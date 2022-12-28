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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Писарро Валентин
Реал Сосьедад
 
Позже
Осасуна
Прогнозы 48
Реал Сосьедад 87.5% (42)
X 8.3% (4)
Осасуна 4.2% (2)
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Реал Сосьедад
Ничья
Осасуна
4.60
3.50
4.66
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История личных встреч

Реал Сосьедад
Осасуна

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

28 матчей

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.79
0.71

Среднее время на гол

114
126

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

74
105

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 6 0.43
Сорлот Александр 4 0.29
Кубо Такефуса 2 0.14
Мерино Микель 1 0.07
Субименди Мартин 1 0.07
Ильяраменди Асьер 1 0.07
Исак Александр 1 0.07
Субельдия Игор 1 0.07
Умар Садик 1 0.07
Чо Мохамед-Али 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 6 (2) 0.43
Орос Аймар 2 (1) 0.14
Кике Гарсия 2 (1) 0.14
Гарсия Рубен 1 0.07
Брашанац Дарко 1 0.07
Гомес Мойсес 1 0.07
Будимир Анте 1 0.07
Барха Энрике 1 0.07
Гарсия Давид III 1 0.07
Эззалзули Абде 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Браис Мендес 4 0
Субименди Мартин 4 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Сорлот Александр 1 0
Рико Диего 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 6 1
Унаи Гарсия 4 1
Торро Лукас 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Круз Хуан 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Орос Аймар 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Видаль Начо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Будимир Анте 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Эззалзули Абде 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Реал Сосьедад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Осасуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

11
9
Реал Сосьедад
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Осасуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

13
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
8%
3
27%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

18
16
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
17%
4
25%
1-15
6
33%
3
19%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
17%
1
7%
1-15
5
28%
3
21%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Касалегас - Реал Сосьедад 1:4
Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Осасуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1
Фуэнтес - Осасуна 1:4 Осасуна - Барселона 1:2 Сельта - Осасуна 1:2 Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Осасуна

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 33 - 14 35
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4.
Атлетико М
 Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
7.
Осасуна
 Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
9.
Вильярреал
 Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10.
Мальорка
 Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
12.
Вальядолид
 Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
13.
Альмерия
 Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14.
Жирона
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15.
Хетафе
 Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16.
Эспаньол
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17.
Сельта
 Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 9 - 26 11
20.
Эльче
 Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9.
Вальядолид
 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
11.
Жирона
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
12.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
13.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14.
Атлетико М
 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15.
Сельта
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16.
Хетафе
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17.
Кадис
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Осасуна
 Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
11.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
12.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
13.
Эспаньол
 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Мальорка Гренье Клеман 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2022, осталось 2 дня 9 часов 10 минут.

    Главный судья: Писарро Валентин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Реал Сосьедад 87.5% (42)
    X 8.3% (4)
    Осасуна 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Осасуна
    4.60
    3.50
    4.66
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Осасуна онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Осасуна

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    87.5% (42)
    Ничья
    8.3% (4)
    Осасуна
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.55% (20)
    Меньше
    57.45% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    51.06% (24)
    Нет
    48.94% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    37.5% (18)
    1:0 Реал Сосьедад
    27.1% (13)
    2:0 Реал Сосьедад
    18.8% (9)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
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    Реал Сосьедад
    Осасуна
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