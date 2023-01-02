Тур: 17.
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолПиттас Яннис
14' Желтая карточкаОфори Ричард
1:0
16' Не забитый пенальтиЖради Бассель
73' Желтая карточкаХаммас Амин
90' Желтая карточкаШахар Идо
2:0
90' ГолДигин Николя
90'+9
Ход матча
4'
1:0
14'
16'
1:0
72'
73'
90'
90'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Варда АмрНападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Makridis
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
Аполлон
Неа Саламина
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
13.8%
13.8%
21 победа 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед
41 матч
63.4%
19.5%
17.1%
26 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.3%
34.1%
19.6%
19 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
51.2%
31.7%
17.1%
21 победа 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
29
Голов в среднем за матч
2.52
1.45
Среднее время на гол
35
62
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
0.95
0.67
Среднее время на гол
94
135
Всего голов
72
43
Голов в среднем за матч
1.76
1.05
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5
|0.31
|Дигин Николя
|2
|0.13
|Антонио Владимиро
|2
|0.13
|Жради Бассель
|2 (1)
|0.13
|Роберж Валентин
|1
|0.06
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.06
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.06
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelaye Diakite
|3
|0.18
|Сантос Тьяго III
|3
|0.18
|Климович Владислав
|2
|0.12
|Мигелито
|2
|0.12
|Фелипе Жуан
|2
|0.12
|Diego Dorregaray
|2
|0.12
|Zacharias Adoni
|2
|0.12
|Jose M.F. Moreno Chico3
|1
|0.06
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресио Хосе
|3
|1
|Роберж Валентин
|4
|0
|Йованович Вукашин
|4
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Хаммас Амин
|3
|0
|Йованович Александар II
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
|Шахар Идо
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|8
|0
|Сантос Тьяго III
|5
|0
|Офори Ричард
|4
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|1
|Толемесс Флориан
|3
|0
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Diego Dorregaray
|3
|0
|Konstrantinos Serghiou
|3
|0
|Кацикас Георгиос
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Климович Владислав
|1
|0
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
|Тчаха Серж
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
1
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Неа Саламина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
6
6
Аполлон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Неа Саламина
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
4
40%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
3
50%
2
22%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
7
58%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
5
36%
2
12%
61-75
3
21%
8
47%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
10
45%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0
Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1
Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2
Результаты матчей
Аполлон
Неа Саламина
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
313
512
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Аполлон
|Питтас Яннис
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 5