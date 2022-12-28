Тур: 15. Стадион: Аноэта. Главный судья: Писарро Валентин
Позже
История личных встреч
Реал Сосьедад
Осасуна
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
28 матчей
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.79
0.71
Среднее время на гол
114
126
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.21
0.86
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
74
105
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|6
|0.43
|Сорлот Александр
|4
|0.29
|Кубо Такефуса
|2
|0.14
|Мерино Микель
|1
|0.07
|Субименди Мартин
|1
|0.07
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.07
|Исак Александр
|1
|0.07
|Субельдия Игор
|1
|0.07
|Умар Садик
|1
|0.07
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|6 (2)
|0.43
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.14
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.14
|Гарсия Рубен
|1
|0.07
|Брашанац Дарко
|1
|0.07
|Гомес Мойсес
|1
|0.07
|Будимир Анте
|1
|0.07
|Барха Энрике
|1
|0.07
|Гарсия Давид III
|1
|0.07
|Эззалзули Абде
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Браис Мендес
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|6
|1
|Унаи Гарсия
|4
|1
|Торро Лукас
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Круз Хуан
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Видаль Начо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
2
Реал Сосьедад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Осасуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
11
9
Реал Сосьедад
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Осасуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
13
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
8%
3
27%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
18
16
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
17%
4
25%
1-15
6
33%
3
19%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
1
6%
3
19%
76-90
Пропущено
18
14
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
17%
1
7%
1-15
5
28%
3
21%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1 Касалегас - Реал Сосьедад 1:4
Севилья - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Осасуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1
Фуэнтес - Осасуна 1:4 Осасуна - Барселона 1:2 Сельта - Осасуна 1:2 Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Осасуна
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
15
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
410
59
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 14
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 22
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 26
|11
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|12.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Мальорка
|Гренье Клеман
|6
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Осасуна
Исход игры
Реал Сосьедад
87.5% (42)
Ничья
8.3% (4)
Осасуна
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (20)
Меньше
57.45% (27)
Обе команды забьют
Да
51.06% (24)
Нет
48.94% (23)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
37.5% (18)
1:0 Реал Сосьедад
27.1% (13)
2:0 Реал Сосьедад
18.8% (9)
1:1 Ничья
8.3% (4)
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