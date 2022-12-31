Первый тайм

15' Да, а вот ещё один нюанс по расстановке: "Реал Сосьедад" при своей атаке формирует в передней линии аж четвёрку, в то время как в линии полузащиты буквально пара человек находятся. Ну, понятно, что это формация под длинную передачу, рассчитанная на быструю доставку мяча вперёд.

14' Начинают потихоньку наблюдаться элементы и контактного футбола. Браис Мендес сейчас получил в борьбе за мяч в центре поля по ногам.

12' После перехвата у центральной линии получилась быстрая атака у хозяев. Кубо слева вошёл в штрафную и покатил к дальней штанге на Сорлота, который в касание не сумел замкнуть в ближний угол. Так или иначе, зафиксирован был у Кубо офсайд в этом эпизоде.

10' Протащил Кубо мяч по правому краю, а Мануэль Санчес грамотно сыграл против японца в подкате.

8' Мойсес Гомес в подкате у лицевой классно сыграл против Сильвы, и заработал "Реал Сосьедад" корнер. Подача же от левого углового флажка вышла неудачной, далеко вынесли мяч защитники гостей.

7' Справа удалось баскам доставить мяч в штрафную, прошёл пас на Сорлота, и тот в касание пробил по воротам, однако сразу же накрыли удар норвежца.