Тур: 17.
0:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаБерахино Сейдо
45' Желтая карточкаТшибола Аарон
90' Желтая карточкаVittorio Continella
90'+7
Ход матча
28'
34'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kypros Mouzouros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
История личных встреч
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
125%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 20 побед
30 матчей
13.3%
16.7%
70%
4 победы 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
16.7%
56.7%
26.6%
5 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.7%
26.7%
66.6%
2 победы 8 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.93
0.73
Среднее время на гол
96
122
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.67
1.87
Среднее время на гол
54
48
Всего голов
39
39
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|3 (1)
|0.18
|Собчик Алекс
|2
|0.12
|Аденон Халед
|1
|0.06
|Бенни Бернарду
|1
|0.06
|Benjamin Asamoah
|1
|0.06
|Анаане Тиджани
|1
|0.06
|Andreas Karamanolis
|1
|0.06
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берахино Сейдо
|3 (1)
|0.19
|Тшибола Аарон
|2
|0.13
|Папафотис Вассилис
|2
|0.13
|Макрис Андреас
|1
|0.06
|Бруно Араужо
|1
|0.06
|Хаза Жаред
|1
|0.06
|Silva
|1
|0.06
|Миральяс Кевин
|1 (1)
|0.06
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|7
|0
|Аденон Халед
|4
|1
|Керла Семир
|3
|0
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Benjamin Asamoah
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
|Andreas Karamanolis
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|7
|0
|Бруно Араужо
|5
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Здравковски Давор
|4
|0
|Миральяс Кевин
|3
|0
|Vittorio Continella
|3
|0
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Берахино Сейдо
|2
|0
|Качаниклич Алекс
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Милинчану Николай
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
АЕЛ Лимаcсол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Докса Катокопия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
6
4
Докса Катокопия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
АЕЛ Лимаcсол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
7
4
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
15%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
12
13
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
3
23%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Пропущено
22
11
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
5
23%
3
27%
61-75
6
27%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Докса Катокопия - Эносис 0:3 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3
АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2
Результаты матчей
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 65%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
53
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
611
Больше Меньше
97
413
313
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Аполлон
|Питтас Яннис
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7