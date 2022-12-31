Тур: 15. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Санчес Хосе
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.98 Победа «Вильярреала»
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
24
Кёмерт
Эрай
14
Гайя
Хосе
16
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Валенсия
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
33 матча
39.4%
18.2%
42.4%
13 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
39.4%
27.3%
33.3%
13 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.81
0.94
Среднее время на гол
49
95
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
61
32
Голов в среднем за матч
1.85
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
48
92
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|4
|0.29
|Джексон Николас
|2
|0.14
|Морено Херард
|2
|0.14
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.14
|Коклен Франсис
|1
|0.07
|Моралес Луис
|1
|0.07
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.07
|Пино Йереми
|1
|0.07
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|4 (2)
|0.29
|Алмейда Андре IV
|2
|0.14
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.14
|Дьякаби Муктар
|2
|0.14
|Клюйверт Джастин
|2
|0.14
|Лино Сэмуел
|2
|0.14
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.07
|Лато Тони
|1
|0.07
|Габриэль Паулиста
|1
|0.07
|Нико Гонсалес
|1
|0.07
|Кёмерт Эрай
|1
|0.07
|Дуро Уго
|1
|0.07
|Андре Маркос
|1
|0.07
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.07
|Гайя Хосе
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|5
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|Муса Юнус
|5
|0
|Кёмерт Эрай
|3
|1
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|Гильямон Уго
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Мориба Илайкс
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Валенсия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
7
Вильярреал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
5
14
Вильярреал
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Валенсия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
6
21
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
5
15
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
3
60%
4
27%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
14
24
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
6
43%
6
25%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
55%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4
Фенербахче - Вильярреал 2:1 Санта-Амалия - Вильярреал 0:9 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Мальорка 0:2 Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2
Валенсия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0
Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1
Результаты матчей
Вильярреал
Валенсия
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
62
32
44
14
35
14
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
51
27
24
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
59
68
212
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|35 - 14
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 6
|38
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|4.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|19 - 17
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 14
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|9.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 10
|22
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 23
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|17 - 23
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|18.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 27
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|10 - 33
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|0:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|10.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 9
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|12.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|0:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (3)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Эспаньол
|Винисиус Соуза
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.98 Победа «Вильярреала»
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Валенсия
Исход игры
Вильярреал
71.2% (89)
Ничья
19.2% (24)
Валенсия
9.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
63.03% (75)
Меньше
36.97% (44)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
46.4% (58)
1:0 Вильярреал
16% (20)
1:1 Ничья
14.4% (18)
1:2 Валенсия
7.2% (9)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:2 Валенсия
2.4% (3)
3:2 Вильярреал
1.6% (2)
2:0 Вильярреал
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!