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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 11'
Валенсия
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 126
Вильярреал 71.4% (90)
X 19% (24)
Валенсия 9.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Валенсия
3.75
3.70
3.84
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейна
Пепе
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
16
Баэна
Алехандро
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
11
Чуквезе
Саму
7
Морено
Херард
21
Пино
Йереми
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
24
Кёмерт
Эрай
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
17
Нико
Гонсалес
4
Муса
Юнус
18
Алмейда
Андре
IV
11
Кастильехо
Самуэль
7
Кавани
Эдинсон
16
Лино
Сэмуел
Вильярреал
4-3-3
Валенсия
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Валенсия

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

33 матча

39.4%
18.2%
42.4%
13 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.4%
27.3%
33.3%
13 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:3
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:2
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
2:1
П
4:1
П
1:0
П
2:2
П
5:0
КК
4:2
КК
0:0
П
1:1
П
2:0
П
4:1
П
3:1
П
3:3
ПД
3:0

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.81
0.94

Среднее время на гол

49
95

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

61
32

Голов в среднем за матч

1.85
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

48
92

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 4 0.29
Джексон Николас 2 0.14
Морено Херард 2 0.14
Данджума Арно 2 (1) 0.14
Коклен Франсис 1 0.07
Моралес Луис 1 0.07
Ло Чельсо Джовани 1 0.07
Пино Йереми 1 0.07
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 4 (2) 0.29
Алмейда Андре IV 2 0.14
Кастильехо Самуэль 2 0.14
Дьякаби Муктар 2 0.14
Клюйверт Джастин 2 0.14
Лино Сэмуел 2 0.14
Гильямон Уго 1 (1) 0.07
Лато Тони 1 0.07
Габриэль Паулиста 1 0.07
Нико Гонсалес 1 0.07
Кёмерт Эрай 1 0.07
Дуро Уго 1 0.07
Андре Маркос 1 0.07
Солер Карлос 1 (1) 0.07
Гайя Хосе 0 0
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 5 1
Торрес Пау II 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Морено Альберто 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Пино Йереми 2 0
Ману Морланес 0 1
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 1
Муса Юнус 5 0
Кёмерт Эрай 3 1
Кастильехо Самуэль 4 0
Гильямон Уго 4 0
Андре Маркос 2 1
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Васкес Хесус 1 0
Гайя Хосе 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Валенсия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
7
Вильярреал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

5
14
Вильярреал
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Валенсия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

6
21

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

5
15
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
3
60%
4
27%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

14
24
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
6
43%
6
25%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
55%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4
Фенербахче - Вильярреал 2:1 Санта-Амалия - Вильярреал 0:9 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Мальорка 0:2 Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2
Валенсия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0
Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1

Результаты матчей

Вильярреал
Валенсия

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
2
1.5
4
4
1
4
2.5
3
5
1
4
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
5
1
2
7
1.5
2
4
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 35 - 14 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 15 8 3 4 19 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Осасуна
 0:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 14 24
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
9.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 6 4 5 15 - 10 22
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 15 5 5 5 22 - 15 20
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
12.
Вальядолид
 Заявка 15 5 2 8 13 - 23 17
13.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
14.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Эспаньол
 Заявка 15 2 7 6 17 - 23 13
17.
Сельта
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
18.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
19.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 10 - 27 12
20.
Эльче
 Заявка 15 0 4 11 10 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 0:0 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
10.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 9 12
11.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Вильярреал
 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
13.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Осасуна
 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
10.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
12.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
13.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Валенсия
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Эспаньол Винисиус Соуза 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Вот сейчас что-то пытались развить гости, и последовала подача с левого фланга, но верх в своей штрафной выиграл игрок хозяев.
  • 10'
    В исполнении "летучих мышей" ещё не было видно значимых атак. Посмотрим, когда придёт их время.
  • Фол, нарушение
    9'
    Альберто Морено ударил Хосе Гайя по ноге впереди после неудачного углового команды хозяев.
  • Опасный момент
    8'
    Опасно! Этьен Капу открылся и нанёс удар из зоны чуть левее ворот метров с четырнадцати - Мамардашвили гостей выручил.
  • Фол, нарушение
    7'
    16-й номер в центре поля подкатился под 16-го - Лино сфолил против Баэны. Судья ограничился устным внушением, трибуны посвистели.
  • Офсайд
    6'
    Положение "вне игры" зафиксировано у намеревавшегося выбежать один на один Кастильехо.
  • 5'
    "Вильярреал" и "Валенсия" - середняки турнирной таблицы, так что результат предсказать трудно.
  • 4'
    Высоко прессинговали хозяева, однако Мамардашвили не дрогнул и справился, без причуд выбив мяч далеко в поле.
  • 3'
    На первых минутах активнее выглядит "жёлтая подводная лодка" на правах принимающей команды.
  • 2'
    "Вильярреал" вышел в традиционной жёлтой форме, тогда как у "Валенсии" чёрно-оранжевая расцветка.
  • Опасный момент
    1'
    И уже опасный момент есть! Херард Морено замыкал короткий прострел Алехандро Баэны с правой стороны, но не попал в пустые ворота, отправив мяч чуть правее. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Валенсия

Исход игры
Вильярреал
71.2% (89)
Ничья
19.2% (24)
Валенсия
9.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
63.03% (75)
Меньше
36.97% (44)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
46.4% (58)
1:0 Вильярреал
16% (20)
1:1 Ничья
14.4% (18)
1:2 Валенсия
7.2% (9)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:2 Валенсия
2.4% (3)
3:2 Вильярреал
1.6% (2)
2:0 Вильярреал
1.6% (2)
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Вильярреал
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