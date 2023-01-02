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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
2:0
Конец матча
Перт Глори
0'
18' Желтая карточка
Биверс Марк
39' Желтая карточка
Keegan Jelacic
1:0
40' Гол
Lachlan Barr
61' Желтая карточка
Хуанде Хуан
2:0
72' Гол
Халлоран Бен
80' Желтая карточка
Лахман Даррил
90'+4
46
Госи
Джо
36
Panashe
Madanha
41
Alexandar
Popovic
13
Lachlan
Barr
7
Китто
Райан
28
Хуанде
Хуан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
26
Халлоран
Бен
9
Ибусуки
Хироси
11
Гудвин
Крейг
10
Клаф
Зак
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
14
Клисби
Джек
10
Хелифи
Салим
8
Амини
Мустафа
19
Данкан
Закари
7
Уильямс
Райан
18
David
Williams
III
16
Keegan
Jelacic
Аделаида Юнайтед
Перт Глори

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Перт Глори

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 19 побед

44 матча

38.6%
20.5%
40.9%
17 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
16 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.3%
29.5%
43.2%
12 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

AЛ(
2:1
2:0
AЛ(
1:2
1:1
2:1
1:2
5:3
5:3
3:0
3:3
0:2
0:0
0:2
2:1
0:3
1:0
1:1
0:5
3:1
1:3
1:0
3:1
1:1
1:2
2:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:2
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.48
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.67
1.39

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

69
59

Голов в среднем за матч

1.57
1.34

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 2 0.29
Халлоран Бен 2 0.29
Ибусуки Хироси 1 0.14
Китто Райан 1 0.14
Lachlan Barr 1 0.14
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.14
Клаф Зак 0 0
Уорленд Бен 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giordano Colli 2 0.22
Макинефф Аарон 2 (1) 0.22
Уильямс Райан 1 0.11
Клисби Джек 1 0.11
David Williams III 1 0.11
Хелифи Салим 0 0
Keegan Jelacic 0 0
Jacob Muir 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexandar Popovic 4 0
Халлоран Бен 2 1
Хуанде Хуан 2 0
Китто Райан 2 0
Nestor Irankunda 2 0
Ибусуки Хироси 0 1
Хави Лопеc 1 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Блэквуд Джордж 1 0
Уорленд Бен 1 0
Lachlan Barr 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Райан 3 0
Биверс Марк 2 0
Лахман Даррил 2 0
Амини Мустафа 2 0
Данкан Закари 2 0
Keegan Jelacic 2 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
David Williams III 1 0
Макинефф Аарон 1 0
Luke Bodnar 1 0
Matthew Hatch 1 0
Joseph Forde 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2
Аделаида Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
3
Аделаида Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Перт Глори
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
13
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
23%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0
Перт Глори
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Перт Глори

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
4
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 1 3 19 - 12 16
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 2 2 10 - 6 14
4.
Макартур
 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Вестерн Юнайтед
 9 3 2 4 12 - 15 11
6.
Сидней
 7 3 1 3 13 - 13 10
7.
Веллингтон Феникс
 9 2 4 3 17 - 17 10
8.
Ньюкасл Джетс
 7 3 0 4 6 - 10 9
9.
Аделаида Юнайтед
 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Брисбен Роар
 7 1 5 1 4 - 5 8
11.
Перт Глори
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Мельбурн Виктори
 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 6 4 0 2 14 - 9 12
2.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
4.
Брисбен Роар
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 10
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Вестерн Юнайтед Топор-Стэнли Николай 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Lachlan Barr бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      39'
      Keegan Jelacic получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Биверс Марк получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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