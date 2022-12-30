Тур: 1.
1:0
Перерыв
0'
15' Желтая карточкаПерес Пабло
18' Желтая карточкаСингх Суреш
1:0
39' ПенальтиCleiton Silva
39' Желтая карточкаХави Эрнандес
Ход матча
15'
18'
39'
1:0
39'
25
Suvam
Sen
29
Naorem
Singh
14
Alex
XXV
22
Кришна
Рой
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
-
25 Suvam SenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Naorem SinghПолузащитник
-
14 Alex XXVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Pawan Kumar2
-
33 Pritam Singh
-
37 Tuhin Das
-
Главный тренер: Stephen Constantine
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Перес ПаблоПолузащитник
-
22 Кришна РойНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
-
33 Prabir DasЗащитник
-
21 Сингх УдантаНападающий
-
30 Lara Sharma
-
-
-
-
-
18 Rohit Kumar
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
История личных встреч
Ист Бенгал
Бенгалуру
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.17
Среднее время на гол
150
77
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
90
82
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|6 (2)
|0.55
|Naorem Singh
|1
|0.09
|Suhair Vadakkepeedika
|1
|0.09
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0.09
|Alex XXV
|1
|0.09
|О'Доэрти Джордан
|1
|0.09
|Кириаку Харис
|1
|0.09
|Mobashir Rahman
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|3
|0.25
|Кришна Рой
|1
|0.08
|Алан Коста
|1
|0.08
|Danish Farooq Bhat
|1
|0.08
|Чхетри Сунил
|1 (1)
|0.08
|Сингх Уданта
|0
|0
|Sivasakthi Narayanan
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lalchungnunga
|3
|0
|Suhair Vadakkepeedika
|3
|0
|Голуи Сартхак
|1
|1
|Cleiton Silva
|2
|0
|Ivan Garrido III
|2
|0
|Jerry Lalrinzuala
|2
|0
|Souvik Chakraborty
|1
|0
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
|Сингх Камалджит
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Naorem Singh
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес II
|3
|0
|Джинган Сандеш
|3
|0
|Сингх Суреш
|3
|0
|Parag Satish
|2
|0
|Перес Пабло III
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Rohit Kumar
|1
|0
|Naorem Roshan Singh
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бенгалуру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Ист Бенгал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Бенгалуру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
7
2
Ист Бенгал
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Бенгалуру
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
10
5
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
4
40%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
18%
3
38%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
19
14
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
6
32%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4
Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1
Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1
Результаты матчей
Ист Бенгал
Бенгалуру
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
56
37
29
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|24 - 7
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|32 - 11
|27
|3.
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|4.
|11
|7
|1
|3
|19 - 14
|22
|5.
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|6.
|11
|6
|1
|4
|15 - 15
|19
|7.
|11
|4
|2
|5
|21 - 23
|14
|8.
|1:0
|11
|4
|0
|7
|12 - 19
|12
|9.
|0:1
|12
|3
|1
|8
|7 - 16
|10
|10.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|11.
|12
|1
|0
|11
|10 - 33
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|12 - 11
|12
|6.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|7.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|2 - 5
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|10.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|11.
|6
|1
|0
|5
|6 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|8.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|6 (3)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (3)
|АТК
|Петратос Димитри
|5 (6)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Гоа
|Бедия Эду
|1 3
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|4
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|4