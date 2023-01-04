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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Сассуоло
1:2
Конец матча
Сампдория
0'
0:1
25' Гол
Габбьядини Маноло
0:2
28' Гол
Ауджелло Томмазо
37' Желтая карточка
Виейра Ронни
58' Желтая карточка
Берарди Доменико
59' Желтая карточка
Амионе Бруно
1:2
64' Пенальти
Берарди Доменико
77' Желтая карточка
Монтеваго Даниэле
86' Желтая карточка
Рожерио да Силва
90'+10
Голы и лучшие моменты (видео). Ч...
1:2. Гол с пенальти Доменико Бер...
0:2. Гол Томмазо Ауджелло (видео...
0:1. Гол Маноло Габбьядини (виде...

Ход матча

25'
0:1
Габбьядини Маноло
(Амионе Бруно)
28'
0:2
Ауджелло Томмазо
37'
 
Виейра Ронни
46'
Траоре Хамед
Торстведт Кристиан
 
58'
Берарди Доменико
 
59'
 
Амионе Бруно
64'
Берарди Доменико
1:2
72'
 
Монтеваго Даниэле
Ламмерс Сэм
72'
 
Мурру Никола
Амионе Бруно
77'
 
Монтеваго Даниэле
81'
Дефрель Грегоре
Пинамонти Андреа
 
81'
Альварес Агустин
Фраттези Давиде
 
86'
Рожерио да Силва
 
87'
Сейде Эмиль Конрадсен
Берарди Доменико
 
87'
 
Мурильо Джейсон
Верре Валерио

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 6
  • 16 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Сассуоло 65.8% (77)
X 23.1% (27)
Сампдория 11.1% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
7
Энрике
Матеус
42
Торстведт
Кристиан
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
17
Нюйтинк
Брэм
2
Амионе
Бруно
37
Лерис
Мехди
3
Ауджелло
Томмазо
14
Виейра
Ронни
8
Ринкон
Томас
5
Верре
Валерио
23
Габбьядини
Маноло
10
Ламмерс
Сэм
Сассуоло
4-3-3
Сампдория
3-4-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Сампдория

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

СA
4:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
4:1
СA
3:5
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:4
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.18
1.45

Среднее время на гол

76
61

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.32
1.23

Тотал матчей

2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 4 0.25
Пинамонти Андреа 3 (1) 0.19
Лорьенте Арман 2 0.13
Берарди Доменико 2 (1) 0.13
Кирьякопулос Георгиос 1 0.06
Торстведт Кристиан 1 0.06
Альварес Агустин 1 0.06
Харрауи Абдау 1 0.06
Антист Жанис 1 0.06
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Траоре Хамед 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 2 0.13
Джуричич Филип 2 0.13
Ауджелло Томмазо 1 0.06
Капуто Франческо 1 0.06
Колли Омар 1 0.06
Сабири Абдельхамид 1 0.06
Ринкон Томас 0 0
Лерис Мехди 0 0
Амионе Бруно 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Лорьенте Арман 2 1
Рожерио да Силва 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Нето Руан 1 1
Энрике Матеус 2 0
Берарди Доменико 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Тольян Йереми 1 0
Айхан Кан 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Лерис Мехди 5 0
Амионе Бруно 4 0
Станкович Деян 2 1
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Виейра Ронни 2 0
Йепес Жерар 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сампдория
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
5
Сассуоло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сампдория
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

3
1
Сассуоло
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сампдория
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

15
13
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
4
31%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
5
31%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Пропущено

24
26
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
8%
5
19%
1-15
6
25%
5
19%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2
Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2
Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0

Результаты матчей

Сассуоло
Сампдория

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
7
9
3
13
1.5
1
15
1
15
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 26 - 11 30
5.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
6.
Аталанта
 1:2 Заявка 16 8 3 5 23 - 17 27
7.
Рома
 Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Торино
 1:1 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Болонья
 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 4 6 18 - 20 19
12.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
14.
Монца
 Заявка 15 5 1 9 16 - 22 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
16.
Специя
 2:1 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Лечче
 Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
20.
Верона
 1:1 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Специя
 2:1 Заявка 8 3 4 1 13 - 11 13
8.
Торино
 1:1 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
9.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Аталанта
 1:2 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Фиорентина
 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
15.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
16.
Рома
 Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
17.
Лечче
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18.
Кремонезе
 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
19.
Верона
 1:1 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3.
Аталанта
 1:2 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8.
Ювентус
 Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9.
Торино
 1:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
16.
Болонья
 Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
17.
Монца
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 2:1 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 1:1 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
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Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Сассуоло 65.8% (77)
    X 23.1% (27)
    Сампдория 11.1% (13)
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