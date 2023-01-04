Тур: 16. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Мареска Фабио
0'
0:1
25' ГолГаббьядини Маноло
0:2
28' ГолАуджелло Томмазо
37' Желтая карточкаВиейра Ронни
58' Желтая карточкаБерарди Доменико
59' Желтая карточкаАмионе Бруно
1:2
64' ПенальтиБерарди Доменико
77' Желтая карточкаМонтеваго Даниэле
86' Желтая карточкаРожерио да Силва
90'+10
Бонусы букмекеров
Ход матча
25'
28'
0:2
37'
58'
59'
64'
1:2
86'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 6
-
16 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Нето
Руан
17
Нюйтинк
Брэм
37
Лерис
Мехди
14
Виейра
Ронни
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
37 Лерис МехдиЗащитник
- Защитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сассуоло
Сампдория
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.18
1.45
Среднее время на гол
76
61
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.32
1.23
Тотал матчей
2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
73
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|4
|0.25
|Пинамонти Андреа
|3 (1)
|0.19
|Лорьенте Арман
|2
|0.13
|Берарди Доменико
|2 (1)
|0.13
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.06
|Торстведт Кристиан
|1
|0.06
|Альварес Агустин
|1
|0.06
|Харрауи Абдау
|1
|0.06
|Антист Жанис
|1
|0.06
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Траоре Хамед
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|2
|0.13
|Джуричич Филип
|2
|0.13
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.06
|Капуто Франческо
|1
|0.06
|Колли Омар
|1
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.06
|Ринкон Томас
|0
|0
|Лерис Мехди
|0
|0
|Амионе Бруно
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Лорьенте Арман
|2
|1
|Рожерио да Силва
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Нето Руан
|1
|1
|Энрике Матеус
|2
|0
|Берарди Доменико
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуричич Филип
|5
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Лерис Мехди
|5
|0
|Амионе Бруно
|4
|0
|Станкович Деян
|2
|1
|Феррари Алекс
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Виейра Ронни
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сампдория
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
5
Сассуоло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сампдория
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
3
1
Сассуоло
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сампдория
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
15
13
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
4
31%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
5
31%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Пропущено
24
26
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
8%
5
19%
1-15
6
25%
5
19%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
5
21%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2
Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2
Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0
Результаты матчей
Сассуоло
Сампдория
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
79
313
115
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 11
|30
|5.
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|6.
|1:2 Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 17
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|14.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|16
|16.
|2:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|20.
|1:1 Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|2:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 11
|13
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|11.
|1:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|16.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|17.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|19.
|1:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|1:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|9.
|1:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|2:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|1:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4