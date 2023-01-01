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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
0:2
Конец матча
Сидней
0'
0:1
37' Гол
Ле Фондре Адам
0:2
41' Гол
Мак Роберт
79' Желтая карточка
Касерес Энтони
90' Желтая карточка
Грант Райан
90'+5
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
25
Дженкинсон
Карл
11
Сотирио
Джошуа
8
Дарцмелия
Бека
33
Mark
Natta
32
Тергейт
Ангус
9
Микелтадзе
Бека
10
Пископо
Рено
17
Грозос
Костандинос
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
6
Родуэлл
Джек
18
Кабальо
Диего
17
Касерес
Энтони
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
11
Мак
Роберт
9
Ле
Фондре
Адам
22
Берджесс
Макс
Ньюкасл Джетс
Сидней

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Сидней

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
84.6%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 21 победа

41 матч

19.5%
19.5%
61%
8 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

24.4%
43.9%
31.7%
10 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.6%
34.1%
51.3%
6 побед 14 ничьих 21 победа

История матчей

2:0
2:2
1:1
2:1
1:2
1:2
4:1
2:0
1:0
1:1
2:1
2:2
2:1
2:0
0:2
0:2
2:0
1:0
0:1
3:4
0:1
0:0
0:2
2:0
2:0
2:2
2:1
2:3
ХАЛ
2:5
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1
1.05

Среднее время на гол

90
85

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.8
1.48

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

57
52

Голов в среднем за матч

1.39
1.27

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

64
70

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 1 0.14
Дарцмелия Бека 1 0.14
Элси Джордан 1 0.14
Бухагьяр Трент 1 0.14
МакГэрри Джеймс 1 0.14
Микелтадзе Бека 1 0.14
Дженкинсон Карл 0 0
Грозос Костандинос 0 0
Пископо Рено 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 4 0.57
Лолли Джо 2 0.29
Вуд Патрик 2 0.29
Ле Фондре Адам 2 (1) 0.29
Доначи Джеймс 1 0.14
Ретре Пауло 1 0.14
Сегечич Адриан 1 0.14
Касерес Энтони 0 0
Кабальо Диего 0 0
Patrick Yazbek 0 0
Грант Райан 0 0
Брэттан Люк 0 0
Кучарски Джейден 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элси Джордан 1 1
Хоффман Джейсон 2 0
Дженкинсон Карл 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
Юрман Мэттью 1 0
Данкан Джек 1 0
Сотирио Джошуа 1 0
Бухагьяр Трент 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доначи Джеймс 3 0
Вуд Патрик 3 0
Грант Райан 2 0
Брэттан Люк 2 0
Касерес Энтони 2 0
Лолли Джо 0 1
Ретре Пауло 1 0
Берджесс Макс 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сидней
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
1
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

1
2
Ньюкасл Джетс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сидней
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
56%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
3
23%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
4
40%
4
31%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0
Сидней
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Сидней

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 6 5 1 0 14 - 3 16
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 1 3 19 - 12 16
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 2 2 10 - 6 14
4.
Макартур
 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Вестерн Юнайтед
 9 3 2 4 12 - 15 11
6.
Сидней
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Веллингтон Феникс
 8 2 4 2 16 - 14 10
8.
Ньюкасл Джетс
 7 3 0 4 6 - 10 9
9.
Брисбен Роар
 7 1 5 1 4 - 5 8
10.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Мельбурн Виктори
 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 6 4 0 2 14 - 9 12
2.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аделаида Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
2.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
3.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Брисбен Роар
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 8
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Вестерн Юнайтед Топор-Стэнли Николай 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Касерес Энтони сделал результативную передачу.
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