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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Веллингтон Феникс
1:3
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
7' Желтая карточка
Бос Джордан
1:0
16' Гол
Болл Дэвид
1:1
18' Гол
Леки Мэттью
22' Желтая карточка
Гуд Кёртис
28' Желтая карточка
Угаркович Стивен
1:2
51' Пенальти
Макларен Джейми
70' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
1:3
90' Гол
Макларен Джейми
90'+8
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
12
Маурагис
Лукас
31
Сасе
Иан
5
Угаркович
Стивен
23
Льюис
Клейтон
Рис
11
Краев
Божидар
9
Завада
Оскар
10
Болл
Дэвид
1
Гловер
Том
25
Тэлбот
Каллум
6
Лам
Томас
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
8
Ван
дер
Венне
Рихард
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
14
Бериша
Валон
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед

38 матчей

31.6%
23.7%
44.7%
12 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

15.8%
39.5%
44.7%
6 побед 15 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.9%
39.5%
31.6%
11 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

AЛ(
2:2
К
1:2
2:1
0:6
КФ
0:0
2:2
2:3
1:0
3:2
3:2
1:0
2:0
2:1
2:1
1:0
1:5
2:1
0:1
3:0
2:1
3:1
КФ
5:1
0:2
0:0
0:0
0:0
0:0
2:2
0:5
0:1
1:0
3:2
1:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.28
0.9

Среднее время на гол

70
100

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.7
1.72

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

57
49

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краев Божидар 4 0.44
Завада Оскар 3 0.33
Уэйн Бен 3 0.33
Саттон Сэм 1 0.11
Болл Дэвид 1 0.11
Сасе Иан 1 0.11
Олд Бенжамин 1 0.11
Барбарусес Костас 1 0.11
Льюис Клейтон Рис 1 0.11
Эллиот Каллан 0 0
Пейн Тим 0 0
Угаркович Стивен 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 10 (5) 1.43
Тилио Марко 2 0.29
Леки Мэттью 2 0.29
О'Нил Эйден 1 0.14
Нэббаут Эндрю 0 0
Ван дер Венне Рихард 0 0
Бос Джордан 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуттон Скотт 3 0
Пейн Тим 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Завада Оскар 2 0
Пеннингтон Николас 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Лавс Джошуа 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Сасе Иан 0 1
Краев Божидар 1 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 1 1
Гомулка Тарас 1 1
Ван дер Венне Рихард 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Тэлбот Каллум 2 0
Бос Джордан 2 0
Бериша Валон 1 0
Леки Мэттью 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Тилио Марко 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
0
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
8
Веллингтон Феникс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
50%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
2
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Пропущено

18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
33%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3
Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
4
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
6
1
2
7
2.5
2
5
1
8
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 1 3 19 - 12 16
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 2 2 10 - 6 14
4.
Макартур
 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Вестерн Юнайтед
 9 3 2 4 12 - 15 11
6.
Сидней
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Веллингтон Феникс
 9 2 4 3 17 - 17 10
8.
Ньюкасл Джетс
 7 3 0 4 6 - 10 9
9.
Брисбен Роар
 7 1 5 1 4 - 5 8
10.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
11.
Аделаида Юнайтед
 6 1 2 3 6 - 10 5
12.
Мельбурн Виктори
 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 6 4 0 2 14 - 9 12
2.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аделаида Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
4.
Брисбен Роар
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 10
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Вестерн Юнайтед Топор-Стэнли Николай 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Угаркович Стивен получил желтую карточку от судьи
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