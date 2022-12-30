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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 20'
Брисбен Роар
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Брисбен Роар
3.15
3.62
3.32
Все Коэффициенты
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
88
Килкенни
Нил
7
Думбия
Тонго
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
99
Прийович
Александар
23
Jordan
Holmes
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
6
Чапман
Коннор
28
Joseph
Knowles
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
3
Кортни-Перкинс
Джордан
13
Хор
Генри
10
Милеуснич
Никола
17
Армиенто
Карло
Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

2:3
AЛ(
1:0
2:1
1:0
0:1
0:1
0:2

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.14

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
78

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рисдон Джош 2 0.22
Прийович Александар 2 0.22
Nicolas Milanovic 2 0.22
Пэйн Коннор 1 0.11
Килкенни Нил 1 0.11
Диаманти Алессандро 1 0.11
Тратт Джейкоб 1 0.11
Уэлс Лаклан 1 0.11
Троизи Джеймс 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Уэнзел-Холлс Дилан 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Остин Чарльз 1 0.14
Милеуснич Никола 1 0.14
Армиенто Карло 1 0.14
Невилл Скотт 0 0
Joseph Knowles 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 6 0
Лакруа Лео 3 1
Топор-Стэнли Николай 1 2
Nicolas Milanovic 3 0
Троизи Джеймс 2 0
Килкенни Нил 1 0
Думбия Тонго 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Имаи Томоки 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невилл Скотт 2 0
Jordan Holmes 0 1
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Чапман Коннор 1 0
Joseph Knowles 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Трюин Кай 1 0
Cyrus Dehmie 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
1
Вестерн Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

12
3
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
4
33%
1
33%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
15%
2
50%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед 58 - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 6 5 1 0 14 - 3 16
2.
Макартур
 8 4 2 2 13 - 10 14
3.
Централ Кост Маринерс
 8 4 1 3 17 - 11 13
4.
Вестерн Юнайтед
 0:0 9 3 2 4 11 - 14 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 6 - 6 11
6.
Веллингтон Феникс
 8 2 4 2 16 - 14 10
7.
Ньюкасл Джетс
 6 3 0 3 6 - 8 9
8.
Брисбен Роар
 0:0 7 1 5 1 3 - 4 8
9.
Сидней
 6 2 1 3 11 - 13 7
10.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Мельбурн Виктори
 5 1 1 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Централ Кост Маринерс
 5 3 0 2 12 - 8 9
3.
Вестерн Юнайтед
 0:0 5 2 2 1 4 - 4 8
4.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аделаида Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Брисбен Роар
 0:0 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 5 2 2 1 8 - 7 8
2.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Брисбен Роар
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Вестерн Юнайтед
 0:0 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 8
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 3 (3)
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Сидней Мак Роберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Вестерн Юнайтед Топор-Стэнли Николай 2 1
Макартур Нун Крэйг 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Брисбен Роар
3.15
3.62
3.32
Все Коэффициенты
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