.33
|Нарзари Холичаран
|3
|0.25
|Ясир Мохаммад
|3
|0.25
|Эррера Борха
|3
|0.25
|Огбече Бартоломью
|3
|0.25
|Чианесе Джоэль
|2
|0.17
|João Victor I
|2 (1)
|0.17
|Онайндиа Одеи
|1
|0.08
|Сингх Чингленсана
|1
|0.08
|Hitesh Sharma
|0
|0
|Пуджари Никхил
|0
|0
|Abdul Anjukandan
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хордан Вильмар
|3 (2)
|0.25
|Aaron Evans
|2
|0.17
|Rochharzela Rochharzela
|2
|0.17
|Филиппото Ромен
|1
|0.08
|Дербишир Мэтт
|1
|0.08
|Parthib Gogoi
|1
|0.08
|Гастаньяга Йон
|0
|0
|Gurjinder Kumar
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|0
|0
|Emil Benny
|0
|0
Карточки
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Чингленсана
|3
|0
|Мишра Акаш
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Hitesh Sharma
|2
|0
|João Victor I
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Anuj Kumar
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Gurmeet Singh
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|4
|0
|Michael Jakobsen II
|2
|0
|Mohammed Irshad
|2
|0
|Mashoor Thangalakath
|2
|0
|Joe Zoherliana
|2
|0
|Rochharzela Rochharzela
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Arindam Bhattacharya
|1
|0
|Aaron Evans
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Mirshad Michu
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
Результаты матчей
Хайдарабад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Нортист Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
5
Хайдарабад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
18
Волевые поражения
9
1
Хайдарабад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Нортист Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
18
Волевые поражения
13
6
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
60%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
4
31%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
3
18
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
33%
3
17%
76-90
Забито
23
12
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
6
26%
2
17%
61-75
5
22%
6
50%
76-90
Пропущено
8
31
4 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 11
1
13%
6
19%
1-15
1
13%
5
16%
16-30
2
25%
4
13%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
1
13%
4
13%
61-75
3
38%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0
Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1
Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2
Результаты матчей
Хайдарабад
Нортист Юнайтед
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:7
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:7
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хайдарабад
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
15
25
15
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
66
111
57
111
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|8.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|6 (3)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (3)
|АТК
|Петратос Димитри
|5 (6)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Гоа
|Бедия Эду
|1 3
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|4
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|4