Тур: 10. Стадион: Industree Group Stadium.
2:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолКаммингс Джейсон
1:1
39' ГолКадете
2:1
53' ГолКаммингс Джейсон
56' Желтая карточкаБроксхэм Ли
67' Желтая карточкаБриммер Джейк
90' Желтая карточкаСилвера Самуэл
90' Желтая карточкаNick Montgomery
90'+7
Ход матча
11'
1:0
53'
2:1
56'
67'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Обе забьют – да
15
Роу
Сторм
11
Beni
Nkololo
14
Куол
Гаранг
98
Marco
Tulio1
3
Кадете
4
Rai
IV
17
Нани
Луиш
11
Фолами
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куол ГарангПолузащитник
- Нападающий
-
98 Marco Tulio1Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Michael Ruhs
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишНападающий
-
11 Фолами БенНападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ahmad Taleb
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа
43 матча
20.9%
27.9%
51.2%
9 побед 12 ничьих 22 победы
Первый тайм
23.3%
46.5%
30.2%
10 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.3%
27.9%
48.8%
10 побед 12 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.43
1.27
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
2.05
1.76
Среднее время на гол
44
51
Всего голов
75
65
Голов в среднем за матч
1.74
1.51
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
51
59
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|5
|0.56
|Силвера Самуэл
|3
|0.33
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.22
|Marco Tulio1
|2
|0.22
|Michael Ruhs
|2
|0.22
|Beni Nkololo
|2 (1)
|0.22
|Айонго Пол
|1
|0.11
|Jacob Farrell
|1
|0.11
|Даниель Холл
|1
|0.11
|Brian Kaltak
|0
|0
|Роу Сторм
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икономидис Крис
|1
|0.17
|Кадете
|1
|0.17
|Бриллант Джошуа
|1
|0.17
|Д'Агостино Николас
|1
|0.17
|Нани Луиш
|0
|0
|Rai IV
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|3
|1
|Beni Nkololo
|3
|0
|Силвера Самуэл
|3
|0
|Harrison Steele
|3
|0
|Куол Гаранг
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Nick Montgomery
|2
|0
|Jacob Farrell
|2
|0
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Michael Ruhs
|1
|0
|Marco Tulio1
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Nectarios Triantis
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Броксхэм Ли
|2
|0
|Rai IV
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Кадете
|1
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
1
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
0
Централ Кост Маринерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Мельбурн Виктори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
9
1
Голы по времени матча
Забито
14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
1
25%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
22%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
5
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
20%
16-30
2
10%
2
40%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
8
40%
1
20%
61-75
5
25%
1
20%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
24
72
15
36
15
18
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|8
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Прийович Александар
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Вестерн Юнайтед
|Топор-Стэнли Николай
|2 1
|Макартур
|Нун Крэйг
|4