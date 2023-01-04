Тур: 16. Стадион: Аречи. Главный судья: Фурно Франческо
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
29
Диа
Булайе
20
Калюлю
Пьер
19
Эрнандес
Тео
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Моток АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Нава ЛапоВратарь
-
28 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Салернитана
Милан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|6
|0.4
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.2
|Маццокки Паскуале
|2
|0.13
|Кандрева Антонио
|2
|0.13
|Де Вильена Тонни
|1
|0.07
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.07
|Кулибали Лассана
|1
|0.07
|Ботхейм Эрик
|1
|0.07
|Фасио Федерико
|1
|0.07
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|6
|0.4
|Жиру Оливье
|5 (1)
|0.33
|Диас Браим
|4
|0.27
|Ребич Анте
|3
|0.2
|Эрнандес Тео
|2 (1)
|0.13
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.13
|Тонали Сандро
|1
|0.07
|Ориги Дивок
|1
|0.07
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.07
|Томори Фикайо
|1
|0.07
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.07
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Кандрева Антонио
|1
|1
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Леау Рафаэл
|3
|1
|Тонали Сандро
|4
|0
|Жиру Оливье
|2
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Милан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
4
2
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
6
18
Салернитана
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Милан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
2
18%
4
50%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
7
19
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
16%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
2
29%
5
26%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
2
29%
2
11%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Забито
18
27
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
11%
4
15%
1-15
3
17%
4
15%
16-30
3
17%
2
7%
31-45
4
22%
5
19%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
4
22%
6
22%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
16%
2
12%
1-15
1
4%
4
24%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
6
24%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
8
32%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1
Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0
Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1
Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2
Результаты матчей
Салернитана
Милан
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
71
16
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
69
105
213
411
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|29 - 15
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 11
|30
|5.
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 24
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|6 - 27
|7
|19.
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|12 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|0:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|10.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|16.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|17.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|20.
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|5.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|14.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (1)
|Специя
|Нзола М'Бала
|7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Милан
Исход игры
Салернитана
1.6% (2)
Ничья
2.3% (3)
Милан
96.1% (124)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (64)
Меньше
41.82% (46)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
1:2 Милан
35.7% (46)
0:2 Милан
24.8% (32)
1:3 Милан
9.3% (12)
0:1 Милан
8.5% (11)
0:3 Милан
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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