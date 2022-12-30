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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Ист Бенгал
1:0
Перерыв
Бенгалуру
0'
15' Желтая карточка
Перес Пабло
18' Желтая карточка
Сингх Суреш
1:0
39' Пенальти
Cleiton Silva
39' Желтая карточка
Хави Эрнандес

Ход матча

15'
 
Перес Пабло
18'
 
Сингх Суреш
39'
Cleiton Silva
1:0
39'
 
Хави Эрнандес
Лучшие коэффициенты
Ист Бенгал
Ничья
Бенгалуру
3.63
3.20
3.55
Все Коэффициенты
25
Suvam
Sen
19
Ankit
Mukherjee
4
Ivan
Garrido
III
5
Lalchungnunga
17
Jerry
Lalrinzuala
11
Suhair
Vadakkepeedika
15
Mobashir
Rahman
24
О'Доэрти
Джордан
29
Naorem
Singh
14
Alex
XXV
10
Cleiton
Silva
1
Сандху
Гурприт
5
Алан
Коста
3
Джинган
Сандеш
2
Parag
Satish
25
Namgyal
Bhutia
32
Naorem
Roshan
Singh
8
Сингх
Суреш
10
Хави
Эрнандес
II
23
Перес
Пабло
III
22
Кришна
Рой
11
Чхетри
Сунил
Ист Бенгал
Бенгалуру

История личных встреч

Ист Бенгал
Бенгалуру

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
0:2
СИ
0:1
ИЛ
1:3
ИЛ
2:1
ИЛ
3:1
ИЛ
0:1
ИЛ
3:0
ИЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.17

Среднее время на гол

150
77

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Тотал матчей

2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

90
82

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 6 (2) 0.55
Naorem Singh 1 0.09
Suhair Vadakkepeedika 1 0.09
Thongkhoseim Haokip 1 0.09
Alex XXV 1 0.09
О'Доэрти Джордан 1 0.09
Кириаку Харис 1 0.09
Mobashir Rahman 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 3 0.25
Кришна Рой 1 0.08
Алан Коста 1 0.08
Danish Farooq Bhat 1 0.08
Чхетри Сунил 1 (1) 0.08
Сингх Уданта 0 0
Sivasakthi Narayanan 0 0

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lalchungnunga 3 0
Suhair Vadakkepeedika 3 0
Голуи Сартхак 1 1
Cleiton Silva 2 0
Ivan Garrido III 2 0
Jerry Lalrinzuala 2 0
Souvik Chakraborty 1 0
Thongkhoseim Haokip 1 0
Кириаку Харис 1 0
Сингх Камалджит 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Naorem Singh 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес II 3 0
Джинган Сандеш 3 0
Сингх Суреш 3 0
Parag Satish 2 0
Перес Пабло III 1 0
Сандху Гурприт 1 0
Сингх Уданта 1 0
Rohit Kumar 1 0
Naorem Roshan Singh 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бенгалуру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Ист Бенгал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Бенгалуру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

7
2
Ист Бенгал
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Бенгалуру
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

10
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
4
40%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
18%
3
38%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

19
14
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
6
32%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4
Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1
Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1

Результаты матчей

Ист Бенгал
Бенгалуру

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
6
3
7
1.5
2
9
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 12 9 1 2 24 - 7 28
2.
Мумбаи Сити
 11 8 3 0 32 - 11 27
3.
АТК
 12 7 2 3 17 - 12 23
4.
Керала Бластерс
 11 7 1 3 19 - 14 22
5.
Гоа
 12 6 1 5 20 - 16 19
6.
Дели Динамос
 11 6 1 4 15 - 15 19
7.
Ченнаин
 11 4 2 5 21 - 23 14
8.
Ист Бенгал
 1:0 11 4 0 7 12 - 19 12
9.
Бенгалуру
 0:1 12 3 1 8 7 - 16 10
10.
Джамшедпур
 11 1 2 8 8 - 19 5
11.
Нортист Юнайтед
 12 1 0 11 10 - 33 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
АТК
 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 15 - 5 14
4.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
5.
Керала Бластерс
 6 4 0 2 12 - 11 12
6.
Гоа
 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бенгалуру
 0:1 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 10 4
10.
Ист Бенгал
 1:0 5 1 0 4 4 - 10 3
11.
Нортист Юнайтед
 6 1 0 5 6 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Хайдарабад
 5 4 0 1 10 - 2 12
3.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Ченнаин
 5 3 0 2 13 - 9 9
5.
Ист Бенгал
 1:0 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Гоа
 7 2 1 4 9 - 13 7
8.
Дели Динамос
 6 2 0 4 7 - 11 6
9.
Бенгалуру
 0:1 7 1 1 5 5 - 11 4
10.
Джамшедпур
 5 0 1 4 2 - 9 1
11.
Нортист Юнайтед
 6 0 0 6 4 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 6 (3)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (3)
АТК Петратос Димитри 5 (6)
Гоа Noah Sadaoui 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Гоа Бедия Эду 1 3
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
АТК Хэмилл Брендан 4
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Хави Эрнандес II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Cleiton Silva из команды Ист Бенгал забивает с точки!
  • Желтая карточка
    18'
    Сингх Суреш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Перес Пабло III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ист Бенгал
Ничья
Бенгалуру
3.63
3.20
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ист Бенгал 1:0 Бенгалуру онлайн

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