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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
2:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
11' Гол
Каммингс Джейсон
1:1
39' Гол
Кадете
2:1
53' Гол
Каммингс Джейсон
56' Желтая карточка
Броксхэм Ли
67' Желтая карточка
Бриммер Джейк
90' Желтая карточка
Силвера Самуэл
90' Желтая карточка
Nick Montgomery
90'+7
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
13
Harrison
Steele
14
Куол
Гаранг
9
Каммингс
Джейсон
98
Marco
Tulio1
1
Matt
Acton
2
Герия
Джейсон
5
Спиранович
Мэттью
6
Броксхэм
Ли
7
Икономидис
Крис
3
Кадете
28
William
Wilson
4
Rai
IV
22
Бриммер
Джейк
17
Нани
Луиш
11
Фолами
Бен
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 21 победа

43 матча

20.9%
27.9%
51.2%
9 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

23.3%
46.5%
30.2%
10 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.3%
27.9%
48.8%
10 побед 12 ничьих 21 победа

История матчей

1:1
AЛ(
1:0
КФ
2:1
1:1
1:1
2:3
3:2
2:1
2:3
4:1
5:2
1:1
1:1
1:0
0:3
4:1
0:2
3:3
2:1
3:1
2:1
0:3
3:1
1:3
0:0
1:0
6:2
1:1
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
0:4
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:5
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.43
1.27

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

2.05
1.76

Среднее время на гол

44
51

Всего голов

75
65

Голов в среднем за матч

1.74
1.51

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

51
59

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 5 0.56
Силвера Самуэл 3 0.33
Куол Гаранг 2 (1) 0.22
Marco Tulio1 2 0.22
Michael Ruhs 2 0.22
Beni Nkololo 2 (1) 0.22
Айонго Пол 1 0.11
Jacob Farrell 1 0.11
Даниель Холл 1 0.11
Brian Kaltak 0 0
Роу Сторм 0 0
Балар Максимильен 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икономидис Крис 1 0.17
Кадете 1 0.17
Бриллант Джошуа 1 0.17
Д'Агостино Николас 1 0.17
Нани Луиш 0 0
Rai IV 0 0
Фолами Бен 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 3 1
Beni Nkololo 3 0
Силвера Самуэл 3 0
Harrison Steele 3 0
Куол Гаранг 3 0
Kelechi 2 0
Nick Montgomery 2 0
Jacob Farrell 2 0
Вукович Дэнни 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Айонго Пол 1 0
Michael Ruhs 1 0
Marco Tulio1 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Nectarios Triantis 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бриллант Джошуа 2 1
Броксхэм Ли 2 0
Rai IV 2 0
Нани Луиш 1 0
Кадете 1 0
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Икономидис Крис 1 0
Нигро Стефан 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Бриммер Джейк 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
1
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
0
Централ Кост Маринерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Мельбурн Виктори
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

9
1

Голы по времени матча

Забито

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
1
25%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
22%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
5
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
20%
16-30
2
10%
2
40%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
8
40%
1
20%
61-75
5
25%
1
20%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
2
4
7
2
1.5
1
5
3
6
2.5
1
5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 6 5 1 0 14 - 3 16
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 1 3 19 - 12 16
3.
Макартур
 8 4 2 2 13 - 10 14
4.
Вестерн Юнайтед
 9 3 2 4 12 - 15 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 6 - 6 11
6.
Веллингтон Феникс
 8 2 4 2 16 - 14 10
7.
Ньюкасл Джетс
 6 3 0 3 6 - 8 9
8.
Брисбен Роар
 7 1 5 1 4 - 5 8
9.
Сидней
 6 2 1 3 11 - 13 7
10.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Мельбурн Виктори
 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 6 4 0 2 14 - 9 12
2.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аделаида Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 5 2 2 1 8 - 7 8
2.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Брисбен Роар
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 8
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Вестерн Юнайтед Прийович Александар 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Вестерн Юнайтед Топор-Стэнли Николай 2 1
Макартур Нун Крэйг 4
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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