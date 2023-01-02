Тур: 17.
Ход матча
22'
43'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 Тотал меньше 2,5
- Основной состав
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
99 Julien Lamy
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
Главный тренер: Феррера Янник
История личных встреч
Эносис
Омония
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.29
Среднее время на гол
270
315
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2.29
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|3
|0.18
|Дьявара Кандет
|3
|0.18
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.12
|Julien Lamy
|2
|0.12
|Дрекса Павел
|1
|0.06
|Сильва Луис
|1
|0.06
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|6 (2)
|0.35
|Какулис Андроникос
|5
|0.29
|Безус Роман
|3
|0.18
|Хупер Гэри
|2
|0.12
|Лойзу Лойзос
|2
|0.12
|Матавж Тим
|1
|0.06
|Лекьякс Ян
|1
|0.06
|Ансарифард Карим
|1
|0.06
|Папулис Фотис
|1
|0.06
|Ланг Адам
|1
|0.06
|Захариу Панайотис
|1
|0.06
|Милетич Неманья
|1
|0.06
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|4
|1
|Константину Константинос
|5
|0
|Вученович Александар
|4
|0
|Demetris Mavroudis
|4
|0
|Adrian Oscar Lucero
|3
|0
|Marko Jevremovic
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Мейра Марсиу
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Pantelis Gavriel
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|6
|1
|Безус Роман
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Ланг Адам
|1
|1
|Кусулос Янис
|2
|0
|Псалтис Парис
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Омония
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Эносис
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Омония
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
1
Волевые поражения
4
19
Эносис
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Омония
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
15
1
Волевые поражения
6
22
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
3
50%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
0
0%
8
42%
76-90
Пропущено
14
4
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
12
24
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
3
25%
1
4%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
17%
6
25%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
3
25%
9
38%
76-90
Пропущено
22
18
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
18%
1
6%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
5
23%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2
Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2
Омония
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0
Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1
Результаты матчей
Эносис
Омония
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эносис
Омония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
115
313
79
115
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|4
|1
|23 - 6
|37
|2.
|16
|11
|4
|1
|36 - 10
|37
|3.
|16
|12
|1
|3
|28 - 10
|37
|4.
|16
|9
|5
|2
|29 - 12
|32
|5.
|2:0
|17
|9
|1
|7
|27 - 18
|28
|6.
|1:0
|16
|8
|4
|4
|14 - 12
|28
|7.
|0:1
|17
|7
|1
|9
|17 - 22
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|9.
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|10.
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|11.
|0:2
|17
|4
|2
|11
|12 - 24
|14
|12.
|16
|3
|2
|11
|10 - 24
|11
|13.
|16
|1
|6
|9
|10 - 29
|9
|14.
|16
|2
|1
|13
|10 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|2:0
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|4.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|8 - 6
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|9 - 2
|15
|6.
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|8.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|11.
|0:2
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|8
|2
|0
|6
|6 - 17
|6
|14.
|8
|1
|0
|7
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|14 - 4
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|8
|5
|0
|3
|11 - 7
|15
|5.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|6.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|9 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|10.
|2:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|11.
|0:2
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|13.
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Аполлон
|Питтас Яннис
|5
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 5