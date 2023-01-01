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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
4:0
Конец матча
Макартур
0'
1:0
16' Гол
Нгбакото Йени
2:0
18' Гол
Божанич Оливер
21' Желтая карточка
Фильо Марсело
24' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
56' Желтая карточка
Нгбакото Йени
60' Желтая карточка
Мрчела Томислав
3:0
70' Гол
Боррьелло Брендон
77' Желтая карточка
Боррьелло Брендон
85' Желтая карточка
Миллар Мэттью
4:0
88' Пенальти
Наджарин Рами
90'+6
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
17
Амальфитано
Ромен
28
Ньювенхоф
Калем
26
Боррьелло
Брендон
8
Божанич
Оливер
9
Йенги
Кусини
23
Нгбакото
Йени
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
5
Аспропотамитис
Джонатан
6
Ускок
Томислав
13
Вуйица
Иван
24
Charles
William
M'Mombwa
17
Нун
Крэйг
8
Jake
Hollman
10
Давила
Улисес
35
Туре
Альхассан
9
Арабули
Бачана
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

1:1
AЛ(
3:1
AЛ(
0:2
2:2
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 2 0.25
Божанич Оливер 2 0.25
Крпич Сулейман 2 0.25
Нгбакото Йени 1 0.13
Амальфитано Ромен 1 0.13
Мрчела Томислав 1 0.13
Наджарин Рами 1 (1) 0.13
Клеур Габриэль 0 0
Фильо Марсело 0 0
Йенги Кусини 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 3 0.33
Миллар Мэттью 2 0.22
Lachlan Rose 2 0.22
Туре Альхассан 1 0.11
Арзани Дэниел 1 0.11
Давила Улисес 1 0.11
Аспропотамитис Джонатан 1 0.11
Anthony Carter 1 0.11
Jed Drew 1 0.11
Нун Крэйг 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боррьелло Брендон 4 0
Мрчела Томислав 4 0
Клеур Габриэль 4 0
Амальфитано Ромен 2 0
Фильо Марсело 2 0
Крпич Сулейман 2 0
Ньювенхоф Калем 2 0
Нинкович Милош 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Траоре Адама III 1 0
Наджарин Рами 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспропотамитис Джонатан 3 1
Нун Крэйг 4 0
Миллар Мэттью 3 0
Ускок Томислав 3 0
Беккас Кирин 2 0
Арзани Дэниел 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Давила Улисес 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Суман Николас 1 0
Charles William M'Mombwa 1 0
Туре Альхассан 1 0
Jake Hollman 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
2
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
3
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Макартур
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
7
64%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
7
50%
61-75
1
17%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3
Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
1
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 6 5 1 0 14 - 3 16
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 1 3 19 - 12 16
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 2 2 10 - 6 14
4.
Макартур
 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Вестерн Юнайтед
 9 3 2 4 12 - 15 11
6.
Сидней
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Веллингтон Феникс
 8 2 4 2 16 - 14 10
8.
Ньюкасл Джетс
 7 3 0 4 6 - 10 9
9.
Брисбен Роар
 7 1 5 1 4 - 5 8
10.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Мельбурн Виктори
 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 6 4 0 2 14 - 9 12
2.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аделаида Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
2.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
3.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Брисбен Роар
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 8
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Вестерн Юнайтед Топор-Стэнли Николай 2 1
Весь список
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    • Желтая карточка
      56'
      Нгбакото Йени получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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