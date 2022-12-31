  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
1:0
Первый тайм: 32'
Мельбурн Виктори

Ход матча

11'
Каммингс Джейсон
(Роу Сторм)
1:0
29'
 
Нигро Стефан
Икономидис Крис
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Мельбурн Виктори
3.10
9.80
2.20
Все Коэффициенты
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
13
Harrison
Steele
14
Куол
Гаранг
9
Каммингс
Джейсон
98
Marco
Tulio1
1
Matt
Acton
2
Герия
Джейсон
5
Спиранович
Мэттью
6
Броксхэм
Ли
7
Икономидис
Крис
3
Кадете
28
William
Wilson
4
Rai
IV
22
Бриммер
Джейк
17
Нани
Луиш
11
Фолами
Бен
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа

43 матча

20.9%
27.9%
51.2%
9 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

23.3%
46.5%
30.2%
10 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.3%
27.9%
48.8%
10 побед 12 ничьих 21 победа

История матчей

1:1
AЛ(
1:0
КФ
2:1
1:1
1:1
2:3
3:2
2:1
2:3
4:1
5:2
1:1
1:1
1:0
0:3
4:1
0:2
3:3
2:1
3:1
2:1
0:3
3:1
1:3
0:0
1:0
6:2
1:1
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
0:4
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:5
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.43
1.27

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

2.05
1.76

Среднее время на гол

44
51

Всего голов

75
65

Голов в среднем за матч

1.74
1.51

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

51
59

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 4 0.44
Силвера Самуэл 3 0.33
Куол Гаранг 2 (1) 0.22
Marco Tulio1 2 0.22
Michael Ruhs 2 0.22
Beni Nkololo 2 (1) 0.22
Айонго Пол 1 0.11
Jacob Farrell 1 0.11
Даниель Холл 1 0.11
Роу Сторм 0 0
Brian Kaltak 0 0
Балар Максимильен 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икономидис Крис 1 0.17
Бриллант Джошуа 1 0.17
Д'Агостино Николас 1 0.17
Нани Луиш 0 0
Фолами Бен 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 3 1
Beni Nkololo 3 0
Harrison Steele 3 0
Куол Гаранг 3 0
Kelechi 2 0
Силвера Самуэл 2 0
Jacob Farrell 2 0
Вукович Дэнни 1 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Айонго Пол 1 0
Michael Ruhs 1 0
Marco Tulio1 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Nectarios Triantis 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бриллант Джошуа 2 1
Rai IV 2 0
Нани Луиш 1 0
Кадете 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Икономидис Крис 1 0
Нигро Стефан 1 0
Д'Агостино Николас 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
0
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
0
Централ Кост Маринерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мельбурн Виктори
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

9
0

Голы по времени матча

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
42%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
4
4 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
2
11%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
8
44%
1
25%
61-75
5
28%
1
25%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
1
4
6
2
1.5
1
4
3
5
2.5
1
4
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 6 5 1 0 14 - 3 16
2.
Централ Кост Маринерс
 1:0 9 5 1 3 18 - 11 16
3.
Макартур
 8 4 2 2 13 - 10 14
4.
Вестерн Юнайтед
 9 3 2 4 12 - 15 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 6 - 6 11
6.
Веллингтон Феникс
 8 2 4 2 16 - 14 10
7.
Ньюкасл Джетс
 6 3 0 3 6 - 8 9
8.
Брисбен Роар
 7 1 5 1 4 - 5 8
9.
Сидней
 6 2 1 3 11 - 13 7
10.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Мельбурн Виктори
 0:1 6 1 1 4 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 1:0 6 4 0 2 13 - 8 12
2.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аделаида Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 5 2 2 1 8 - 7 8
2.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Брисбен Роар
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Централ Кост Маринерс
 1:0 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 8
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 4 (3)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Вестерн Юнайтед Прийович Александар 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Вестерн Юнайтед Топор-Стэнли Николай 2 1
Макартур Нун Крэйг 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Мельбурн Виктори
3.10
9.80
2.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Централ Кост Маринерс 1:0 Мельбурн Виктори онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 