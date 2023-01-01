Тур: 10. Стадион: CommBank Stadium.
4:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолНгбакото Йени
2:0
18' ГолБожанич Оливер
21' Желтая карточкаФильо Марсело
24' Желтая карточкаАспропотамитис Джонатан
56' Желтая карточкаНгбакото Йени
60' Желтая карточкаМрчела Томислав
3:0
70' ГолБоррьелло Брендон
77' Желтая карточкаБоррьелло Брендон
85' Желтая карточкаМиллар Мэттью
4:0
88' ПенальтиНаджарин Рами
90'+6
Ход матча
16'
1:0
18'
2:0
21'
56'
60'
70'
85'
88'
4:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Тонгик РуонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Jed Drew
-
Главный тренер: Dwight Yorke
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|2
|0.25
|Божанич Оливер
|2
|0.25
|Крпич Сулейман
|2
|0.25
|Нгбакото Йени
|1
|0.13
|Амальфитано Ромен
|1
|0.13
|Мрчела Томислав
|1
|0.13
|Наджарин Рами
|1 (1)
|0.13
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Фильо Марсело
|0
|0
|Йенги Кусини
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|3
|0.33
|Миллар Мэттью
|2
|0.22
|Lachlan Rose
|2
|0.22
|Туре Альхассан
|1
|0.11
|Арзани Дэниел
|1
|0.11
|Давила Улисес
|1
|0.11
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.11
|Anthony Carter
|1
|0.11
|Jed Drew
|1
|0.11
|Нун Крэйг
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боррьелло Брендон
|4
|0
|Мрчела Томислав
|4
|0
|Клеур Габриэль
|4
|0
|Амальфитано Ромен
|2
|0
|Фильо Марсело
|2
|0
|Крпич Сулейман
|2
|0
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Траоре Адама III
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|1
|Нун Крэйг
|4
|0
|Миллар Мэттью
|3
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Беккас Кирин
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Charles William M'Mombwa
|1
|0
|Туре Альхассан
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
2
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
3
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Макартур
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
7
64%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
7
50%
61-75
1
17%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3
Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
21
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
26
45
17
27
17
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|8
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Вестерн Юнайтед
|Топор-Стэнли Николай
|2 1