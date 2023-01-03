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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 17.
Докса Катокопия
0:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
34' Желтая карточка
Берахино Сейдо
45' Желтая карточка
Тшибола Аарон
90' Желтая карточка
Vittorio Continella
90'+7
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
125%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 20 побед

30 матчей

13.3%
16.7%
70%
4 победы 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

16.7%
56.7%
26.6%
5 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.7%
26.7%
66.6%
2 победы 8 ничьих 20 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:4
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.93
0.73

Среднее время на гол

96
122

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.87

Среднее время на гол

54
48

Всего голов

39
39

Голов в среднем за матч

1.3
1.3

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 3 (1) 0.18
Собчик Алекс 2 0.12
Аденон Халед 1 0.06
Бенни Бернарду 1 0.06
Benjamin Asamoah 1 0.06
Анаане Тиджани 1 0.06
Andreas Karamanolis 1 0.06
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берахино Сейдо 3 (1) 0.19
Тшибола Аарон 2 0.13
Папафотис Вассилис 2 0.13
Макрис Андреас 1 0.06
Бруно Араужо 1 0.06
Хаза Жаред 1 0.06
Silva 1 0.06
Миральяс Кевин 1 (1) 0.06

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 7 0
Аденон Халед 4 1
Керла Семир 3 0
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Садик Берат 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Каргбо Ибрагим 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Илич Кристиан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Benjamin Asamoah 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Andreas Karamanolis 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 7 0
Бруно Араужо 5 0
Башту Угу 3 1
Здравковски Давор 4 0
Миральяс Кевин 3 0
Vittorio Continella 3 0
Медоевич Слободан 2 0
Берахино Сейдо 2 0
Качаниклич Алекс 2 0
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Макрис Андреас 1 0
Милинчану Николай 1 0
Пантели Стилианос 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
АЕЛ Лимаcсол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Докса Катокопия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

6
4
Докса Катокопия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
АЕЛ Лимаcсол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

7
4

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
15%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

12
13
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
3
23%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Пропущено

22
11
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
5
23%
3
27%
61-75
6
27%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Докса Катокопия - Эносис 0:3 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3
АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2

Результаты матчей

Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 65%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
11
0.5
Больше Меньше
9
7
4
13
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 12 4 1 24 - 6 40
2.
Пафос
 16 11 4 1 36 - 10 37
3.
АЕК Ларнака
 16 12 1 3 28 - 10 37
4.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 29 - 12 32
5.
Омония
 17 9 1 7 28 - 18 28
6.
Аполлон
 16 8 4 4 15 - 12 28
7.
АЕЛ Лимаcсол
 16 6 4 6 13 - 11 22
8.
Неа Саламина
 17 7 1 9 17 - 23 22
9.
Анортосис
 15 5 3 7 13 - 20 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 12 - 24 15
11.
Эносис
 17 4 2 11 12 - 25 14
12.
Докса Катокопия
 17 3 3 11 10 - 24 12
13.
Олимпиакос Никосия
 17 1 6 10 10 - 30 9
14.
Акритас Хлоракас
 16 2 1 13 10 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 8 7 0 1 20 - 4 21
3.
Пафос
 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
8.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
10.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 10 8
11.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 8 2 0 6 6 - 17 6
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
6.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 8 3 1 4 6 - 10 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Какулис Андроникос 6
Омония Бруно V 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Аполлон Питтас Яннис 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
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