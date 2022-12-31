Первый тайм

11' Вот сейчас что-то пытались развить гости, и последовала подача с левого фланга, но верх в своей штрафной выиграл игрок хозяев.

10' В исполнении "летучих мышей" ещё не было видно значимых атак. Посмотрим, когда придёт их время.

9' Альберто Морено ударил Хосе Гайя по ноге впереди после неудачного углового команды хозяев.

8' Опасно! Этьен Капу открылся и нанёс удар из зоны чуть левее ворот метров с четырнадцати - Мамардашвили гостей выручил.

7' 16-й номер в центре поля подкатился под 16-го - Лино сфолил против Баэны. Судья ограничился устным внушением, трибуны посвистели.

6' Положение "вне игры" зафиксировано у намеревавшегося выбежать один на один Кастильехо.