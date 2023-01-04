Де Вильена сразу же получил заброс на ход вперёд по правому флангу из центра поля, но Тонни оказался в небольшом офсайде.

1'

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. "Милан" в Салерно считается у букмекеров явным фаворитом, но, всё же "Салернитана" довольно крепкая команда и просто так команда Давиде Николы не отдаст.