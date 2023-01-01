Тур: 10. Стадион: McDonald Jones Stadium.
0:2
Конец матча
0'
0:1
37' ГолЛе Фондре Адам
0:2
41' ГолМак Роберт
79' Желтая карточкаКасерес Энтони
90' Желтая карточкаГрант Райан
90'+5
Ход матча
37'
0:1
41'
0:2
79'
90'
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Mark NattaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пископо РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гурд АаронЗащитник
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Сидней
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
84.6%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 21 победа
41 матч
19.5%
19.5%
61%
8 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
24.4%
43.9%
31.7%
10 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
14.6%
34.1%
51.3%
6 побед 14 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1
1.05
Среднее время на гол
90
85
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.8
1.48
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
57
52
Голов в среднем за матч
1.39
1.27
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
64
70
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|1
|0.14
|Дарцмелия Бека
|1
|0.14
|Элси Джордан
|1
|0.14
|Бухагьяр Трент
|1
|0.14
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.14
|Микелтадзе Бека
|1
|0.14
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Грозос Костандинос
|0
|0
|Пископо Рено
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|4
|0.57
|Лолли Джо
|2
|0.29
|Вуд Патрик
|2
|0.29
|Ле Фондре Адам
|2 (1)
|0.29
|Доначи Джеймс
|1
|0.14
|Ретре Пауло
|1
|0.14
|Сегечич Адриан
|1
|0.14
|Касерес Энтони
|0
|0
|Кабальо Диего
|0
|0
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Грант Райан
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элси Джордан
|1
|1
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Данкан Джек
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доначи Джеймс
|3
|0
|Вуд Патрик
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Брэттан Люк
|2
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Лолли Джо
|0
|1
|Ретре Пауло
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сидней
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
1
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
1
2
Ньюкасл Джетс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сидней
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
56%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
3
23%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
4
40%
4
31%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0
Сидней
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Сидней
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
25
52
16
25
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|8
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Вестерн Юнайтед
|Топор-Стэнли Николай
|2 1