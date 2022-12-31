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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Писарро Валентин
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 15'
Осасуна
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 126
Реал Сосьедад 89.7% (113)
X 8.7% (11)
Осасуна 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Осасуна
4.75
3.20
4.73
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1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
3
Субименди
Мартин
21
Сильва
Давид
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
11
Чо
Мохамед-Али
25
Айтор
Фернандес
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
15
Пенья
Рубен
20
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
22
Орос
Аймар
9
Авила
Эсекьель
Реал Сосьедад
4-4-2
Осасуна
5-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Осасуна

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

28 матчей

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.79
0.71

Среднее время на гол

114
126

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

74
105

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 6 0.43
Сорлот Александр 4 0.29
Кубо Такефуса 2 0.14
Мерино Микель 1 0.07
Субименди Мартин 1 0.07
Ильяраменди Асьер 1 0.07
Исак Александр 1 0.07
Субельдия Игор 1 0.07
Умар Садик 1 0.07
Чо Мохамед-Али 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 6 (2) 0.43
Орос Аймар 2 (1) 0.14
Кике Гарсия 2 (1) 0.14
Гарсия Рубен 1 0.07
Брашанац Дарко 1 0.07
Гомес Мойсес 1 0.07
Будимир Анте 1 0.07
Барха Энрике 1 0.07
Гарсия Давид III 1 0.07
Эззалзули Абде 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Браис Мендес 4 0
Субименди Мартин 4 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Сорлот Александр 1 0
Рико Диего 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 6 1
Унаи Гарсия 4 1
Торро Лукас 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Круз Хуан 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Орос Аймар 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Видаль Начо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Будимир Анте 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Эззалзули Абде 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Реал Сосьедад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Осасуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

11
9
Реал Сосьедад
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Осасуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

13
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
8%
3
27%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

18
16
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
17%
4
25%
1-15
6
33%
3
19%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
17%
1
7%
1-15
5
28%
3
21%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Касалегас - Реал Сосьедад 1:4
Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Осасуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1
Фуэнтес - Осасуна 1:4 Осасуна - Барселона 1:2 Сельта - Осасуна 1:2 Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Осасуна

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 35 - 14 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 15 8 3 4 19 - 17 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Осасуна
 0:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 14 24
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
9.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 6 4 5 15 - 10 22
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 15 5 5 5 22 - 15 20
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
12.
Вальядолид
 Заявка 15 5 2 8 13 - 23 17
13.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
14.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Эспаньол
 Заявка 15 2 7 6 17 - 23 13
17.
Сельта
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
18.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
19.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 10 - 27 12
20.
Эльче
 Заявка 15 0 4 11 10 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 0:0 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
10.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 9 12
11.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Вильярреал
 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
13.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Осасуна
 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
10.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
12.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
13.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Валенсия
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Эспаньол Винисиус Соуза 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Да, а вот ещё один нюанс по расстановке: "Реал Сосьедад" при своей атаке формирует в передней линии аж четвёрку, в то время как в линии полузащиты буквально пара человек находятся. Ну, понятно, что это формация под длинную передачу, рассчитанная на быструю доставку мяча вперёд.
  • Фол, нарушение
    14'
    Начинают потихоньку наблюдаться элементы и контактного футбола. Браис Мендес сейчас получил в борьбе за мяч в центре поля по ногам.
  • Офсайд
    12'
    После перехвата у центральной линии получилась быстрая атака у хозяев. Кубо слева вошёл в штрафную и покатил к дальней штанге на Сорлота, который в касание не сумел замкнуть в ближний угол. Так или иначе, зафиксирован был у Кубо офсайд в этом эпизоде.
  • 10'
    Протащил Кубо мяч по правому краю, а Мануэль Санчес грамотно сыграл против японца в подкате.
  • Угловой
    8'
    Мойсес Гомес в подкате у лицевой классно сыграл против Сильвы, и заработал "Реал Сосьедад" корнер. Подача же от левого углового флажка вышла неудачной, далеко вынесли мяч защитники гостей.
  • 7'
    Справа удалось баскам доставить мяч в штрафную, прошёл пас на Сорлота, и тот в касание пробил по воротам, однако сразу же накрыли удар норвежца.
  • 6'
    Графикой обращают наше внимание на то, что достаточно высоко встречает соперника "Осасуна", большим числом располагаясь за центральной линией. Любопытно.
  • 5'
    Чо на левом краю атаки хозяев в борьбе пробовал зацепиться за мяч, однако упустил его за боковую.
  • Офсайд
    3'
    А вот и пример того, как, вероятно, часто будут действовать гости. На линии офсайда пробовал открыться Монкайола, перебросил голкипера басков и попал в штангу. Впрочем, всё-таки оказался в офсайде хавбек "Осасуны".
  • 2'
    Длинный пас следует в линию атаки хозяев, Айтор Фернандес легко мяч забирает.
  • Свисток
    Матч начался!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Осасуна

Исход игры
Реал Сосьедад
89.1% (115)
Ничья
9.3% (12)
Осасуна
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (50)
Меньше
58.33% (70)
Обе команды забьют
Да
48.33% (58)
Нет
51.67% (62)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
33.3% (43)
1:0 Реал Сосьедад
31.8% (41)
2:0 Реал Сосьедад
14% (18)
1:1 Ничья
7.8% (10)
3:1 Реал Сосьедад
2.3% (3)
3:0 Реал Сосьедад
1.6% (2)
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