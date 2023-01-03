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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 17.
АПОЭЛ
1:0
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
1:0
28' Гол
Далсью
42' Желтая карточка
Пехливанис Мариос
53' Желтая карточка
Сациас Яннис
57' Желтая карточка
Osman Koroma
77' Желтая карточка
Эсселинк Берт
90' Желтая карточка
Психас Петрос
90'+4
АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

22 матча

72.7%
13.6%
13.7%
16 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
0:2
К
0:4
К
2:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ТМС
2:3
ПД
4:2
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
6:1
К
3:0
К
0:1
ПД
0:2
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
1:4
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
4:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

2.7
2.25

Среднее время на гол

33
40

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.08
0.7

Среднее время на гол

83
128

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.82
1.55

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

49
58

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 6 (4) 0.35
Сушич Матео 3 0.18
Эфрем Георгиос 2 0.12
Блум Данни 2 0.12
Костадинов Георги 2 0.12
Донис Анастасиос 2 0.12
Креспо Хосе 1 0.06
Двали Лаша 1 0.06
Квилитая Георгий 1 0.06
Сарфо Кингсли 1 0.06
Далсью 1 0.06
Сациас Яннис 1 0.06
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.18
Хендрикс Сэм 2 0.12
Психас Петрос 2 0.12
Дезир Жонель 1 0.06
Fabrice Nkwoh 1 0.06
Osman Koroma 1 0.06

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 4 1
Креспо Хосе 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Маркиньос XXIII 3 0
Сациас Яннис 3 0
Далсью 2 0
Эфрем Георгиос 1 0
Сушич Матео 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Двали Лаша 1 0
Костадинов Георги 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Osman Koroma 5 0
Янну Томас 4 0
Мучтарис Стефанос 4 0
Маркович Саша 3 0
Салли Эдгар 3 0
Нани II 3 0
Психас Петрос 3 0
Evgenios Kyriakou 3 0
Барди Пьер 3 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Шлогар Мартин 2 0
Досис Николаос 2 0
Эсселинк Берт 2 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Thanasis Liasidis 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Олимпиакос Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
6
АПОЭЛ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

14
4
АПОЭЛ
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Олимпиакос Никосия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

15
10

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
20
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
4
20%
16-30
1
33%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Забито

14
5
10 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
29%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

23
11
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
3
13%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
8
35%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
7
30%
2
18%
76-90

Пропущено

7
29
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 14
0
0%
1
3%
1-15
2
29%
5
17%
16-30
2
29%
7
24%
31-45
1
14%
4
14%
46-60
1
14%
3
10%
61-75
1
14%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3
АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2

Результаты матчей

АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
1
7
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
8
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
8
9
7
10
1.5
2
15
2
15
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 12 4 1 24 - 6 40
2.
Пафос
 16 11 4 1 36 - 10 37
3.
АЕК Ларнака
 16 12 1 3 28 - 10 37
4.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 29 - 12 32
5.
Омония
 17 9 1 7 28 - 18 28
6.
Аполлон
 16 8 4 4 15 - 12 28
7.
АЕЛ Лимаcсол
 16 6 4 6 13 - 11 22
8.
Неа Саламина
 17 7 1 9 17 - 23 22
9.
Анортосис
 15 5 3 7 13 - 20 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 12 - 24 15
11.
Эносис
 17 4 2 11 12 - 25 14
12.
Докса Катокопия
 17 3 3 11 10 - 24 12
13.
Олимпиакос Никосия
 17 1 6 10 10 - 30 9
14.
Акритас Хлоракас
 16 2 1 13 10 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 8 7 0 1 20 - 4 21
3.
Пафос
 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
8.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
10.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 10 8
11.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 8 2 0 6 6 - 17 6
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
6.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 8 3 1 4 6 - 10 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Какулис Андроникос 6
Омония Бруно V 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Аполлон Питтас Яннис 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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