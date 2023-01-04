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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 1'
Сампдория
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 117
Сассуоло 65.8% (77)
X 23.1% (27)
Сампдория 11.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Сампдория
5.00
3.99
5.04
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
7
Энрике
Матеус
42
Торстведт
Кристиан
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
17
Нюйтинк
Брэм
2
Амионе
Бруно
37
Лерис
Мехди
3
Ауджелло
Томмазо
14
Виейра
Ронни
8
Ринкон
Томас
5
Верре
Валерио
23
Габбьядини
Маноло
10
Ламмерс
Сэм
Сассуоло
4-3-3
Сампдория
3-4-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Сампдория

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

СA
4:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
4:1
СA
3:5
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:4
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.18
1.45

Среднее время на гол

76
61

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.32
1.23

Тотал матчей

2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 4 0.27
Пинамонти Андреа 3 (1) 0.2
Лорьенте Арман 2 0.13
Кирьякопулос Георгиос 1 0.07
Торстведт Кристиан 1 0.07
Альварес Агустин 1 0.07
Берарди Доменико 1 0.07
Харрауи Абдау 1 0.07
Антист Жанис 1 0.07
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Траоре Хамед 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.13
Габбьядини Маноло 1 0.07
Капуто Франческо 1 0.07
Колли Омар 1 0.07
Сабири Абдельхамид 1 0.07
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Лерис Мехди 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Лорьенте Арман 2 1
Торстведт Кристиан 3 0
Нето Руан 1 1
Энрике Матеус 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Айхан Кан 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Лерис Мехди 5 0
Станкович Деян 2 1
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Амионе Бруно 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Йепес Жерар 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сампдория
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5
Сассуоло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сампдория
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

3
1
Сассуоло
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сампдория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
9%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

15
13
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
4
31%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
25%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
9%
5
20%
1-15
4
18%
5
20%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
5
23%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2
Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2
Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0

Результаты матчей

Сассуоло
Сампдория

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
6
2
5
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
6
9
3
12
1.5
1
14
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 0:0 Заявка 16 10 4 2 29 - 15 34
3.
Ювентус
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 26 - 11 30
5.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
6.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Рома
 Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Торино
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10.
Болонья
 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 4 6 18 - 20 19
12.
Салернитана
 0:0 Заявка 16 4 6 6 19 - 24 18
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
14.
Сассуоло
 0:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
15.
Монца
 Заявка 15 5 1 9 16 - 22 16
16.
Лечче
 Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
17.
Специя
 Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18.
Сампдория
 0:0 Заявка 16 1 4 11 6 - 27 7
19.
Кремонезе
 Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
20.
Верона
 Заявка 15 1 2 12 12 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 0:0 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
9.
Сассуоло
 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 7 12
10.
Салернитана
 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
11.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
13.
Фиорентина
 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
14.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15.
Рома
 Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
16.
Специя
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
17.
Лечче
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18.
Кремонезе
 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
19.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 0:0 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3.
Аталанта
 Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
5.
Милан
 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8.
Ювентус
 Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
13.
Салернитана
 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
14.
Сампдория
 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 14 5
15.
Сассуоло
 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
16.
Болонья
 Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
17.
Монца
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Аталанта Лукман Адемола 7 (1)
Специя Нзола М'Бала 7
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сассуоло начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Сассуоло 65.8% (77)
X 23.1% (27)
Сампдория 11.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Сампдория
5.00
3.99
5.04
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Сампдория онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Сампдория

Исход игры
Сассуоло
65.8% (77)
Ничья
23.1% (27)
Сампдория
11.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:0 Сассуоло
28.2% (33)
2:1 Сассуоло
26.5% (31)
1:1 Ничья
19.7% (23)
1:2 Сампдория
9.4% (11)
2:0 Сассуоло
6.8% (8)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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