Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

90' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Удар от ворот произведет Сассуоло

88' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Тольян Йереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Тактическая замена. Фраттези Давиде уходит с поля и его заменяет Agustin Alvarez

80' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Сампдория

76' Ринкон Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хорошую попытку сделал Верре Валерио . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Габбьядини Маноло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Мурру Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Лерис Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Берарди Доменико из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Энрике Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Сампдория

67' Берарди Доменико из команды Сассуоло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

67' Лорьенте Арман из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Лорьенте Арман из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

64' 'Г О О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забил левой с пенальти! Эмиль Аудеро решил остаться по центру ворот.'

64' Матч возобновлен

64' После проверки VAR судья изменил решение - Сассуоло пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Амионе Бруно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Виейра Ронни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Сампдория

58' Рефери не любит споров - именно за это Берарди Доменико сейчас получил желтую

58' Лорьенте Арман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Верре Валерио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ламмерс Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Сассуоло

56' Удар от ворот произведет Сампдория

55' Лорьенте Арман из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Матч возобновлен

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Хорошую попытку сделал Траоре Хамед . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Удар от ворот произведет Сассуоло

52' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Тольян Йереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Сампдория

47' Энрике Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ринкон Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.