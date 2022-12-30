Тур: 10. Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Первый тайм: 20'
0'
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
13
Хор
Генри
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
29 Cyrus Dehmie
-
-
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.75
Среднее время на гол
135
51
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1.14
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
78
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рисдон Джош
|2
|0.22
|Прийович Александар
|2
|0.22
|Nicolas Milanovic
|2
|0.22
|Пэйн Коннор
|1
|0.11
|Килкенни Нил
|1
|0.11
|Диаманти Алессандро
|1
|0.11
|Тратт Джейкоб
|1
|0.11
|Уэлс Лаклан
|1
|0.11
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Остин Чарльз
|1
|0.14
|Милеуснич Никола
|1
|0.14
|Армиенто Карло
|1
|0.14
|Невилл Скотт
|0
|0
|Joseph Knowles
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|6
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Топор-Стэнли Николай
|1
|2
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Думбия Тонго
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|2
|0
|Jordan Holmes
|0
|1
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
3
1
Вестерн Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
5
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
12
3
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
4
33%
1
33%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
15%
2
50%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед 58 - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|3.
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|4.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|6.
|8
|2
|4
|2
|16 - 14
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|8.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|9.
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|10.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|8
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|3 (3)
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Вестерн Юнайтед
|Топор-Стэнли Николай
|2 1
|Макартур
|Нун Крэйг
|4