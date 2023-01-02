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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 17.
Аполлон
2:0
Конец матча
Неа Саламина
0'
1:0
4' Гол
Питтас Яннис
14' Желтая карточка
Офори Ричард
1:0
16' Не забитый пенальти
Жради Бассель
73' Желтая карточка
Хаммас Амин
90' Желтая карточка
Шахар Идо
2:0
90' Гол
Дигин Николя
90'+9
Аполлон
Неа Саламина

История личных встреч

Аполлон
Неа Саламина

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.4%
13.8%
13.8%
21 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед

41 матч

63.4%
19.5%
17.1%
26 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.3%
34.1%
19.6%
19 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

51.2%
31.7%
17.1%
21 победа 13 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
5:0
ПД
5:0
ПД
4:0
ТМС
1:2
ПД
0:3
КК
1:3
КК
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
КК
1:0
КК
0:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
0:1
К
2:0
К
1:0
ПД
4:1
К
1:2
ПД
0:0
К
2:0
ПД
4:1

Голы

Всего голов

53
29

Голов в среднем за матч

2.52
1.45

Среднее время на гол

35
62

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

0.95
0.67

Среднее время на гол

94
135

Всего голов

72
43

Голов в среднем за матч

1.76
1.05

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
7
Больше 17%
Меньше 83%
34

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 5 0.31
Дигин Николя 2 0.13
Антонио Владимиро 2 0.13
Жради Бассель 2 (1) 0.13
Роберж Валентин 1 0.06
Хенти Эзекиэль 1 0.06
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.06
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelaye Diakite 3 0.18
Сантос Тьяго III 3 0.18
Климович Владислав 2 0.12
Мигелито 2 0.12
Фелипе Жуан 2 0.12
Diego Dorregaray 2 0.12
Zacharias Adoni 2 0.12
Jose M.F. Moreno Chico3 1 0.06

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 3 1
Роберж Валентин 4 0
Йованович Вукашин 4 0
Коль Исраэль 3 0
Хаммас Амин 3 0
Йованович Александар II 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Илиев Илиан 1 0
Харис Мавриас 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
Шахар Идо 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 8 0
Сантос Тьяго III 5 0
Офори Ричард 4 0
Abdelaye Diakite 2 1
Толемесс Флориан 3 0
Карлитуш Тавареш 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Diego Dorregaray 3 0
Konstrantinos Serghiou 3 0
Кацикас Георгиос 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Климович Владислав 1 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Тчаха Серж 1 0

Результаты матчей

Аполлон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
1
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Неа Саламина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

6
6
Аполлон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Неа Саламина
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
4
40%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
3
50%
2
22%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
7
58%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
5
36%
2
12%
61-75
3
21%
8
47%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
10
45%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0
Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1
Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2

Результаты матчей

Аполлон
Неа Саламина

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
3
13
1.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 16 11 4 1 23 - 6 37
2.
Пафос
 16 11 4 1 36 - 10 37
3.
АЕК Ларнака
 16 12 1 3 28 - 10 37
4.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 29 - 12 32
5.
Омония
 17 9 1 7 28 - 18 28
6.
Аполлон
 16 8 4 4 15 - 12 28
7.
Неа Саламина
 17 7 1 9 17 - 23 22
8.
АЕЛ Лимаcсол
 15 6 3 6 13 - 11 21
9.
Анортосис
 15 5 3 7 13 - 20 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 12 - 24 15
11.
Эносис
 17 4 2 11 12 - 25 14
12.
Докса Катокопия
 16 3 2 11 10 - 24 11
13.
Олимпиакос Никосия
 16 1 6 9 10 - 29 9
14.
Акритас Хлоракас
 16 2 1 13 10 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 8 7 0 1 20 - 4 21
3.
Пафос
 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
5.
АПОЭЛ
 8 4 3 1 9 - 2 15
6.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
8.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
10.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 10 8
11.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 8 2 0 6 6 - 17 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 0 7 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
6.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
8.
Анортосис
 8 3 1 4 6 - 10 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 8 0 2 6 5 - 20 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Какулис Андроникос 6
Омония Бруно V 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Аполлон Питтас Яннис 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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