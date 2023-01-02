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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 17.
Эносис
0:2
Первый тайм: 45+'
Омония

Ход матча

22'
0:1
Какулис Андроникос
43'
0:2
Какулис Андроникос
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Омония
5.20
5.80
6.00
Все Коэффициенты
Эносис
Омония

История личных встреч

Эносис
Омония

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.29

Среднее время на гол

270
315

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.29
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 3 0.18
Дьявара Кандет 3 0.18
Рушиас Онисифорос 2 0.12
Julien Lamy 2 0.12
Дрекса Павел 1 0.06
Сильва Луис 1 0.06
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 6 (2) 0.35
Какулис Андроникос 5 0.29
Безус Роман 3 0.18
Хупер Гэри 2 0.12
Лойзу Лойзос 2 0.12
Матавж Тим 1 0.06
Лекьякс Ян 1 0.06
Ансарифард Карим 1 0.06
Папулис Фотис 1 0.06
Ланг Адам 1 0.06
Захариу Панайотис 1 0.06
Милетич Неманья 1 0.06

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 4 1
Константину Константинос 5 0
Вученович Александар 4 0
Demetris Mavroudis 4 0
Adrian Oscar Lucero 3 0
Marko Jevremovic 3 0
Fotis Kotsonis 3 0
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Костич Иван 2 0
Сильва Луис 2 0
Мейра Марсиу 2 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Дьявара Кандет 1 0
Pantelis Gavriel 1 0
Omer Korsia 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 6 1
Безус Роман 3 0
Бруно V 3 0
Ланг Адам 1 1
Кусулос Янис 2 0
Псалтис Парис 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0

Результаты матчей

Эносис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Омония
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3
Эносис
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Омония
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

4
19
Эносис
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Омония
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

6
22

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
3
50%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
0
0%
8
42%
76-90

Пропущено

14
4
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
3
25%
1
4%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
17%
6
25%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
3
25%
9
38%
76-90

Пропущено

22
18
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
18%
1
6%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
5
23%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2
Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2
Омония
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0
Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1

Результаты матчей

Эносис
Омония

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эносис
Омония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
7
9
1
15
2.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 16 11 4 1 23 - 6 37
2.
Пафос
 16 11 4 1 36 - 10 37
3.
АЕК Ларнака
 16 12 1 3 28 - 10 37
4.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 29 - 12 32
5.
Омония
 2:0 17 9 1 7 27 - 18 28
6.
Аполлон
 1:0 16 8 4 4 14 - 12 28
7.
Неа Саламина
 0:1 17 7 1 9 17 - 22 22
8.
АЕЛ Лимаcсол
 15 6 3 6 13 - 11 21
9.
Анортосис
 15 5 3 7 13 - 20 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 12 - 24 15
11.
Эносис
 0:2 17 4 2 11 12 - 24 14
12.
Докса Катокопия
 16 3 2 11 10 - 24 11
13.
Олимпиакос Никосия
 16 1 6 9 10 - 29 9
14.
Акритас Хлоракас
 16 2 1 13 10 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 2:0 8 7 0 1 20 - 4 21
3.
Пафос
 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
Аполлон
 1:0 8 5 1 2 8 - 6 16
5.
АПОЭЛ
 8 4 3 1 9 - 2 15
6.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
8.
Неа Саламина
 0:1 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
10.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 10 8
11.
Эносис
 0:2 9 2 2 5 6 - 10 8
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 8 2 0 6 6 - 17 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 0 7 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
Аполлон
 1:0 8 3 3 2 6 - 6 12
6.
Неа Саламина
 0:1 9 4 0 5 9 - 9 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
8.
Анортосис
 8 3 1 4 6 - 10 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Омония
 2:0 9 2 1 6 7 - 14 7
11.
Эносис
 0:2 8 2 0 6 6 - 14 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 8 0 2 6 5 - 20 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Бруно V 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Аполлон Питтас Яннис 5
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Омония
5.20
5.80
6.00
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