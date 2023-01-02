Тур: 17.
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
4' ГолПиттас Яннис
14' Желтая карточкаОфори Ричард
1:0
16' Не забитый пенальтиЖради Бассель
Ход матча
4'
1:0
14'
16'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Варда АмрНападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Makridis
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
Аполлон
Неа Саламина
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
13.8%
13.8%
21 победа 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед
41 матч
63.4%
19.5%
17.1%
26 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.3%
34.1%
19.6%
19 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
51.2%
31.7%
17.1%
21 победа 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
29
Голов в среднем за матч
2.52
1.45
Среднее время на гол
35
62
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
0.95
0.67
Среднее время на гол
94
135
Всего голов
72
43
Голов в среднем за матч
1.76
1.05
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5
|0.31
|Антонио Владимиро
|2
|0.13
|Жради Бассель
|2 (1)
|0.13
|Дигин Николя
|1
|0.06
|Роберж Валентин
|1
|0.06
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.06
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.06
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelaye Diakite
|3
|0.18
|Сантос Тьяго III
|3
|0.18
|Климович Владислав
|2
|0.12
|Мигелито
|2
|0.12
|Фелипе Жуан
|2
|0.12
|Diego Dorregaray
|2
|0.12
|Zacharias Adoni
|2
|0.12
|Jose M.F. Moreno Chico3
|1
|0.06
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресио Хосе
|3
|1
|Роберж Валентин
|4
|0
|Йованович Вукашин
|4
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Йованович Александар II
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|8
|0
|Сантос Тьяго III
|5
|0
|Офори Ричард
|4
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|1
|Толемесс Флориан
|3
|0
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Diego Dorregaray
|3
|0
|Konstrantinos Serghiou
|3
|0
|Кацикас Георгиос
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Климович Владислав
|1
|0
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
|Тчаха Серж
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
1
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Неа Саламина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
6
6
Аполлон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Неа Саламина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
3
38%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
3
50%
2
22%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
7
58%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
3
18%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
5
42%
2
12%
61-75
2
17%
8
47%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
10
50%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0
Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1
Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2
Результаты матчей
Аполлон
Неа Саламина
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
213
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|4
|1
|23 - 6
|37
|2.
|16
|11
|4
|1
|36 - 10
|37
|3.
|16
|12
|1
|3
|28 - 10
|37
|4.
|16
|9
|5
|2
|29 - 12
|32
|5.
|2:0
|17
|9
|1
|7
|27 - 18
|28
|6.
|1:0
|16
|8
|4
|4
|14 - 12
|28
|7.
|0:1
|17
|7
|1
|9
|17 - 22
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|9.
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|10.
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|11.
|0:2
|17
|4
|2
|11
|12 - 24
|14
|12.
|16
|3
|2
|11
|10 - 24
|11
|13.
|16
|1
|6
|9
|10 - 29
|9
|14.
|16
|2
|1
|13
|10 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|2:0
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|4.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|8 - 6
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|9 - 2
|15
|6.
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|8.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|11.
|0:2
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|8
|2
|0
|6
|6 - 17
|6
|14.
|8
|1
|0
|7
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|14 - 4
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|8
|5
|0
|3
|11 - 7
|15
|5.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|6.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|9 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|10.
|2:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|11.
|0:2
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|13.
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Аполлон
|Питтас Яннис
|5
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 5