Тур: 17.
1:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолДалсью
42' Желтая карточкаПехливанис Мариос
53' Желтая карточкаСациас Яннис
57' Желтая карточкаOsman Koroma
77' Желтая карточкаЭсселинк Берт
90' Желтая карточкаПсихас Петрос
90'+4
Ход матча
28'
1:0
53'
57'
77'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
-
55 Carlos Dias
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
-
-
99 Osman Koroma
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Makis Sergidis
История личных встреч
АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
22 матча
72.7%
13.6%
13.7%
16 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
2.7
2.25
Среднее время на гол
33
40
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.08
0.7
Среднее время на гол
83
128
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.82
1.55
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
49
58
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|6 (4)
|0.35
|Сушич Матео
|3
|0.18
|Эфрем Георгиос
|2
|0.12
|Блум Данни
|2
|0.12
|Костадинов Георги
|2
|0.12
|Донис Анастасиос
|2
|0.12
|Креспо Хосе
|1
|0.06
|Двали Лаша
|1
|0.06
|Квилитая Георгий
|1
|0.06
|Сарфо Кингсли
|1
|0.06
|Далсью
|1
|0.06
|Сациас Яннис
|1
|0.06
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.18
|Хендрикс Сэм
|2
|0.12
|Психас Петрос
|2
|0.12
|Дезир Жонель
|1
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.06
|Osman Koroma
|1
|0.06
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|4
|1
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Маркиньос XXIII
|3
|0
|Сациас Яннис
|3
|0
|Далсью
|2
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|0
|Osman Koroma
|5
|0
|Янну Томас
|4
|0
|Мучтарис Стефанос
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Салли Эдгар
|3
|0
|Нани II
|3
|0
|Психас Петрос
|3
|0
|Evgenios Kyriakou
|3
|0
|Барди Пьер
|3
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Шлогар Мартин
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Эсселинк Берт
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Олимпиакос Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
6
АПОЭЛ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
14
4
АПОЭЛ
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Олимпиакос Никосия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
15
10
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
20
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
4
20%
16-30
1
33%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Забито
14
5
10 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
29%
2
40%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
23
11
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
3
13%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
8
35%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
7
30%
2
18%
76-90
Пропущено
7
29
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 14
0
0%
1
3%
1-15
2
29%
5
17%
16-30
2
29%
7
24%
31-45
1
14%
4
14%
46-60
1
14%
3
10%
61-75
1
14%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3
АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2
Результаты матчей
АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
27
17
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
89
710
215
215
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Аполлон
|Питтас Яннис
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7