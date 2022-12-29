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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Хайдарабад
6:1
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
1:0
8' Гол
Сиверио Хавьер
2:0
24' Гол
Эррера Борха
3:0
30' Гол
Онайндиа Одеи
3:1
36' Гол
Aaron Evans
55' Желтая карточка
Joe Zoherliana
4:1
73' Гол
Сиверио Хавьер
5:1
77' Гол
Чианесе Джоэль
6:1
80' Гол в свои ворота
Gaurav Bora
90' Желтая карточка
Филиппото Ромен
90'+4
1
Gurmeet
Singh
27
Пуджари
Никхил
16
Онайндиа
Одеи
29
Nim
Dorjee
Tamang
31
Мишра
Акаш
18
Hitesh
Sharma
26
Эррера
Борха
10
Ясир
Мохаммад
20
Огбече
Бартоломью
19
Нарзари
Холичаран
99
Сиверио
Хавьер
32
Mirshad
Michu
14
Joe
Zoherliana
13
Gaurav
Bora
24
Aaron
Evans
3
Tondonba
Singh
15
Emil
Benny
26
Sehenaj
Singh
43
Pragyan
Sundar
Gogoi
7
Rochharzela
Rochharzela
9
Хордан
Вильмар
10
Филиппото
Ромен
Хайдарабад
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Хайдарабад
Нортист Юнайтед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СИ
0:3
СИ
0:5
СИ
5:1
СИ
0:0
СИ
2:4
СИ
1:5
СИ
0:1

Голы

Всего голов

5
17

Голов в среднем за матч

1.67
4.25

Среднее время на гол

54
21

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

8
19

Голов в среднем за матч

1.14
2.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

78
33

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сиверио Хавьер 4 0.33
Нарзари Холичаран 3 0.25
Ясир Мохаммад 3 0.25
Эррера Борха 3 0.25
Огбече Бартоломью 3 0.25
Чианесе Джоэль 2 0.17
João Victor I 2 (1) 0.17
Онайндиа Одеи 1 0.08
Сингх Чингленсана 1 0.08
Hitesh Sharma 0 0
Пуджари Никхил 0 0
Abdul Anjukandan 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хордан Вильмар 3 (2) 0.25
Aaron Evans 2 0.17
Rochharzela Rochharzela 2 0.17
Филиппото Ромен 1 0.08
Дербишир Мэтт 1 0.08
Parthib Gogoi 1 0.08
Гастаньяга Йон 0 0
Gurjinder Kumar 0 0
Imran Khan 0 0
Pragyan Sundar Gogoi 0 0
Emil Benny 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Чингленсана 3 0
Мишра Акаш 3 0
Онайндиа Одеи 2 0
Сиверио Хавьер 2 0
Hitesh Sharma 2 0
João Victor I 1 0
Sahil Tavora 1 0
Anuj Kumar 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Gurmeet Singh 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 4 0
Michael Jakobsen II 2 0
Mohammed Irshad 2 0
Mashoor Thangalakath 2 0
Joe Zoherliana 2 0
Rochharzela Rochharzela 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Arindam Bhattacharya 1 0
Aaron Evans 1 0
Gani Nigam 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Mirshad Michu 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Нортист Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
5
Хайдарабад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
18

Волевые поражения

9
1
Хайдарабад
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Нортист Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
18

Волевые поражения

13
6

Голы по времени матча

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
60%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
4
31%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

3
18
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
33%
3
17%
76-90

Забито

23
12
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
6
26%
2
17%
61-75
5
22%
6
50%
76-90

Пропущено

8
31
4 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 11
1
13%
6
19%
1-15
1
13%
5
16%
16-30
2
25%
4
13%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
1
13%
4
13%
61-75
3
38%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0
Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1
Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2

Результаты матчей

Хайдарабад
Нортист Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:7
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:7
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
1
11
5
7
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 12 9 1 2 24 - 7 28
2.
Мумбаи Сити
 11 8 3 0 32 - 11 27
3.
АТК
 12 7 2 3 17 - 12 23
4.
Керала Бластерс
 11 7 1 3 19 - 14 22
5.
Гоа
 12 6 1 5 20 - 16 19
6.
Дели Динамос
 11 6 1 4 15 - 15 19
7.
Ченнаин
 11 4 2 5 21 - 23 14
8.
Бенгалуру
 11 3 1 7 7 - 15 10
9.
Ист Бенгал
 10 3 0 7 11 - 19 9
10.
Джамшедпур
 11 1 2 8 8 - 19 5
11.
Нортист Юнайтед
 12 1 0 11 10 - 33 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
АТК
 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
5.
Керала Бластерс
 6 4 0 2 12 - 11 12
6.
Гоа
 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 10 4
10.
Нортист Юнайтед
 6 1 0 5 6 - 19 3
11.
Ист Бенгал
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Хайдарабад
 5 4 0 1 10 - 2 12
3.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Ченнаин
 5 3 0 2 13 - 9 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Гоа
 7 2 1 4 9 - 13 7
8.
Дели Динамос
 6 2 0 4 7 - 11 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 5 0 1 4 2 - 9 1
11.
Нортист Юнайтед
 6 0 0 6 4 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 6 (3)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (3)
АТК Петратос Димитри 5 (6)
Гоа Noah Sadaoui 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Гоа Бедия Эду 1 3
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
АТК Хэмилл Брендан 4
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 4
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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