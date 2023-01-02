Тур: 10. Стадион: ВИН.
1:3
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаБос Джордан
1:0
16' ГолБолл Дэвид
1:1
18' ГолЛеки Мэттью
22' Желтая карточкаГуд Кёртис
28' Желтая карточкаУгаркович Стивен
1:2
51' ПенальтиМакларен Джейми
70' Желтая карточкаВан дер Венне Рихард
1:3
90' ГолМакларен Джейми
90'+8
Ход матча
7'
16'
1:0
18'
1:1
22'
28'
46'
51'
1:2
90'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.65 Обе забьют – да
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
31
Сасе
Иан
10
Болл
Дэвид
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
14
Бериша
Валон
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Запасные игроки
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Лавс Джошуа
-
40 Полсен Алекс
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
- Полузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед
38 матчей
31.6%
23.7%
44.7%
12 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
15.8%
39.5%
44.7%
6 побед 15 ничьих 17 побед
Второй тайм
28.9%
39.5%
31.6%
11 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.28
0.9
Среднее время на гол
70
100
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.7
1.72
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
57
49
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краев Божидар
|4
|0.44
|Завада Оскар
|3
|0.33
|Уэйн Бен
|3
|0.33
|Саттон Сэм
|1
|0.11
|Болл Дэвид
|1
|0.11
|Сасе Иан
|1
|0.11
|Олд Бенжамин
|1
|0.11
|Барбарусес Костас
|1
|0.11
|Льюис Клейтон Рис
|1
|0.11
|Эллиот Каллан
|0
|0
|Пейн Тим
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|10 (5)
|1.43
|Тилио Марко
|2
|0.29
|Леки Мэттью
|2
|0.29
|О'Нил Эйден
|1
|0.14
|Нэббаут Эндрю
|0
|0
|Ван дер Венне Рихард
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуттон Скотт
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Пеннингтон Николас
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Лавс Джошуа
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Сасе Иан
|0
|1
|Краев Божидар
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|1
|1
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
0
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
8
Веллингтон Феникс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
50%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
2
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Пропущено
18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
33%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3
Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
24
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
61
27
25
18
16
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|10
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Вестерн Юнайтед
|Топор-Стэнли Николай
|2 1