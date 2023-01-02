Тур: 10. Стадион: Куперс.
2:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаБиверс Марк
39' Желтая карточкаKeegan Jelacic
1:0
40' ГолLachlan Barr
61' Желтая карточкаХуанде Хуан
2:0
72' ГолХаллоран Бен
80' Желтая карточкаЛахман Даррил
90'+4
Ход матча
18'
39'
40'
1:0
61'
72'
2:0
80'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
13
Lachlan
Barr
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
10
Клаф
Зак
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
14
Клисби
Джек
10
Хелифи
Салим
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
-
10 Клаф ЗакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
13 Cameron Cook
-
-
-
-
36 Joseph Forde
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 19 побед
44 матча
38.6%
20.5%
40.9%
17 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
16 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.3%
29.5%
43.2%
12 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.48
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.67
1.39
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
69
59
Голов в среднем за матч
1.57
1.34
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|2
|0.29
|Халлоран Бен
|2
|0.29
|Ибусуки Хироси
|1
|0.14
|Китто Райан
|1
|0.14
|Lachlan Barr
|1
|0.14
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.14
|Клаф Зак
|0
|0
|Уорленд Бен
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giordano Colli
|2
|0.22
|Макинефф Аарон
|2 (1)
|0.22
|Уильямс Райан
|1
|0.11
|Клисби Джек
|1
|0.11
|David Williams III
|1
|0.11
|Хелифи Салим
|0
|0
|Keegan Jelacic
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexandar Popovic
|4
|0
|Халлоран Бен
|2
|1
|Хуанде Хуан
|2
|0
|Китто Райан
|2
|0
|Nestor Irankunda
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Гудвин Крейг
|1
|0
|Блэквуд Джордж
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Lachlan Barr
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Райан
|3
|0
|Биверс Марк
|2
|0
|Лахман Даррил
|2
|0
|Амини Мустафа
|2
|0
|Данкан Закари
|2
|0
|Keegan Jelacic
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Luke Bodnar
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Joseph Forde
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
2
Аделаида Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
3
Аделаида Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Перт Глори
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
13
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
23%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0
Перт Глори
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
34
13
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
54
34
27
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|10
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Вестерн Юнайтед
|Топор-Стэнли Николай
|2 1